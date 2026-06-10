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Bihar News LIVE: बिहार में 15 जून तक आ जाएगा मानसून; कोसी में नाव पलटी, 4 लापता; टेंडर स्कैम में 3 अफसर अरेस्ट

Bihar News Today LIVE: बिहार में 15 जून तक मानसून पहुंच जाएगा। टेंडर फिक्सिंग घोटाले में तीन अफसर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरभंगा में कोसी नदी में नाव पलटने के बाद 4 लोग लापता हैं।

Bihar News LIVE: बिहार में 15 जून तक आ जाएगा मानसून; कोसी में नाव पलटी, 4 लापता; टेंडर स्कैम में 3 अफसर अरेस्ट

Black Clouds in Patna- File Photo

Ritesh Verma| लाइव हिन्दुस्तान,पटना |
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Bihar News Today LIVE: बिहार में मानसून 13 से 15 जून के बीच पहुंच जाएगा। सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में मानसून के आने से पहले की बारिश शुरू हो गई है। टेंडर फिक्सिंग में तीन अफसरों को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में दो इंजीनियर के साथ एक प्रशासनिक अफसर शामिल हैं। दरभंगा में कोसी नदी में एक नाव पलट गई है, जिस पर सवार कुछ लोग बचा लिए गए हैं, लेकिन 4 अब भी लापता हैं।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे आगे निकलने पर बधाई दी है। चौधरी ने कहा- ‘गरीब, वंचित और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान को केंद्र में रखकर उन्होंने विकास और सुशासन की एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है और आत्मविश्वास से भरे नए भारत का निर्माण किया है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए निरंतर जन सेवा में समर्पित उनका जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।’

Bihar News Today LIVE: बीआईटी मेसरा के ड्रॉप आउट हैं निशांत कुमार, 12वीं पास है नीतीश के बेटे, बीच में छोड़ी थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई

Bihar News Today LIVE: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 12वीं पास हैं। बीआईटी, मेसरा के ड्रॉपआउट निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मेसरा में एडमिशन लिया था, लेकिन 8 में 5 सेमेस्टर पूरा करने के बाद बीच में ही कोर्स छोड़ दिए। आम लोगों के बीच निशांत के पास इंजीनियर की डिग्री होने की धारणा रही है। एमएलसी चुनाव के लिए दाखिल शपथ पत्र में निशांत ने बताया है कि वो 12वीं पास हैं।

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Bihar News Today LIVE: जमानत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ड जाएंगे रौशन आनंद

Bihar News Today LIVE: फैजल खान सर के कोचिंग पर हमले के आरोप में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद सर अब जमानत के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। मंगलवार को निचली अदालत में उनकी बेल पिटिशन खारिज हो गई थी। खान सर के कोचिंग पर हमले के केस में वो एक सप्ताह से जेल में बंद हैं।

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Bihar News Today LIVE: पवन सिंह के नाम से बिहार में कोई बैंक खाता या घर नहीं

Bihar News Today LIVE: भाजपा नेता और एमएलसी चुने जाने की घोषणा का इंतजार कर रहे पवन सिंह के नाम से बिहार में कोई बैंक खाता या घर नहीं है। सिंह के सारे बैंक खाता और फ्लैट मुंबई और लखनऊ में हैं। उनकी ज्यादातर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी लखनऊ का है। यह सब खुलासा एमएलसी चुनाव में उनके शपथपत्र से हुआ है।

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Bihar News Today LIVE: दरभंगा में कोसी नदी में नाव पलटी, 4 लोग लापता

Bihar News Today LIVE: दरभंगा जिले के किरतपुर प्रखंड में तरबारा इलाके में कोसी नदी में एक नाव पलटने से 4 लोग डूब गए हैं। नाव पर 9 लोग सवार थे, जिनमें 5 को ग्रामीणों ने निकाल लिया। जो 4 लोग बह गए हैं, उनमें महिलाएं और बच्चे ही शामिल हैं। उनकी तलाश चल रही है। सारे लोग नदी के पार खेत में लगी मूंग तोड़ने जा रहे थे। कल सहरसा में भी नदी पार मूंग तोड़ने जा रहे लोगों की नाव पलट गई थी। हालांकि उसमें सवार सभी 20 लोग बचा लिए गए थे।

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Bihar News Today LIVE: टेंडर फिक्सिंग घोटाला में तीन अफसर गिरफ्तार, ED की रेड में मिले थे करोड़ों रुपये

Bihar News Today LIVE: बिहार के टेंडर फिक्सिंग घोटाला में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने तीन अफसरों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड में इन अफसरों के ठिकानों से करोड़ों रुपये बरामद हुए थे। गिरफ्तार अधिकारियों में बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसर मुमुक्षु चौधरी के अलावा भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर तारिणी दास, नगर विकास और आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह शामिल हैं।

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Bihar News Today LIVE: बिहार में पूर्णिया-किशनगंज के रास्ते 13 से 15 तक आ जाएगा मानसून

Bihar News Today LIVE: बिहार में मानसून 13 से 15 जून तक आ जाएगा। केरल में तीन दिन की देरी से 4 जून को पहुंचा मानसून पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते से बिहार में 15 जून तक आएगा। मानसून मंगलवार को उत्तरी बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंच गया था। 13 जून तक यह बिहार की सीमा से लगे बंगाल के इलाकों में भारी बारिश करवाएगा। सीमांचल और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में मानसून के आने से पहले की बरसात शुरू हो चुकी है।

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