बिहार चुनाव में चर्चा में 'फणीश्वरनाथ रेणु' का परिवार; साहित्यकार के बेटे और बहू की हसरतें बड़ी हुईं

रेणु के ज्येष्ठ पुत्र पदम पराग राय वेणु जदयू के टिकट के दावेदार हैं। टिकट पाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।उनकी पौत्रवधू अमृता कुमारी रानीगंज सुरक्षित क्षेत्र से जदयू के टिकट लेने की होड़ में शामिल हैं। 

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, परवेज आलम अररियाSat, 11 Oct 2025 11:21 AM
बिहार चुनाव में चर्चा में 'फणीश्वरनाथ रेणु' का परिवार; साहित्यकार के बेटे और बहू की हसरतें बड़ी हुईं

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजते ही विधायकी के टिकट को लेकर कमोबेश सभी पार्टियों में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है। वहीं इसी क्रम में टिकट की दावेदारी को लेकर एक बड़ा रोचक मामला सामने आया है। एक ही परिवार के दो सदस्य एक ही पार्टी से दो अलग अलग विधान सभा क्षेत्रों से टिकट के लिए खुद को प्रबल दावेदार बता रहे हैं। ये परिवार हैं कालजयी रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु का।

रेणु के ज्येष्ठ पुत्र और भाजपा के पूर्व विधायक पदम पराग राय वेणु फिलहाल नीतीश कुमार के जेडीयू में हैं। उन्होंने वर्ष 2010 में हुए चुनाव में फारबिसगंज विधान सभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। इस बार वे फिर से फारबिसगंज से विधान सभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और जदयू के टिकट के दावेदार हैं। टिकट पाने के लिए भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। कहा कि यदि पार्टी चाहेगी तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वे कभी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे।

रानीगंज से लड़ना चाहती है अमृता

दूसरी तरफ उनकी पुत्रवधू और फणीश्वर नाथ रेणु की पौत्रवधू अमृता कुमारी रानीगंज सुरक्षित क्षेत्र से जदयू के टिकट लेने की होड़ में शामिल हैं। सनद रहे कि रानीगंज सीट जदयू के खाते में है और अचमित ऋषिदेव पिछला दो चुनाव जीत चुके हैं।

वहीं पिछले दिनों सुशासन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी छह विधान सभा क्षेत्र भ्रमण का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें रानीगंज की स्थिति सबसे कमजोर लगी थी। खास कर महिलाओं की। वो चाहती हैं कि रानीगंज का प्रतिनिधित्व करने का अवसर एक महिला को मिले। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है।

निवर्तमान विधायक पर बोलने से परहेज

अमृता कुमारी के पति अनंत कुमार राय ने टिकट की दावेदारी की पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी पत्नी दलित समाज से आती हैं। वे जिला महिला जदयू की उपाध्यक्ष भी हैं। जबकि वे अतिपिछड़ी से। अमृता ने रानीगंज के विधायक के विरुद्ध कुछ नहीं बोला।

