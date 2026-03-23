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Bihar Panchayat Chunav: पुराने परिसीमन पर होंगे बिहार में पंचायत चुनाव; वोटर लिस्ट कब से बनेगा

Mar 23, 2026 09:33 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, बांका
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Bihar Panchayat Chunav 2026:पंचायत चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से मतदात सूची तैयार करने, बूथों के निवार्धन, ईवीएम की उपलब्धता सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर ही इस साल भी चुनाव क्षेत्र की आबादी का निर्धारण किया जाएगा।

Bihar Panchayat Chunav: पुराने परिसीमन पर होंगे बिहार में पंचायत चुनाव; वोटर लिस्ट कब से बनेगा

बिहार में पंचायत चुनाव 2026 (Bihar Panchayat Chunav 2026) की तैयारी शुरू कर दी गई है। सूबे में पंचायत आम चुनाव की वोटिंग नवंबर-दिसंबर महीने में संभावित है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला स्तर पर पदाधिकारियों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने हर जिले में वहां के डीएम को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के रूप में नामित कर दिया है। ऐसे में डीएम को औपचारिक रूप से पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी दे दी गई है। पंचायत चुनाव में डीएम निर्वाचन पदाधिकारी होंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) होंगे। जिन्हें आयोग ने नामित किया है। पंचायत आम चुनाव 2026 पुराने परिसीमन के आधार पर ही आयोजित होंगे।

राज्य सरकार ने नए सिरे से वार्ड, पंचायत या चुनाव क्षेत्र की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया है। बांका जिले में 182 पंचायतों में चुनाव होंगे। त्रि-स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विभिन्न पदों के लिए चुनाव होंगे। इसमें छह पदों मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होंगे। अब पंचायत चुनाव के लिए फार्म-1 के्रप्रकाशन का इंतजार है। राज्य निर्वाचन आयोग फार्म-1 का प्रकाशन करने के बाद वोटर लिस्ट के काम शुरू करेंगे।

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पंचायत चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से मतदात सूची तैयार करने, बूथों के निवार्धन, ईवीएम की उपलब्धता सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर ही इस साल भी चुनाव क्षेत्र की आबादी का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद फार्म-1 का प्रकाशन होगा। आम लोगों से उनके निर्वाचन क्षेत्र को लेकर दावा और आपत्ति मांगे जाएंगे। इसके बाद दवा आपत्तियों का ससमय निबटारा होगा। फिर मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया जून, 2026 में शुरू होगी।

प्रतिनिधित्व और संसाधनों का बिगड़ रहा है संतुलन

बिहार में पंचायतों का अंतिम परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर 1994 में किया गया था। इसके बाद 36 वर्षों तक कोई नया परिसीमन नहीं हुआ है। जबकि इतने वर्षों मेंपंचायतों की आबादी बढी है। जन प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायतों की आबादी बढने से प्रतिनिधित्व और संसाधनों का संतुलन बिगड रहा है। नगर निकायों के लगातार विस्तार और पुनर्गठन से पंचायतों की सीमाएं प्रभावित हुई है। जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों को विकास राशि नहीं मिल रही है।

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बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव बहुत ही खास होंगे। पहली बार पंचायत चुनाव में मतदाता ईवीएम से मतदान करेंगे। अब तक गांवों की सरकार चुनने के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग होती आई है। इस पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाई जाएगी। ईवीएम में 6 बैलेट यूनिट होगी, जिसकी कंट्रोल यूनिट एक ही होगी। मतदाता एक ही जगह पर वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच जैसे पदों के लिए अपना वोट डाल सकेंगे।

पंचायत चुनाव में धांधली और बोगस वोटिंग को रोकने के लिए इस बार फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार फर्जी मतदान करने बूथ पर आएंगे, तो वहां लगे कैमरों से उसकी पहचान कर ली जाएगी। इस साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए जिलों से वार्डवार आंकडे मांगे हैं।

बांका के डीपीआरओ रवि प्रकाश गौतम ने कहा कि जिले में पंचायत आम चुनाव 2026 की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से फार्म-1 का प्रकाशन करने के बाद वोटर लिस्ट का काम शुरू कर दिया जायेगा। आयोग के निर्देश पर यहां चरणबद्ध तरीके से समय पर पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

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एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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