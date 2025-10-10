Bihar News MP Pappu Yadav in trouble Model Code of Conduct case in Vaishali Chirag Nityananda targeted बुरे फंसे सांसद पप्पू यादव, वैशाली में आदर्श आचार संहिता का केस दर्ज; निशाने पर चिराग, नित्यानंद, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar News MP Pappu Yadav in trouble Model Code of Conduct case in Vaishali Chirag Nityananda targeted

बुरे फंसे सांसद पप्पू यादव, वैशाली में आदर्श आचार संहिता का केस दर्ज; निशाने पर चिराग, नित्यानंद

सीओ के आवेदन पर सहदेई थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वैशाली में उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच रुपए बांटा जिसका वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई हुई।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:09 AM
share Share
Follow Us on
बुरे फंसे सांसद पप्पू यादव, वैशाली में आदर्श आचार संहिता का केस दर्ज; निशाने पर चिराग, नित्यानंद

Pappu Yadav FIR: बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज होना भी शुरू हो गया है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर आदर्श आचार संहिता का केस दर्ज हो गया है। सीओ के आवेदन पर सहदेई थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। विधानसभा चुनाव 2025 का यह पहला मुकदमा है। वैशाली में उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच रुपए बांटा जिसका वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई। पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नित्यानंद राय पर निशाना साधा

सांसद ने गुरुवार की शाम सहदेई बुजुर्ग प्रखंड क्षेत्र के नयागांव पश्चिमी पंचायत के गनियारी में कटाव पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने सभी 80 कटाव पीड़ितों को चार-चार हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। सांसद कहा कि गनियारी में कटाव से 150 से 200 परिवार बेघर हो गए हैं। रुपए बांटने का मामला संज्ञान में आने के बाद महनार के एसडीओ नीरज कुमार ने जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बक्सर में भी कटाव हुआ है, जहां, बीन, मल्लाह और निषाद समाज के लोग प्रभावित हुए हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव से पहले पप्पू यादव की सुरक्षा घटी, दिलीप जायसवाल को वाई प्लस मिली
ये भी पढ़ें:विधायक तय करेंगे सीएम फेस, बोले पप्पू यादव- कांग्रेस के सम्मान से समझौता नहीं
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

चिराग और नित्यानंद पर तंज

उन्होंने केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तंज कसा। कहा- आप तो यहीं के हैं और आपके ही लोग हैं। आप कम से कम इन लोगों को देखने के लिए आ जाते। इन गरीबों को बचा लेते। प्रशासन ने तो इन सभी पीड़ितों को छोड़ दिया है।

ये भी पढ़ें:बूथ प्रबंधन पर फोकस, जनसंपर्क पर जोर; नीतीश ने कार्यकर्ताओं को दिया यह टारगेट
ये भी पढ़ें:कांग्रेस ने नीतीश सरकार की चार्जशीट निकाली, गहलोत बोले- बिहार से तय होगा भविष्य
ये भी पढ़ें:प्रशांत के निशाने पर नीतीश, लालू या BJP; जन सुराज की सूची से किसे होगी परेशानी?

चुनाव आयोग के डर से मदद करना छोड़ दें क्या

सांसद ने ने कहा कि चुनाव आयोग के डर से गरीबों को मदद करना छोड़ दें क्या। उन्होंने कहा कि वह आगे भी मदद करेंगे। चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान पप्पू यादव द्वारा रुपए बांटने का मामला तूल पकड़ने लगा है। एसडीओ नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि सहदेई बुजुर्ग के सीओ को जांचकर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।