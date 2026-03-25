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बिहार के अगले मुख्यमंत्री का होगा 'गुजरात कनेक्शन', प्रशांत किशोर ने क्या भविष्यवाणी कर दी?

Mar 25, 2026 06:19 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा, वह बिहार के लिए नहीं बल्कि गुजरात के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। उन्होंने नीतीश कुमार के पद छोड़ने के फैसले पर भी तंज कसा।

बिहार के अगले मुख्यमंत्री का होगा 'गुजरात कनेक्शन', प्रशांत किशोर ने क्या भविष्यवाणी कर दी?

नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री पर अटकलें जारी हैं। अभी तक एनडीए में यह फाइनल नहीं हुआ है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, चर्चा है कि भाजपा पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। राजनीतिक भविष्यवाणियों से चर्चा में रहने वाले पूर्व चुनावी रणनीतिकार एवं जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अब बिहार के नए सीएम के 'गुजरात कनेक्शन' का दावा किया है।

पीके ने बुधवार को मुंगेर में मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह किसी को नहीं पता है। इस बारे में जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं, वे बेकार हैं। उन्होंने दावा किया कि अगला सीएम जो भी होगा, वो बिहार का नहीं बल्कि गुजरात के हितों का ध्यान रखेगा। वह केंद्र में मौजूद नरेंद्र मोदी सरकार की पसंद का होगा।

उन्होंने कहा, “बिहार में पहली बार सीएम की गद्दी पर वो लोग बैठेंगे, जिनकी प्राथमिकता बिहार नहीं बल्कि गुजरात होगी। गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर बिहार को चलाया जाएगा।”

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प्रशांत किशोर ने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि जिस नेता को 202 विधायकों का समर्थन हो, वह पद छोड़कर कभी नहीं जाता है।

पीके ने कहा कि नीतीश की शारीरिक और मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सीएम पद पर बने रहें। जन सुराज पार्टी ने पहले ही कहा था कि बिहार चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब रिजल्ट के 3-4 महीने बाद ही वे पद से हट रहे हैं।

प्रशांत किशोर ने कहा, “हमने यह भी भविष्यवाणी की थी कि एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव नहीं जीतेगा। अगर चुनाव आयोग और 10-10 हजार वाली योजना का प्रपंच नहीं रचा गया होता, तो एनडीए को सफलता नहीं मिलती।”

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उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए की बिहार चुनाव में जीत में चुनाव आयोग और केंद्र में बैठी सरकार के नेताओं की भूमिका है। इसलिए अब केंद्र से तय होगा कि बिहार में सरकार कौन चलाएगा।

पीके ने यह भी दावा किया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब बिहार से 7-8 लोग गुजरात में जाकर मजदूरी करते थे। आज 2026 में इनकी संख्या 20 लाख तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा, “अब पीएम मोदी का बनाया हुआ सीएम बिहार में बैठेगा, तो गुजरात जाकर मजदूरी करने वाले बिहारियों की संख्या आने 5 सालों में 30-40 लाख तक पहुंच जाएगी। क्योंकि गुजरात की फैक्ट्रियों में 10 से 15 हजार रुपये में काम करने वाले मजदूर सिर्फ बिहार से ही मिलते हैं। बिहार में अगर फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो यहां के लोग मजबूरन गुजरात जाकर मजदूरी करते रहेंगे। गुजरात के लोग फैक्ट्री के मालिक बने रहेंगे और बिहार के बच्चे वहां मजदूर और दरबान बनेंगे।”

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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