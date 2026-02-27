पार्टी सिंबल पर होंगे बिहार पंचायत चुनाव? भाजपा विधायक के सवाल पर क्या बोले नीतीश के मंत्री

बिहार पंचायत चुनाव 2026 पार्टियों के सिंबल पर कराए जा सकते हैं। नीतीश सरकार ने इसके संकेत दिए हैं। भाजपा विधायक के सवाल के जवाब में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है।

Bihar News: बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को दलीय आधार यानी पार्टियों के सिंबल पर कराने की मांग की गई है। यह मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र में उठा। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने अपनी ही सरकार से मांग की है कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराए जाएं। इस पर नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने भी कहा कि अगर सभी लोग चाहें तो इस पर विचार किया जा सकता है।

पूर्णिया जिले के बनमनखी से भाजपा विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने शुक्रवार को गैर सरकारी संकल्प प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने नीतीश सरकार से दलीय आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की मांग की। इस पर मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली के आधार पर कराए जाते हैं। दलीय आधार से पंचायत चुनाव कराने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

मंत्री बोले- विचार किया जा सकता है मंत्री दीपक प्रकाश ने आगे कहा, “हालांकि, यह ऐसा विषय है जिसमें इससे जुड़े सभी हितधारकों के बीच विचार विमर्श होना चाहिए। सभी राजनीतिक दल और आम जनता की सहमति होती है तो इस पर विचार किया जा सकता है।”

मंत्री के जवाब पर भाजपा विधायक ने कहा कि दूसरे राज्यों में जिला परिषद, मुखिया आदि के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में अभी 6 महीने का समय है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सभी राजनीतिक पार्टियों से विचार विमर्श कर आगामी पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराए जाएं।

गैर-दलीय आधार पर होते हैं बिहार पंचायत चुनाव बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में अभी गैर दलीय व्यवस्था है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य आदि के पदों पर खड़े उम्मीदवार किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर नहीं लड़ते हैं। बल्कि उन्हें अलग-अलग स्वतंत्र चुनाव चिह्न आवंटित किए जाते हैं। मतपत्र या ईवीएम पर उनके नाम के आगे भाजपा, कांग्रेस, जदयू, आरजेडी या अन्य किसी भी राजनीतिक दल का सिंबल नहीं होता है।

हालांकि, विभिन्न पार्टियों की ओर से चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवारों का समर्थन जरूर किया जाता है। मगर वे प्रचार के दौरान किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं।