Bihar News LIVE: सम्राट चौधरी आज देंगे 23 लाख नए राशन कार्ड, कल से छठ महापर्व; बड़ी खबरें

छठ घाटों का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

Bihar News LIVE: 13 नवंबर यानी शुक्रवार से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। पूरे बिहार में छठ पर्व को लेकर उल्लास का माहौल है। नहाय-खाय के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी। इस दिन कद्दू-भात और चने की दाल बनाने की परंपरा है। छठ महापर्व को देखते हुए राज्य में प्रशासन अलर्ट है और विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की जुटने वाली भीड़ को देखते हुए चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था की गई है। पटना में छठ घाटों की साज-सज्जा पर 25 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया है। छठ के दौरान पटना में ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली रहेगी। इधर छठ पर्व के बाद बिहार के 9 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 18 नवंबर से नौ जिले में रोजगार मेला लगेगा। विभाग के अनुसार 18 नवंबर को कटिहार, 19 को बांका, 20 को भागलपुर और मधेपुरा, 21 नवंबर को मोतिहारी, जमुई और पूर्णिया तो 23 नवंबर को सहरसा और शिवहर में नियोजन मेला लगेगा। मेला के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी और व्यावसायिक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। नियोजन मेले से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की टोल फ्री हेल्पलाइन- 18002965656 पर संपर्क किया जा सकता है।

12 Nov 2026, 08:02:02 AM IST Bihar News LIVE: पूर्वी चंपारण में ऑनर कीलिंग Bihar News LIVE: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में लव अफेयर का खौफनाक अंजाम हुआ है। घरवालों ने दिवाली की रात बेटी को मार खेत मे गाड़ दिया। बताया जा रहा है कि कुण्डवा चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने नौवीं कक्षा की छात्रा की हत्या कर शव खेत में गाड़ दिया। घटना दीपावली की रात की बताई जा रही है। साक्ष्य मिटाने और किसी को शक नहीं हो, इसके लिए परिजनों ने शव दफनाने के बाद खेत की ट्रैक्टर से जुताई करवा दी थी।

12 Nov 2026, 07:52:13 AM IST Bihar News LIVE: छठ से पूर्व वेतन भुगतान सुनिश्चित करें Bihar News LIVE: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने छठ महापर्व के मद्देनजर विभागीय योजनाओं में कार्यरत कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण पहल करते हुए सभी संबंधित कर्मियों के लंबित वेतन एवं मानदेय का भुगतान छठ महापर्व से पूर्व सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण आवास योजनाओं के अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग में कार्यरत कर्मियों तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मियों के लंबित वेतन एवं मानदेय भुगतान के लिए ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। राज्य मंत्रिपरिषद ने 130 करोड़ के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी प्रकार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 551.81 करोड़ की राशि को भी बिहार कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इस राशि का उपयोग ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों के संचालन तथा स्वच्छता कर्मियों एवं पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक और परिलब्धियों के भुगतान सहित अभियान से संबंधित निर्धारित कार्यों में किया जाएगा।

12 Nov 2026, 07:51:31 AM IST Bihar News LIVE: राज्य के बांधों की सुरक्षा का होगा अध्ययन Bihar News LIVE: राज्य के बांधों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन होगा। बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाद अध्ययन, रिवाइज्ड डिजाइन, बाढ़ का आकलन के साथ ही आपातकालीन कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी। बांधों के रखरखाव के लिए मैनुअल भी तैयार किए जाएंगे। जल संसाधन विभाग ने 24 बांधों की पहचान की है, जिसका अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन का काम आठ महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत बांधों की वास्तविक स्थिति का आकलन होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बांधों के अध्ययन का काम शुरू होगा। आठ करोड़ 39 लाख 32 हजार 936 रुपये का इंतजाम किया गया है। जल संसाधन विभाग ने केंद्र प्रायोजित वीबी जी रामजी योजना से नहरों से गाद की निकासी करने का निर्णय लिया है। खासकर वैसी नहर जहां से 20 घनसेक या उससे कम पानी का बहाव होता है, उन नहरों से गाद की निकासी इस योजना से की जाएगी। मुख्य नहर को छोड़कर लघु नहरों, उप लघु नहरों, जलवाहों व कमांड एरिया, चौर से जल निकासी, तटबंधों का सुदृढ़ीकरण का काम भी इस योजना से होगा। विभाग ने अविलंब प्रशासनिक स्वीकृति वाली योजनाओं पर काम शुरू करने को कहा है।

12 Nov 2026, 07:50:31 AM IST Bihar News LIVE: टेंडर घोटाले में फिर ED के सामने पेश नहीं हुए आनंद किशोर Bihar News LIVE: सरकारी विभागों के ठेकों में भ्रष्टाचार मामले में वरिष्ठ आईएएस आनंद किशोर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। अब आनंद किशोर से अब छठ बाद पूछताछ होगी। दरअसल आईएएस के अनुरोध पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दूसरी बार उनको समय उपलब्ध कराया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, आनंद किशोर को बुधवार को ईडी के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना था पर आईएएस ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए पूछताछ की तिथि बढ़ाने की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया है। उनको छठ बाद पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।..और पढ़ें

12 Nov 2026, 07:48:44 AM IST Bihar News LIVE: मुख्यमंत्री आज देंगे नये राशन कार्ड Bihar News LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 23 लाख नये राशन कार्ड तथा 1448 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को लाइसेंस का वितरण बुधवार को करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सांकेतिक तौर पर कुछ लाभुकों को राशन कार्ड सौपेंगे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इसको लेकर ज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मालूम हो कि राज्य में अभियान चलाकर नये परिवारों को जन वितरण प्रणाली के तहत जोड़ा गया है।