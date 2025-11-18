Hindustan Hindi News
बिहार में सरकार गठन पर दिल्ली में मंथन, अमित शाह के घर भाजपा और जदयू से मंत्रियों पर हुई चर्चा

बिहार में सरकार गठन पर दिल्ली में मंथन, अमित शाह के घर भाजपा और जदयू से मंत्रियों पर हुई चर्चा

संक्षेप: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर मंगलवार को बिहार में नीतीश सरकार के गठन पर अहम बैठक हुई जिसमें भाजपा और जदयू समेत अन्य घटक दलों से बनाए जाने वाले मंत्रियों के नामों पर चर्चा की गई।

Tue, 18 Nov 2025 03:47 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना/दिल्ली
बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन पर मंगलवार को दिल्ली में मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भाजपा और जदयू के वरीय नेताओं की बैठक हुई। इसमें एनडीए विधायक दल की बैठक, शपथ ग्रहण समारोह के अलावा नई सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्यों के नामों पर भी चर्चा की गई। शाह के दिल्ली आवास पर हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत एनडीए के वरीय नेता मौजूद रहे।

बताया जा रहा है कि इस बैठक में भाजपा, जदयू और अन्य घटक दलों से कितने और कौन-कौन से मंत्री बनाए जाने हैं, उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह और सरकार गठन से जुड़ी अन्य बातों पर भी मंथन किया गया। बता दें कि 20 नवंबर को नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण होगा।

पटना के गांधी मैदान में इसके लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जाना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के सभी शीर्ष नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इससे पहले 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा।

शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। शाह एक दिन पहले यानी 19 नवंबर की शाम को ही पटना आ जाएंगे। शपथ ग्रहण से पहले पटना में वे भाजपा के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। माना जा रहा है कि इसमें भाजपा से कौन-कौन मंत्री बनेगा, इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

