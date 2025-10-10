Bihar News Owaisi damage which alliance MGB not accepted NDA benefit or lose from vote split किस गठबंधन का गणित बिगाड़ेंगे ओवैसी? MGB ने नहीं दी जगह, NDA को वोट बिखरने से नफा या नुकसान, Bihar Hindi News - Hindustan
किस गठबंधन का गणित बिगाड़ेंगे ओवैसी? MGB ने नहीं दी जगह, NDA को वोट बिखरने से नफा या नुकसान

जिस तेवर के साथ पिछले दिनों ओवैसी सीमांचल का दौरा कर चुके हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे महागठबंधन की राह में कांटे साबित हो सकते हैं।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, चंदन कुमार लालू, अररियाFri, 10 Oct 2025 10:33 AM
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अररिया सहित सीमांचल का राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। 2020 में सीमांचल की पांच सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम 2025 में फिर से चर्चा में है। इंडिया गठबंधन में इंट्री नहीं मिलने के बाद सीमांचल और कोसी की मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम का पूरा फोकस है। यूं तो एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए सीमांचल एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में है।

दोनों ही गठबंधन सीमांचल के अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी-अपनी रणनीति पर काम भी कर रही है। लेकिन वर्ष 2020 के चुनाव में यहां से पांच सीटें जीतकर सबको चौंकाने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आल इंडिया मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार भी चर्चा में है। दरअसल इस बार ओवैसी की पार्टी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया अलायंस) के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इंडिया अलायंस में एंट्री नहीं मिलने से जिस तेवर के साथ पिछले दिनों ओवैसी सीमांचल का दौरा कर चुके हैं, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह महागठबंधन की राह में कांटे साबित हो सकते हैं। ऐसे में ओवैसी सीमांचल व कोसी की सभी 24 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरती है तो सीमांचल की नौ और कोसी क्षेत्र की दो सीटों पर महागठबंधन का गणित बिगड़ सकता है और वोटों के बिखराव का सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

सीमांचल में एआईएमआईएम को मिली थीं पांच सीटें

2020 के विस चुनाव में एआईएमआईएम को पूर्णिया की दो, किशनगंज की दो और अररिया की एक सीट पर जीत मिली थी। इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को मिला वोट अन्य दलों से काफी ज्यादा था। जोकीहाट विधानसभा सीट पर शहनवाज ने राजद के सरफराज आलम को हराया था। शाहनवाज को 59596 मिले थे जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजद के सरफराज आलम को 52,213 वोट मिले और भाजपा के रंजीत यादव 48,933 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। पूर्णिया के अमौर विधानसभा सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने 52 हजार 515 वोटों से जीत दर्ज की। अख्तरुल इमाम को 94,459 मत,जबकि जदयू के सबा जफऱ को 41,812 वोट और कांग्रेस पार्टी के अब्दुल जलील मस्तान को 31475 वोट मिले थे। पूर्णिया के ही बायसी विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के सैय्यद रुकनुद्दीन अहमद ने 16 हजार 373 वोटों से अपने निकटम प्रतिद्वंदी भाजपा के विनोद कुमार को हराया था।

चौंकाने वाला था 2020 का चुनाव परिणाम

वर्ष 2020 के चुनाव परिणाम सीमांचल में चौंकाने वाले रहे थे। 24 सीटों में से भाजपा ने आठ, जदयू ने चार, कांग्रेस ने पांच, माले ने एक, राजद ने एक और एआईएमआईएम ने पांच सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के चार विधायक राजद में शामिल हो गए थे। एआईएमआईएम को 2020 में मिली सफलता ने सभी को चौंका दिया था। इस बार भी एआईएमआईएम के तेवर और पार्टी सुप्रीमो ओवैसी के दौरे से यह संभावना और प्रबल हो गई है।

कोसी-सीमांचल की सीटों पर मुकाबला होगा रोचक

सीमांचल और कोसी की कुल 11 सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। इनमें किशनगंज की चार, अररिया की दो, पूर्णिया की दो, कटिहार की एक और कोसी प्रमंडल की कुछ सीटें प्रमुख हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 68 प्रतिशत, अररिया में 43 प्रतिशत, पूर्णिया में 38 प्रतिशत और कटिहार में 44 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। पिछले एक दशक में मुस्लिम आबादी में 10-12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। राजद लंबे समय से माय समीकरण को अपनी जीत का आधार मानता आया है।