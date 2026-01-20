Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Panchayat Elections fake voters to be identified via cameras minister Deepak Prakash explains
बिहार पंचायत चुनाव में कैमरे से होगी फर्जी वोटर की पहचान, मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया प्लान

बिहार पंचायत चुनाव में कैमरे से होगी फर्जी वोटर की पहचान, मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया प्लान

संक्षेप:

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इस साल होने वाले बिहार पंचायत चुनाव में कैमरे और नई तकनीक से फर्जी एवं बोगस वोटर की पहचान की जाएगी। साथ ही मतगणना में धांधली को भी रोका जाएगा।

Jan 20, 2026 01:26 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
share Share
Follow Us on

बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। फर्जी मतदान पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा। फेशियल रिकग्निशन से बोगस वोटर की पहचान की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दोबारा फर्जी मतदान करने आता है, तो कैमरे से उसकी पहचान की जाएगी। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इस बारे में जानकारी दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंत्री ने औरंगाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंचायत चुनाव 2026 में बोगस वोटिंग पर रोक लगाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और सरल बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताकि लोगों का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बढ़ सके।

उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले पंचायत चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इस साल आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। 6 पदों के लिए एक साथ वोटिंग होगी। इसके लिए 6 अलग-अलग बैलेट मशीन लगाई जाएंगी। मतदान केंद्रों पर अलग-अलग रंगों की बैलेट यूनिट में मतदाता सभी पदों पर वोट डाल सकेंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार में पंचायत चुनाव से पहले नहीं बदलेगा वार्डों का नक्शा, क्या बोले मंत्री

मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि मतगणना के दौरान संभावित धांधली को रोकने के लिए भी विशेष ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम में मैनुअल तरीके से वोटों की गिनती की जाएगी। वहां भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। मतगणना के दौरान धांधली की हजारों शिकायत अक्सर आती थीं, जिससे छुटकारा मिलेगा।

दिसंबर तक हो जाएंगे पंचायत चुनाव

मंत्री ने कहा कि पिछले पंचायत चुनाव दिसंबर 2021 में हुए थे। जनवरी 2022 में पंचायती राज संस्थाओं के विजयी जन प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण हुआ था। हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। उसी अवधि को देखते हुए, 2026 के अंत तक पंचायत चुनाव करा दिए जाएंगे।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Deepak Prakash Kushwaha Panchayat Election bihar panchayati raj department अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।