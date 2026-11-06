Bihar News LIVE: पी मोदी आ रहे बिहार, तैयारी जोरों पर, अनंत सिंह की पटना से प्रयागराज की यात्रा, धनतेरस पर बाजार
Bihar News LIVE: आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वैशाली आगमन को लेकर प्रशानिक तैयारियां जोरों पर हैं। एनडीए के सभी दल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुट गए हैं। मोकामा विधायक अनंत सिंह प्रयागराज जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम और रूट मैप जारी किया गया है।
Bihar News LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर पीएम के बिहार आगमन की विशेष तैयारी चल रही है। 20 नवंबर को सरकार एक साल पूरा कर रही है और 21 नवंबर को पीएम का वैशाली के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तावित है जहां उनकी जनसभा होगी। इसे लेकर गुरुवार को लोकसेवक आवास पर सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। इस दौरे के माध्यम से पीम मोदी बिहार को कई सौगात भी देंगे। मोकामा के जदयू विधायक पटना से प्रयागराज यात्रा करने वाले हैं। आज की इस यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम और रूट मैप अनंत सिंह की ओर से जारी किया गया है। इसे एक पॉलिटिकल शो के तौर पर देखा जा रहा है। रास्ते में जगह-जगह अनंत सिंह के स्वागत की तैयारी है। आज धनतेरस है। दिवाली से पहले भगवान धनवंतरी जयंती के अवसर मनाए जाने वाले इस त्योहार पर लोग खुलकर खरीददारी करते हैं। खासकर सोना-चांदी, गाड़ी या अन्य वैभव के सामान खरीदे जाते हैं। इसे लेकर बिहार का बाजार सजकर तैयार है।
Bihar News LIVE: सीबीआई ने फर्जी दस्तावेज पर लोन लेने वाले को दबोचा
Bihar News LIVE: केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पटना के पुनपुन से बैंक फर्जीवाड़े के कांड में 18 साल से फरार चल रहे आरोपी राजा बिहारी को गिरफ्तार कर लिया है। राजा बिहारी पर बैंक अधिकारियों और दलालों से मिलीभगत करके जाली दस्तावेज और मनगढंत संपत्ति के पेपर और फर्जी गारंटर प्रमाण पत्रों के आधार पर इलाहाबाद बैंक पाटलिपुत्र शाखा से लोन लेने का आरोप है। इस मामले में वह 18 सालों से फरार चल रहा था।
Bihar News LIVE: राजेश कुमार को बिहार बोर्ड के अध्यक्ष का प्रभार
Bihar News LIVE: पटना के प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं पंचायतीराज विभाग के सचिव मनोज कुमार को शिक्षा विभाग में सचिव का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दिया है।
Bihar News LIVE: बिहार में ग्रामीण रोजगार पर खर्च होंगे 22 हजार करोड़
Bihar News LIVE: बिहार में वीबी जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण जनता को रोजगार मुहैय्या कराने को लेकर 22 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन काम और 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
Bihar News LIVE: पीएम के दौरे की तैयारी की डीएम ने की समीक्षा
Bihar News LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैशाली आगमन को लेकरी डीएम वर्षा सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी प्रीता वर्मा ने भी जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यकर्म स्थल का जायजा लिया। राज्य एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों ने सुरक्षा एवं अन्य तैयारियों का जाजया लिया।