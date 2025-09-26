बिहार को उस दौर में नहीं जाने देंगे, पीएम मोदी ने महिलाओं को राजद-कांग्रेस से सावधान किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें वो दिन नहीं भूलना है, जब राजद की बिहार में सरकार थी और सबसे अधिक अत्याचार और भ्रष्टाचार का दंश महिलाओं ने ही भुगता। एनडीए की सरकार ने कठिन मेहनत से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला है।

बिहार चुनाव से पहले प्रदेश की 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ की राशि पीएम नरेंद्र मोदी ने भेज दिया। इस मौके पर उन्होंने राजद और कांग्रेस से बिहार की महिलाओं को सावधान किया। पीएम ने कहा कि राजद के शासन में बिहार में खौफ था। गरीब से लेकर आईएएस अफसर तक राजद के अत्याचार के शिकार बनने से नहीं बच पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की सरकार में कानून के राज को लौटया है। आज हम सभी को यह प्रण करना है कि बिहार को फिर कभी उसे अंधेरे में नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने से बचाने का यही रास्ता है।

प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में दस-दस हजार रुपए हस्तांतरित करने के बाद अपनी बात कह रहे थे। यह राशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए दी गई है। पीएम ने महिलाओं को इस नई शुरुआत के लिए बधाई दी।

