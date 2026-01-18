Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar officers will listen appeal of bihar in every panchayat and secretariat on monday and friday
कल पंचायतों और सचिवालय में लेकर जाएं फरियाद, अफसर सुनेंगे; बिहार में नई व्यवस्था

कल पंचायतों और सचिवालय में लेकर जाएं फरियाद, अफसर सुनेंगे; बिहार में नई व्यवस्था

संक्षेप:

सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत यह व्यवस्था लागू हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं सोशल मीडिया एक्स पर 19 जनवरी से यह व्यवस्था शुरू करने की जानकारी दी थी। उसके बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी पदाधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

Jan 18, 2026 08:35 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में पंचायत से लेकर सचिवालय तक के अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए सोमवार को दफ्तरों में मौजूद रहेंगे। कार्यालय अवधि में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। छोटी-मोटी समस्याओं का तत्काल समाधान निकालेंगे। सोमवार से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में लोगों की समस्याएं सुनने और उसका निदान सुनिश्चित करने की नई व्यवस्था शुरू हो रही है। हरेक सप्ताह सोमवार के अलावा शुक्रवार को भी अधिकारी दफ्तर में लोगों से मिलेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत यह व्यवस्था लागू हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं सोशल मीडिया एक्स पर 19 जनवरी से यह व्यवस्था शुरू करने की जानकारी दी थी। उसके बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी पदाधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यस्थल या कार्यालय कक्ष में मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:पटना के बाद बिहार में एक और छात्रा से दुष्कर्म, बीच सड़क से उठा ले गए 4 हैवान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में कहा था कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है। अब इन दोनों दिन अधिकारी अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इसे देखते हुए अब राज्य के आमजनों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसे लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

तत्काल निराकरण होगा

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्देश दिया है कि अधिकारी सोमवार और शुक्रवार को अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से सम्मानपूर्वक मिलेंगे। जनता की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे और उसका तत्काल निराकरण करेंगे। आवेदकों को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने की व्यवस्था करने को कहा गया है। उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सोमवार और शुक्रवार को शिकायतें सुनने की इस व्यवस्था का प्रचार-प्रसार भी करेंगे, ताकि जन-जन तक यह जानकारी पहुंचे।

शिकायतों की निगरानी होगी

लोगों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण किया जाएगा। किन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी भी मॉनिटरिंग उच्च स्तर पर की जाएगी। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि अगर विभाग के प्रमुख पदाधिकारी किसी कारणवश कार्यालय में नहीं होंगे तो उनके ठीक निचले स्तर के अधिकारी उनकी जगह पर लोगों की शिकायतें सुनेंगे। शिकायतें सुनने के बाद उसके निदान को लेकर विधिवत रूप से आदेश भी जारी करेंगे। विभाग के प्रमुख भी संबंधित शिकायतों के निष्पादन कार्य की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे।

क्या है उद्देश्य

इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य है कि आमलोग सरकार तक अपनी शिकायतें आसानी से पहुंचा सकें। साथ ही उनकी समस्याओं का तत्काल निदान निकले। इसके लिए सरकार ने दिन भी तय कर दिये हैं। ताकि, वह सीधे पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शिकायत-समस्या रखें। वहीं, पदाधिकारियों को भी निर्देश है कि हर हाल में इस दिन अपने कार्यालय कक्ष में रहें। विभाग अपने-अपने अनुसार लोगों की शिकायतें सुनने का समय निर्धारित कर रहे हैं। इसके लागू होने से आमजनों को काफी सुविधा होगी। उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा।

ये भी पढ़ें:नेताजी एक्सप्रेस और 300 से ज्यादा कछुए, बिहार में तस्करी का बड़ा खेल
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।