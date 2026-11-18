मुख्यमंत्री सम्राट चौधऱी और तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)

Bihar News LIVE: बिहार विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधान परिषद के उपसभापति रामवचन राय से मुलाकात कर दोनों ही जीते हुए प्रत्याशियों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात के दौरान एक ज्ञापन उपसभापति को सौंपा। इसमें कहा गया है कि ये दोनों निर्दलीय जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं जो संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के खिलाफ है। बीजेपी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। तुरंत प्रभाव से इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इधर आज सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। उधर जदयू ने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए नए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और विभिन्न प्रकोष्ठों में भी बदलाव किया गया है। मंत्री श्रवण कुमार को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिम्मा संभालेंगे। राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान को मुख्यालय, पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर का दायित्व मिला। पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा को यूपी का सह-प्रभारी बनाया गया है।

18 Nov 2026, 08:37:47 AM IST Bihar News LIVE: बंशीधर और राहुल राज को लेकर उपसभापति से मिले तेजस्वी Bihar News LIVE: एमएलसी चुनाव जीतने वाले दो निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी औऱ राहुल राज की सदस्यता खत्म कराने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधान परिषद के उपसभापति से मुलाकात की है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, विधान परिषद के माननीय सभापति रामवचन राय जी से मुलाकात कर दो निर्दलीय एमएलसी श्री बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये दोनों निर्दलीय जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं जो संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के खिलाफ है। बीजेपी संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। तुरंत प्रभाव से इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।

18 Nov 2026, 08:34:38 AM IST Bihar News LIVE: नीतीश सेतु का नामकरण बिहार के 14 करोड़ लोगों का सम्मान : विजय चौधरी Bihar News LIVE: उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु रखा जाना बिहार के 14 करोड़ लोगों को सम्मान देने जैसा है। पुल के निर्माण से लेकर उद्घाटन तक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गहरा जुड़ाव रहा है। वे कई बार निर्माण स्थल पर जाकर इसकी प्रगति की समीक्षा करते रहे हैं। उन्होंने पुल का नाम नीतीश-लालू सेतु रखने की राजद की मांग पर हैरानी जताई। कहा कि तेजस्वी यादव के पथ निर्माण मंत्री बनने से पहले ही परियोजना पर काम शुरू हो गया था। इसका श्रेय नीतीश कुमार को ही मिलना चाहिए। मंगलवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने वर्ष 2005 में न्याय के साथ विकास और सुशासन के जिस रास्ते पर बिहार को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसी विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। मौके जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रेश्वर चंद्रवंशी और प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अंजुम आरा मौजूद थीं।

18 Nov 2026, 08:33:44 AM IST Bihar News LIVE: पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर हो Bihar News LIVE:नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा है कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर हो। तेजस्वी ने मंगलवार को राजद मुख्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मांग रखी। आरोप लगाते तंज कसा कि नीतीश कुमार सचेत अवस्था में होते तो इस पुल का नामकरण अक्षयवट सेतु ही होता। शिलान्यास के समय ही इस संबंध में तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार से वार्ता हुई थी। अक्षयवट राय स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही कर्पूरी ठाकुर जी के विश्वस्त साथी थे। यह पुल उनके पैतृक गांव से गुजर रहा है। लालू प्रसाद की उपस्थिति में भी नीतीश कुमार ने इस संबंध में सहमति दी थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से मुलाकात की। उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की मांग की।

18 Nov 2026, 08:32:41 AM IST Bihar News LIVE: सरकारी स्कूलों के विकास में मदद करेंगे प्रवासी बिहारी Bihar News LIVE: देश-विदेश में अच्छे पदों पर कार्यरत बिहार के पूर्ववर्ती विद्यार्थियों से शिक्षा विभाग अपने पुराने सरकारी विद्यालयों के विकास में सहयोग की अपील करेगा। इसके लिए वैश्विक बिहारी समुदाय से संपर्क किया जाएगा। पूर्ववर्ती विद्यार्थी स्कूल को गोद लेकर उसके शैक्षणिक और आधारभूत विकास में योगदान दे सकेंगे। शिक्षा विभाग की पहल पर शुरू किए गए मेरा विद्यालय-मेरा स्वाभिमान अभियान को गति देने के लिए मंगलवार को अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिलों के डीईओ के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को अपने जिले के ऐसे पूर्ववर्ती विद्यार्थियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया, जो देश-विदेश में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षा विभाग ऐसे लोगों को पत्र लिखकर अपने पुराने विद्यालय के विकास में सहयोग की भावनात्मक अपील करेगा। वे आर्थिक सहयोग के साथ विद्यार्थियों को शैक्षणिक मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय से शिक्षा की पहली सीढ़ी चढ़ी, उसके विकास में योगदान देना अपनी माटी का कर्ज चुकाने जैसा है।