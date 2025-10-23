Bihar Election: चुनाव में नहीं चलेगा पैसे-शराब का खेल,हर विधानसभा में नकेल कसने की ऐसी तैयारी

संक्षेप: Bihar Chunav: क्यूआरटी, एफएसटी और एसएसटी लगातार क्षेत्र में कार्रवाई में जुटी है। कई जगहों से शिकायत सामने आने के बाद टीम ने जांच पड़ताल की गई। शराब के खेल पर अंकुश के लिए हर थाने में एएलटीएफ को सक्रिय कर दिया गया है।

Bihar Assembly Election 2025: मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रुपये या पैसे अथवा शराब- दबाव बनाने का खेल नहीं चलेगा। इल पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ टीमें गठित की गईं हैं। इसमें तीन क्यूआरटी,तीन एफएसटी और तीन एसएसटी को सक्रिय किया गया है। किसी तरह की शिकायत मिलते ही यह टीमें कार्रवाई करेंगी। साथ ही अपने स्तर से भी टीम सूचना जुटाकर कार्रवाई करेगी।

जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि क्यूआरटी, एफएसटी और एसएसटी लगातार क्षेत्र में कार्रवाई में जुटी है। कई जगहों से शिकायत सामने आने के बाद टीम ने जांच पड़ताल की है। इसके अलावा एसएसपी ने शराब के खेल पर अंकुश के लिए हर थाने में एएलटीएफ को सक्रिय कर दिया है। एएलटीएफ की टीम हर दिन छापेमारी कर रही है। बीते एक माह के दौरान विभिन्न टीमों ने शराब को लेकर ढाई हजार से अधिक जगहों पर छापेमारी कर चुकी है।