बिहार को उस दौर में नहीं जाने देंगे, पीएम मोदी ने महिलाओं को राजद-कांग्रेस से सावधान किया
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें वो दिन नहीं भूलना है, जब राजद की बिहार में सरकार थी और सबसे अधिक अत्याचार और भ्रष्टाचार का दंश महिलाओं ने ही भुगता। एनडीए की सरकार ने कठिन मेहनत से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला है।
बिहार चुनाव से पहले प्रदेश की 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ की राशि पीएम नरेंद्र मोदी ने भेज दिया। इस मौके पर उन्होंने राजद और कांग्रेस से बिहार की महिलाओं को सावधान किया। पीएम ने कहा कि राजद के शासन में बिहार में खौफ था। गरीब से लेकर आईएएस अफसर तक राजद के अत्याचार के शिकार बनने से नहीं बच पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की सरकार में कानून के राज को लौटया है। आज हम सभी को यह प्रण करना है कि बिहार को फिर कभी उसे अंधेरे में नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने का यही रास्ता है।
प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में दस-दस हजार रुपए हस्तांतरित करने के बाद अपनी बात कह रहे थे। यह राशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए दी गई है। पीएम ने महिलाओं को इस नई शुरुआत के लिए बधाई दी।
जीविका की महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें वो दिन भी नहीं भूलनी है, जब राजद की बिहार में सरकार थी और सबसे अधिक अत्याचार और भ्रष्टाचार का दंश महिलाओं ने ही भुगता है। एनडीए की सरकार ने कठिन मेहनत से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर परेशानी से महिलाओं को दूर रखना हमारा दायित्व है।
पीएम ने कहा कि उनके शासनकाल में जब सड़कें टूटी-फूटी होती थीं और पुल पुलिए नहीं थे तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा मां बहनों को भुगतना पड़ता था। बाढ़ के समय गर्भवती महिलाओं को समय से अस्पताल ले जाना मुश्किल होता था। डबल इंजन की सरकार ने कठिन परिस्थितियों को दूर करने के लिए दिन-रात काम किया। धुएं से निजात दिलाने के लिए हमारी सरकार ने उज्वला योजना से मताओं बहनों को गैस कनेक्शन दिया। उससे पहले बरसात में पूरे परिवार को भूखे या भूजा खाकर सोना पड़ता था। हम बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जुटे हुए हैं। माताओं बहनों पर पहले कोटा में अरवा चावल दिया जाता था। बाजार में बेचने पर 20 किलो अरवा चावल के बदले 10 किलो उसना चावल दिया जाता था। हमने उन्हें उसना चावल उपलब्ध कराया।