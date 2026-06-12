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बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, पहली बार सभी पदों पर EVM से होगी वोटिंग; जानें कब आएगा गजट?

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान
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Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार पंचायत चुनाव 2026 की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। पहली बार सभी छह पदों पर ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे। 15 जून तक दावा-आपत्ति लिए जाएंगे और 21 जून को गजट प्रकाशित होगा।

बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, पहली बार सभी पदों पर EVM से होगी वोटिंग; जानें कब आएगा गजट?

Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक अमले ने अपनी तैयारियां बेहद तेज कर दी हैं। पूरे सूबे में इस समय प्रशासनिक स्तर पर सीटों के नए सिरे से आरक्षण और परिसीमन को लेकर कड़ा मंथन और जमीनी कवायद तेजी से चल रही है। इस चुनाव को लेकर सबसे बड़ा अपडेट यह है कि बिहार में पहली बार पंचायती राज चुनाव के सभी पदों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम (EVM) के जरिए मतदान कराया जाएगा। इसी के साथ बिहार पूरे देश का ऐसा पांचवां राज्य बनने जा रहा है, जहां निचले स्तर के पंचायत चुनावों में भी शत-प्रतिशत ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्तमान में आयोग को ईवीएम आपूर्ति का इंतजार है, जिसके बाद जमीनी चेकिंग शुरू होगी।

दावा-आपत्ति की तारीख अब 15 जून तक बढ़ी

मिली जानकारी के अनुसार, पंचायत चुनाव को लेकर चल रही आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने दावा-आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब ग्रामीण और जनप्रतिनिधि आगामी 15 जून 2026 तक अपनी आपत्तियां और आवेदन आधिकारिक तौर पर जमा कर सकते हैं। इन सभी प्राप्त आवेदनों और शिकायतों का समय रहते निपटारा किया जाएगा, जिसके ठीक बाद 21 जून 2026 को इस चुनाव से संबंधित फाइनल गजट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। गजट जारी होने के बाद चुनावी तारीखों के एलान का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा।

मतदान केंद्रों और भवनों की संख्या में होगा बड़ा फेरबदल

पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसे हजारों पदों के लिए होने वाले इस महामुकाबले को लेकर मतदान केंद्रों (बूथों) के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, पिछले साल 2021 में हुए पंचायत चुनावों के मुकाबले इस बार स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मतदान केंद्रों और संवेदनशील भवनों की संख्या में बड़ा बदलाव संभव है। नए सिरे से वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण और जनसंख्या के घनत्व के आधार पर कई नए बूथ बनाए जा रहे हैं, जबकि कुछ पुराने केंद्रों को सुरक्षा कारणों से बदला जा रहा है। बता दें कि आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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