Bihar News LIVE: सीएम सम्राट जाएंगे मुंगेर, दीपोत्सव होंगे शामिल, त्योहारों पर 24 घंटे पुलिस का फरमान

Bihar News LIVE

Bihar News LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने गृह जिला मुंगेर जाएंगे। दीपावली के अवसर पर कल्याणपुर के मां बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 11 लाख 11 हजार दीप जलाए जाएंगे। सीएम शाम करीब चार बजे सीएम पहुंचेंगे और दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीएम गंगा आरती में भी भाग लेंगे। इस अवसर पर भव्य आतीशबाजी भी होगी। दीपावली और छठ त्योहारों के मौके पर राज्य भर में पुलिस को 24 घंटे पुलिस गश्ती सुनिश्चित करने का आदेश सीएम ने दिया है। शुक्रवार को सीएम ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बैठक की और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का जायजा लिया। चित्रगुप्त पूजा पर बिहार में अब 11 नवंबर को सरकारी छुट्टी होगी। विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर बिहार सरकार ने छुट्टी की तिथि में बदलाव की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुरम पटना की सूचना के आधार पर 10 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा/भाई दूज का अवकाश घोषित था।

7 Nov 2026, 08:11:17 AM IST Bihar News LIVE: एमडीएम परोसने से पहले एचएम को चखना होगा Bihar News LIVE: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर अब प्रधानाध्यापकों की सीधी जिम्मेदारी होगी। बच्चों को भोजन परोसने से पहले प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को स्वयं खाना चखना होगा। साथ ही भोजन की गुणवत्ता अच्छी होने और बच्चों के खाने योग्य होने का प्रमाण-पत्र भी देना होगा। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने शुक्रवार को इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

7 Nov 2026, 08:08:59 AM IST Bihar News LIVE: चार जिलों में बनेंगी नयी खाद्य जांच प्रयोगशालाएं Bihar News LIVE: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने चार जिलों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और पूर्णिया में नयी खाद्य जांच प्रयोगशालाएं खोले जाने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मिलावटखोरों पर रहम नहीं होगा और छापेमारी जारी रहेगी। नये पदाधिकारियों के पदस्थापना से बिहार के सभी जिलों में खाद्य संरक्षा अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है। इससे जिलास्तर पर खाद्य प्रतिष्ठानों के नियमित निरीक्षण, खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच और मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई में तेजी आएगी।

7 Nov 2026, 08:02:55 AM IST Bihar News LIVE: राज्यपाल ने दीपावली की शुभकामनाएं दीं Bihar News LIVE: राज्यपाल सय्यद अता हसनैन ने दीपावली के अवसर पर बिहार और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि दीपावली सत्य की असत्य पर और प्रकाश की अंधकार पर विजय का प्रतीक है। यह पर्व हमें सत्य, नैतिकता और सदाचार के मूल्यों को अपनाने का संदेश देता है। राज्यपाल ने लोगों से समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी आशा और खुशियों का दीप जलाने का संकल्प लेने की अपील की।

7 Nov 2026, 08:01:31 AM IST Bihar News LIVE: चित्रगुप्त पूजा पर 11 नवंबर को छुट्टी Bihar News LIVE: चित्रगुप्त पूजा पर बिहार में अब 11 नवंबर को सरकारी छुट्टी होगी। विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर बिहार सरकार ने छुट्टी की तिथि में बदलाव की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुरम पटना की सूचना के आधार पर 10 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा/भाई दूज का अवकाश घोषित था। इसमें अब बदलाव किया गया है। सरकार के अवर सचिव रजनीश कुमार ने इस बदलाव को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है।