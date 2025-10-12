Hindustan Hindi News
Bihar Election: चुनाव पर भारी रोजी-रोटी की पीड़ा, वोटिंग से पहले लौट रहे प्रवासी बिहारी

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और दीपावली-छठ जैसे पर्व-त्योहार के पहले उत्तर बिहार के जिलों से बड़ी संख्या में बिहार वासी बाहर जा रहे हैं।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाताSun, 12 Oct 2025 09:49 AM
Bihar Election: चुनाव में सीटों का तालमेल हो या टिकट बंटवारे का सवाल, ‘दिल्ली चलो’ के नारे खूब सुनने को मिलते हैं। मगर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद और दीपावली-छठ जैसे पर्व-त्योहार के पहले परदेस लौटने वालों की लंबी फेहरिश्त देखकर अटपटा लगना स्वाभाविक है। परदेस लौटने वालों से ठसाठस भरी बसों का जायजा लेने पर यह तस्वीर सामने आई।

मुजफ्फरपुर फोरलेन के सदातपुर तिराहे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और दरभंगा से दिल्ली कमाने जाने वालों को लेकर जा रही यूपी नंबर की बस की सभी 44 सीटें भरी हुई थीं। यह बस सुपौल के जदिया से खुली थी। बस के सह चालक साबिर का कहना था कि दिल्ली जाने वालों की भीड़ काफी है। इनके लिए रोजी-रोटी ही एकमात्र ध्येय है। चुनाव से वास्ता नहीं, त्योहार भी वहीं यमुना नदी की घाट पर मना लेते हैं। उसकी बातें सुनकर पास खड़े दरभंगा के घनश्यामपुर के रहने वाला यात्री त्रिवेणी कुमार बोल पड़ा। कहा कि हमारी स्थिति ‘ना घर के रहे ना घाट के’ वाली हो गई है।

जाना मजबूरी है

दीपावाली और छठ के ऐन मौके पर बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। लेकिन मजदूरों की दुविधा यह है कि काम छोड़ देंगे तो पेट कैसे भरेगा। मजबूरी है। त्योहार पर भी रुकना मुहाल है। ऐसे में मतदान तक कैसे रुक पाएंगे।

यहीं काम मिलता तो जाने की नौबत नहीं आती

मधेपुरा के शोएब, पूर्णिया के सिंटू कुमार, सुपौल के जदिया बाजार स्थित परसागढ़ी उत्तरी गांव के संतोष राय सबकी एक ही पीड़ा थी। कहने लगे, यहीं रोजी-रोजगार मिल जाता तो परदेश जाने की नौबत ही क्यो आती। सुपौल के रहने वाले अतुल कुमार वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। उनका कहना था कि अब तो दिल्ली ही घर लगने लगा है। गांव में पैतृक संपत्ति है, इस कारण आना-जाना लगा रहता है। पीड़ा यह है कि त्योहार पर भी रुकना मुहाल, मतदान तक कैसे रुकें