बुरे फंसे सांसद पप्पू यादव, वैशाली में आदर्श आचार संहिता का केस दर्ज; निशाने पर चिराग, नित्यानंद

सीओ के आवेदन पर सहदेई थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वैशाली में उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच रुपए बांटा जिसका वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई हुई।

Pappu Yadav FIR: बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज होना भी शुरू हो गया है। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर आदर्श आचार संहिता का केस दर्ज हो गया है। सीओ के आवेदन पर सहदेई थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। विधानसभा चुनाव 2025 का यह पहला मुकदमा है। वैशाली में उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच रुपए बांटा जिसका वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई। पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नित्यानंद राय पर निशाना साधा

सांसद ने गुरुवार की शाम सहदेई बुजुर्ग प्रखंड क्षेत्र के नयागांव पश्चिमी पंचायत के गनियारी में कटाव पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने सभी 80 कटाव पीड़ितों को चार-चार हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। सांसद कहा कि गनियारी में कटाव से 150 से 200 परिवार बेघर हो गए हैं। रुपए बांटने का मामला संज्ञान में आने के बाद महनार के एसडीओ नीरज कुमार ने जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बक्सर में भी कटाव हुआ है, जहां, बीन, मल्लाह और निषाद समाज के लोग प्रभावित हुए हैं।

चिराग और नित्यानंद पर तंज उन्होंने केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तंज कसा। कहा- आप तो यहीं के हैं और आपके ही लोग हैं। आप कम से कम इन लोगों को देखने के लिए आ जाते। इन गरीबों को बचा लेते। प्रशासन ने तो इन सभी पीड़ितों को छोड़ दिया है।