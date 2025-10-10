5 हजार नकद और 30 मन चावल खर्च, जब कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी लड़े विधानसभा चुनाव

बेनीपुरी जी की डायरी में मतदान को लेकर महिलाओं का हौसला भी दिखता है। पहले चुनाव में महिलाओं ने डेढ़ मील पैदल चलकर मतदान किया था।

Bihar Election: आजादी के बाद पहले चुनाव में भी पैसे और जातिवाद का जोर था। 1952 के चुनाव में एक तरफ जीप तो दूसरी तरफ बैलगाड़ी और साइकिल से प्रचार होता था। 1951-52 और 57 के चुनाव को लेकर कलम के जादूगर बेनीपुरी की डायरी में ये हाल दर्ज हैं। उनके नाती राजीव रंजन के पास आज भी यह डायरी सुरक्षित है। यह डायरी बाद के दिनों में नहीं, बल्कि उस समय ही बेनीपुरी जी ने लिखी थी, जिसमें तारीख के साथ चुनाव प्रचार से लेकर, पोलिंग और परिणाम से जुड़े हालात दर्ज हैं। इसमें बेनीपुरी जी ने लिखा है कि पहले चुनाव में मैंने पांच हजार नकद और तीस मन चावल खर्च किए हैं।

बेनीपुरी जी की डायरी में मतदान को लेकर महिलाओं का हौसला भी दिखता है। पहले चुनाव में कटरा, औराई में महिलाओं ने डेढ़ मील पैदल चलकर मतदान किया था। यही नहीं, 1951-52 के चुनाव में जातीय गोलबंदी भी हुई थी, जिसके कारण कई बूथों पर बवाल को लेकर प्रत्याशी सशंकित थे। बेनीपुर जी अपने प्रचार के लिए बैलगाड़ी पर निकलते थे तो कार्यकर्ताओं के लिए साइकिल थी।

जहां जाता हूं, शंका की नजर से देखते हैं

बेनीपुरी जी बिहार विधानसभा के लिए 1951-52 में हुए चुनाव में कटरा उत्तरी क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस क्रम में चुनाव प्रचार के दौरान हुए अनुभवों को उन्होंने अपने डायरी में लिखा है। इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी। अपनी हार के लिए जात-पांत और धनबल को जिम्मेवार माना। आगे वे लिखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी की जीत निश्चित थी, किन्तु सब जगह रुपए का अभाव। उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे थाने में भी यह जहर फैल चुका है। जहां जाता हूं, पिछड़ी जाति वाले शंका की नजर से देखते हैं।

तब भी था जातिवाद 31 दिसंबर 1951 को कटरा के धनौर गांव में पहुंचे बेनीपुरी जी लिखते हैं कि इस क्षेत्र की बुरी बात यह रही कि वह सेठ भी पार्टी का मेंबर था। हमारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पैसे के बल पर मुट्ठी में किया था। जब हमने उसे उम्मीदवार नहीं चुना तो वह रुपयों के बल पर अब पार्टी को हराने पर तुला है। 4 जनवरी 1952 को डायरी में लिखे उनके शब्द जातिवाद को सामने लाते हैं।

रामवृक्ष बेनीपुरी के शब्द