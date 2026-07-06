बिहार में पंचायत चुनाव में होगी देरी, ना आरक्षण प्रक्रिया शुरू हुई ना वोटर लिस्ट आया

Bihar Panchayat Chunav: बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं? अब इसपर संशय के बादल छा गए हैं। दरअसल अब तक ना तो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है और ना ही मतदान केंद्र तय हो सके हैं। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद का कार्यकाल करीब तीन सप्ताह तक शेष है।

Bihar Panchayat Chunav: बिहार में पंचायत आम चुनाव तय समय यानी दिसंबर 2026 में पूरा होने में संशय छाया हुआ है। तीसरे चक्र के पदवार आरक्षण की अबतक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इस बीच वर्तमान आयुक्त का कार्यकाल भी अब तीन सप्ताह शेष है। पंचायत चुनाव से संबंधित अबतक सिर्फ आबादी का निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर पदवार प्रकाशित किया जा सका है। वहीं, इस साल अबतक छह माह से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का प्रकाशन, मतदान केंद्रों का निर्धारण और आरक्षण निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को लेकर कोई पहल नहीं हुई है।

वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद का कार्यकाल करीब तीन सप्ताह तक शेष है। 27 जुलाई 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉ. दीपक प्रसाद को 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पद की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद, 2025 में उनके कार्यकाल का एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है।

अब, अगर राज्य सरकार किसी नए आयुक्त की तैनाती करती है तब नए सिरे से आयोग की गतिविधियों को पटरी पर लौटाने में समय लगेगा। अगर, नए आयुक्त के चयन में देरी हुई तो कम वक्त में पंचायत चुनाव की तैयारी कराने में तेजी लानी होगी। नए आयुक्त को सबसे पहले नवसृजित नगर निकायों सहित अन्य निकायों में चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू करनी होगी।

आयोग के नियंत्रण व निगरानी में होना है आरक्षण तय बिहार पंचायतीराज अधिनियम, 2006 के अनुसार, पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं निगरानी में जिला स्तर पर पदवार आरक्षण तय किया जाना है। पहली बार, आरक्षण का निर्धारण 2006 में हुआ था। उसके बाद दो लगातार चुनावों के बाद दूसरी बार 2016 में आरक्षण का निर्धारण किया गया। अब, तीसरे चक्र में नए सिरे से पुन: पदवार आरक्षण तय किया जाना अनिवार्य है। करीब 2.5 लाख पदों का आरक्षण तय करना होगा। हालांकि, आयोग व राज्य सरकार दोनों इस संबंध में अभी तक मौन है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, अति पिछड़ा वर्ग में राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन के निर्धारण के बाद ही इसे तय किया जा सकता है। इसके पूर्व 2022 में ऐसी ही परिस्थितियों के कारण नगर निकाय आम चुनाव को लेकर न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण दो माह देरी से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो पाई थी। जबकि, नगर निकाय के कुल वार्ड पंचायतीराज की तुलना में अत्यंत कम होते हैं।

राज्य में पंचायतीराज व्यवस्था के तहत पदवार सीटों की संख्या कुल मुखिया की संख्या - 8053

कुल वार्ड सदस्यों की संख्या - 1,09635

कुल सरपंच की संख्या - 8053

कुल पंचों की संख्या - 1,09635

कुल पंचायत समिति सदस्यों की संख्या - 11,085