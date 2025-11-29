Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar now faces greater earthquake risk with 12 districts in seismic zone 5 what will change
बिहार में अब भूकंप का ज्यादा खतरा, सिस्मिक जोन-5 में पहुंचे 12 जिले; क्या बदलाव?

बिहार में अब भूकंप का ज्यादा खतरा, सिस्मिक जोन-5 में पहुंचे 12 जिले; क्या बदलाव?

संक्षेप:

बिहार के भागलपुर, पूर्णिया समेत 12 जिलों का सिस्मिक जोन बदल गया है। इससे पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल क्षेत्र में भूकंप का खतरा और बढ़ गया है। इन जिलों में अब घरों-इमारतों के निर्माण में सावधानियां बरती जाएंगी।

Sat, 29 Nov 2025 08:16 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, भागलपुर
share Share
Follow Us on

पहले की तुलना में भागलपुर समेत पूर्वी बिहार एवं कोसी-सीमांचल के 12 जिले अब ज्यादा भूकंप की जद में हैं। जारी नए नक्शे में न केवल पूर्वी बिहार, कोसी-सीमांचल के 12 जिलों का भूकंप जोन बदल गया है, बल्कि ये चेतावनी भी दी गई है कि अब लोगों को पहले की तुलना में निर्माण कराते वक्त ज्यादा भूकंपरोधी उपायों को अपनाना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत ने अपने भूकंपीय खतरे के मूल्यांकन में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए नया अर्थक्वेक डिजाइन कोड-2025 जारी किया है। इस अपडेटेड सिस्मिक जोनेशन मैप में पूरे हिमालयी आर्क को पहली बार नवनिर्मित उच्चतम जोखिम वाले जोन 6 में रखा गया है। वहीं, बिहार के 12 जिलों को जोन-5 में शामिल किया गया है।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार बताते हैं कि नई वर्गीकृत प्रणाली से पता चलता है कि भागलपुर, बांका, जमुई, सहरसा, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, मधेपुरा, किशनगंज जिले भूकंप के सिस्मिक जोन 5 में पहुंच चुके हैं। यानी ये सब जिले उच्च जोखिम वाले जिले हैं। जबकि पूर्व में जारी मैप में ये सब जिले जोन-4 में आते थे।

ये भी पढ़ें:गे और लेस्बियन शादियों के कारण भूकंप आ रहे; फिर वायरल हो गए हैं कन्हैया भेलारी

उन्होंने बताया कि अब इन जिलों में भवन निर्माण को लेकर कठोर नियम बनाने होंगे, तो सक्रिय फॉल्ट्स के पास बन रही इमारतों के लिए विशेष प्रावधान लागू करने होंगे। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, लगातार हो रहे निर्माण कार्य आदि भी भूकंप के खतरे को बढ़ा रहे हैं।

जोन-6 में मधुबनी और दरभंगा

मधुबनी एवं दरभंगा जिले सिस्मिक जोन-6 में हैं। वहीं गयाजी, रोहतास समेत दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम बिहार के जिले सिस्मिक जोन-3 में हैं। संभावित भूकंपीय टूटन अब दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हिमालयी फ्रंटल थ्रस्ट तक जाते हुए दिख रहे हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Earthquake Tremors earthquake in india Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।