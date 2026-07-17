बिहार में दिसम्बर तक हो पाएगा पंचायत चुनाव? इन 3 फार्मूले से परिसीमन के बाद ही इलेक्शन

पंचायतों के परिसीमन के लिए तीन फार्मूले पर सरकार विचार कर रही है। परिसीमन में 6 हजार से 8 हजार की आबादी वाली पंचायतें जस की तस रह जायेंगी। वहीं, 6 हजार से कम और 8 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों पर परिसीमन का असर अधिक होगा।

Bihar Panchayat Election 2026: बिहार में नये परिसीमन के आधार पर ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। पंचायतों के परिसीमन के लिए तीन फार्मूले पर सरकार विचार कर रही है। परिसीमन में 6 हजार से 8 हजार की आबादी वाली पंचायतें जस की तस रह जायेंगी। वहीं, 6 हजार से कम और 8 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों पर परिसीमन का असर अधिक होगा।

सूत्रों के मताबिक 7 हजार की आबादी पर एक पंचायत परिसीमन का आधार होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने 32 साल बाद होने वाले परिसीमन पर बुधवार को ही मुहर लगाई है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी। 2011 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के बाद पंचायत चुनाव कराने के निर्णय से चुनाव में देरी तय है। 8053 पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है।

फार्मूला नंबर-1 बताया गया है कि सात हजार की आबादी पर एक पंचायत होगी। ऐसी पंचायत जिसकी आबादी छह हजार से आठ हजार है उनका परिसीमन नहीं होगा। 12 हजार से 17 हजार आबादी वाली पंचायतों को दो भागों में बांटा जाएगा। 18 हजार या उससे अधिक आबादी वाले पंचायतों को तीन नए पंचायतों में बांट दिया जाएगा।

फार्मूला नंबर- 2 सात हजार की आबादी को आधार मानकर राज्य भर में नए सीरे से परिसीमन का काम कराया जाएगा। बिहार की ग्रामीण आबादी 8 करोड़ 80 लाख है। इसके आधार पर बिहार में पंचायतों की संख्या 12 हजार 500 से अधिक होगी।

फार्मूला नंबर-3 6 हजार से 8 हजार की आबादी वाली पंचायतें यथावत रहेंगी। 6 हजार से कम और 8 हजार से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों को सात हजार को आधार मानते हुए परिसीमन कार्य को पूरा किया जाएगा।