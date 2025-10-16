एक बेटा लापता, दूसरे की दर्दनाक मौत; कटिहार में मुखिया के घर मचा कोहराम

संक्षेप: किशु कुमार अपनी बाइक से अयोध्यागंज बाजार की ओर जा रहे थे, तभी धर्मशाला के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सिधी दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किशु कुमार की मौत हो गई।

बिहार के कटिहार में मुखिया के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई मुखिया का एक बेटा लपता है और दूसरे की मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया है। कुरसेला थाना क्षेत्र के अयोध्यागंज बाजार की घटना है। बुधवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में शाहपुर धर्मी पंचायत के मुखिया अरुण कुमार यादव के पुत्र किशु कुमार (28) की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पूरे बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किशु कुमार अपनी बाइक से अयोध्यागंज बाजार की ओर जा रहे थे, तभी धर्मशाला के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सिधी दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किशु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्रभारी चिकित्सक डॉ. रितेश कुमार ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मुखिया अरुण यादव और उनके परिवार के सदस्य जैसे ही अस्पताल पहुंचे, वहां का माहौल गमगीन हो गया। मृतक की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि बेटा पांच मिनट पहले ही घर से यह कहकर निकला था कि तुरंत आते हैं। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष राकेश कुमार दल-बल के साथ पीएचसी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव और पंचायत क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। लोग मुखिया परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने उनके घर पहुंच रहे हैं।