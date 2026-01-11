Hindustan Hindi News
बिहार पंचायत चुनाव: फर्जी वोटर, बोगस वोटिंग बिल्कुल नहीं; मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया प्लान

बूथों पर दोबारा मतदान का प्रयास करने वालों को रोकने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही यह सिस्टम भी लगेगा।

Jan 11, 2026 10:31 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता
बिहार में पंचाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार पंचायत चुनाव के दौरान मशीन से फर्जी मतदाताओं की पहचान की जाएगी। बूथों पर दोबारा मतदान का प्रयास करने वालों को रोकने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही यह सिस्टम भी लगेगा। सूबे के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इसकी घोषणा की है। शनिवार को मंत्री मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान क्षेत्र परिसीमन कराने की सरकार की कोई योजना नहीं है। कोरोना के कारण 2021 में होनेवाली जनगणना अब तक नहीं हो सकी है। इसलिए सरकार ने परिसीमन की योजना को अभी स्वीकार नहीं किया है। जनगणना का काम पूरा होने के बाद ही इसपर कोई विचार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि आरक्षण रोस्टर का पालन करने के लिए कुछ पंचायतों की आरक्षण श्रेणी बदल सकती है। इसपर काम चल रहा है। कहा कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता सूची में पंचायत सरकार भवनों व कन्या विवाह भवनों का निर्माण सबसे ऊपर है।

बहुद्देशीय केंद्र बनेंगे पंचायत सरकार भवन

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवनों को बहुद्देशीय काम के केंद्र के तौर पर विकसित किया जाना है। इसके लिए भी जिला पंचायती राज अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। खासकर आरटीपीएस केंद्र और डाकघरों की स्थापना के साथ ही ग्राम कचहरी का भी प्रबंध किया जा रहा है। इसके अलावा सोलर लाइट लगाने का चौथा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में 17 हजार पांच सौ लाइटें इस साल 26 मार्च के पहले लगाने का लक्ष्य है।

जहां विवाद, वहां नई जगह तलाशें अधिकारी

इसके पहले मंत्री ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों संग विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रगति पर संतोष जताया। कहा कि कुछ जगहों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने का कारण भूमि विवाद बताया गया। इसलिए अधिकारियों को संबंधित विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए इन विवादों का समाधान करने को कहा गया है। विवाद हल नहीं होने की स्थिति में दूसरी जगह का चयन कर वहां पर निर्माण कराने के प्रयास के निर्देश दिए गए हैं।

