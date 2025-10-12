Hindustan Hindi News
Bihar news major boat accident in Motihari 3 dead 2 missing 14 people were on board bodies recovered by NDRF

बिहार में बड़ा नाव हादसा, 3 की मौत 2 लापता; 14 लोग सवार थे, एनडीआरएफ ने निकाला शव

शनिवार की शाम 14 लोग नाव पर सवार होकर लौट रहे थे। नदी में नाव पलट गई जिसमें 9 लोगों को बचा लिया गया। पांच लोग डूब गए जिनमें से 3 की लाश निकाल ली गई है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोतिहारीSun, 12 Oct 2025 01:12 PM
बिहार के पूर्वी चंपारण में बड़ा नाव हादसा हुआ जिसमें तीन लोगों की डूबकर मौत गई। दुर्घटना में दो लोग अभी भी लापता हैं। नाव पर 15 लोग सवार थे जिनमें से 9 को बचा लिया गया। घटना लखौरा थाना क्षेत्र के सरेह में शनिवार देर शाम हुई। एक की मौत कल ही हो गई थी। जबकि दोनों लापता लोगों का शव रविवार सुबह बरामद कर लिया गया।

विदित हो कि लखौरा के सरेह में शनिवार देर शाम नाव पलट गयी थी। नाव हादसे में कैलाश सहनी की मौत हो गई थी, वहीं मुकेश कुमार(25) व बाबूलाल सहनी(45) लापता थे। दोनों का शव सुबह एनडीआरएफ ने बरामद कर लिया। एनडीआरएफ की टीम सुबह से उनकी तलाश में जुटी थी। नाव पर कुल 14 लोग थे सवार, जिसमें बाकी को बचा लिया गया। नाव से सभी बांध पर घूमने गए थे। लौटने के दौरान देर शाम नाव पलट गई।

ग्रामीणों से सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपदा राहत के तहत उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। लापता लोगों की तलाश एनडीआरएफ की टीम कर रही है। स्थानीय सीओ ने बताया कि डूबे हुए सभी लोगों को निकाला जाएगा।

इससे पहले औरंगाबाद में भी नाव हादसा हो गया था जिसमें चार की मौत की खबर की पुष्टि की गयी। नाव में कई लोग सवार थे जिनमें से कई ने तैरकर अपनी जान बचाई। खेती करने के लिए करीब एक दर्जन लोग नाव से सोन नदी के पार जा रहे थे।

Bihar News Accident
