चलती कार से युवक को फेंका, बॉडी गार्ड से झड़प; राजद विधायक फतेह बहादुर थे गाड़ी में

विधायक की गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने विरोध करने वाले एक युवक राहुल को खींचकर विधायक की गाड़ी में बैठा दिया और तेजी से गाड़ी भगाने लगे। कुछ देर बाद राहुल कुमार को विधायक की चलती गाड़ी से सड़क पर फेंक दिया गया।

राजद के विधायक फतेह बहादुर पर बिहार के सासाराम के आयरकोठा थाना में हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज के लिए आवेदन दिया गया है। डेहरी विधानसभा क्षेत्र के थाना क्षेत्र के चिलबिला गांव में शनिवार की दोपहर गांव में प्रवेश करते हीं विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों के साथ विधायक और उनके समर्थक भिड़ गए। एक युवक को विधायक की चलती कार से फेंक देने के बाद मामला और बिगड़ गया। आक्रोशित लोगों ने विधायक के अंगरक्षकों के साथ भी हाथापाई की।

ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार की दोपहर विधायक फतेह बहादुर सिंह अहरांव गांव से चिलबिला होते डेहरी लौट रहे थे। गांव के लोगों ने विधायक की गाड़ी को मंदिर के समीप रोककर मंदिर में दर्शन करने को कहा। सुनते ही विधायक भड़क उठे व विरोध करने वाले लोगों के साथ गाली-गलौज करने लगे। आक्रोशित लोगों ने विधायक के गाड़ी का घेराव किया। विरोध के बावजूद विधायक गाड़ी से नहीं उतरे और दोनों अंगरक्षकों को बाहर भेज कर लोगों को हटाने को कहा। इस दौरान हंगामा होता रहा।

आरोप है कि विधायक के समर्थक आक्रोश व्यक्त करने वाले लोगों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। सुरक्षा गार्ड द्वारा आक्रोशित लोगों को हटाकर विधायक को गाड़ी को आगे निकाला जा रहा था। इसी दौरान विधायक की गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने विरोध करने वाले एक युवक राहुल कुमार को खींचकर विधायक की गाड़ी में बैठा दिया और तेजी से गाड़ी भगाने लगे। कुछ देर बाद राहुल कुमार को विधायक की चलती गाड़ी से सड़क पर फेंक दिया जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोग विधायक के गाड़ी का पीछा करने लगे। तब तक विधायक की गाड़ी निकल चुकी थी।

राहुल कुमार, चिलबिला निवासी विंध्याचल सिंह के पुत्र को आसपास के लोगों ने अकोढीगोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। प्राथमिक उपचार के बेहतर इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विरोध कर रहे लोगों के साथ मारपीट करने और विधायक की चलती हुई गाड़ी से राहुल कुमार नामक युवक को सड़क पर फेंकने का दृश्य दिखाई दे रहा है।

वायरल वीडियो एसपी रौशन कुमार तक भी पहुंच गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस के वरीय अधिकारियों से कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ग्रामीण सड़क जाम व अन्य आंदोलन करेंगे। बताते चलें कि स्थानीय डेहरी विधायक हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। हिंदू देवी- देवताओं पर लगातार खुलकर विवादित बयान देते रहते हैं।