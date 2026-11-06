Bihar News LIVE: पी मोदी आ रहे बिहार, तैयारी जोरों पर, अनंत सिंह की पटना से प्रयागराज की यात्रा, धनतेरस पर बाजार

Bihar News LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर पीएम के बिहार आगमन की विशेष तैयारी चल रही है। 20 नवंबर को सरकार एक साल पूरा कर रही है और 21 नवंबर को पीएम का वैशाली के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तावित है जहां उनकी जनसभा होगी। इसे लेकर गुरुवार को लोकसेवक आवास पर सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। इस दौरे के माध्यम से पीम मोदी बिहार को कई सौगात भी देंगे। मोकामा के जदयू विधायक पटना से प्रयागराज यात्रा करने वाले हैं। आज की इस यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम और रूट मैप अनंत सिंह की ओर से जारी किया गया है। इसे एक पॉलिटिकल शो के तौर पर देखा जा रहा है। रास्ते में जगह-जगह अनंत सिंह के स्वागत की तैयारी है। आज धनतेरस है। दिवाली से पहले भगवान धनवंतरी जयंती के अवसर मनाए जाने वाले इस त्योहार पर लोग खुलकर खरीददारी करते हैं। खासकर सोना-चांदी, गाड़ी या अन्य वैभव के सामान खरीदे जाते हैं। इसे लेकर बिहार का बाजार सजकर तैयार है।