Hindi NewsBihar NewsBihar News One son missing, another tragic death chaos in Katihar Mukhia family

एक बेटा लापता, दूसरे की दर्दनाक मौत; कटिहार में मुखिया के घर मचा कोहराम

संक्षेप: किशु कुमार अपनी बाइक से अयोध्यागंज बाजार की ओर जा रहे थे, तभी धर्मशाला के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सिधी दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किशु कुमार की मौत हो गई।

Thu, 16 Oct 2025 09:23 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
एक बेटा लापता, दूसरे की दर्दनाक मौत; कटिहार में मुखिया के घर मचा कोहराम

बिहार के कटिहार में मुखिया के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई मुखिया का एक बेटा लपता है और दूसरे की मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया है। कुरसेला थाना क्षेत्र के अयोध्यागंज बाजार की घटना है। बुधवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में शाहपुर धर्मी पंचायत के मुखिया अरुण कुमार यादव के पुत्र किशु कुमार (28) की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पूरे बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किशु कुमार अपनी बाइक से अयोध्यागंज बाजार की ओर जा रहे थे, तभी धर्मशाला के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सिधी दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किशु कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्रभारी चिकित्सक डॉ. रितेश कुमार ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मुखिया अरुण यादव और उनके परिवार के सदस्य जैसे ही अस्पताल पहुंचे, वहां का माहौल गमगीन हो गया। मृतक की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि बेटा पांच मिनट पहले ही घर से यह कहकर निकला था कि तुरंत आते हैं। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष राकेश कुमार दल-बल के साथ पीएचसी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव और पंचायत क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। लोग मुखिया परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने उनके घर पहुंच रहे हैं।

बताते चलें कि मृतक किशु तीन भाई बहनों में सबसे बड़ा था, जिसकी पिछले अप्रैल महीने में शादी हुई थी। पिछले 6 अक्टूबर से मुखिया का छोटा पुत्र निशु कुमार भी लापता चल रहा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
