बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, पहली बार सभी पदों पर EVM से होगी वोटिंग; जानें कब आएगा गजट?
Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार पंचायत चुनाव 2026 की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। पहली बार सभी छह पदों पर ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे। 15 जून तक दावा-आपत्ति लिए जाएंगे और 21 जून को गजट प्रकाशित होगा।
Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक अमले ने अपनी तैयारियां बेहद तेज कर दी हैं। पूरे सूबे में इस समय प्रशासनिक स्तर पर सीटों के नए सिरे से आरक्षण और परिसीमन को लेकर कड़ा मंथन और जमीनी कवायद तेजी से चल रही है। इस चुनाव को लेकर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि बिहार में पहली बार पंचायती राज चुनाव के सभी पदों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम (EVM) के जरिए मतदान कराया जाएगा। इसी के साथ बिहार पूरे देश का ऐसा पांचवां राज्य बनने जा रहा है, जहां निचले स्तर के पंचायत चुनावों में भी शत-प्रतिशत ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्तमान में आयोग को ईवीएम आपूर्ति का इंतजार है, जिसके बाद जमीनी चेकिंग शुरू होगी।
दावा-आपत्ति की तारीख अब 15 जून तक बढ़ी
मिली जानकारी के अनुसार, पंचायत चुनाव को लेकर चल रही आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने दावा-आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब ग्रामीण और जनप्रतिनिधि आगामी 15 जून 2026 तक अपनी आपत्तियां और आवेदन आधिकारिक तौर पर जमा कर सकते हैं। इन सभी प्राप्त आवेदनों और शिकायतों का समय रहते निपटारा किया जाएगा, जिसके ठीक बाद 21 जून 2026 को इस चुनाव से संबंधित फाइनल गजट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। गजट जारी होने के बाद चुनावी तारीखों के एलान का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा।
मतदान केंद्रों और भवनों की संख्या में होगा बड़ा फेरबदल
पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे हजारों पदों के लिए होने वाले इस महामुकाबले को लेकर मतदान केंद्रों (बूथों) के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, पिछले साल 2021 में हुए पंचायत चुनावों के मुकाबले इस बार स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मतदान केंद्रों और संवेदनशील भवनों की संख्या में बड़ा बदलाव संभव है। नए सिरे से वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण और जनसंख्या के घनत्व के आधार पर कई नए बूथ बनाए जा रहे हैं, जबकि कुछ पुराने केंद्रों को सुरक्षा कारणों से बदला जा रहा है। बता दें कि आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
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