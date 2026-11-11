Bihar News LIVE: भोजपुर में स्कॉर्पियो से कुचलने के बाद 7 पर मर्डर का केस, बिहार में दो IAS का प्रोमोशन;पढ़ें बड़ी खबरें

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

Bihar News LIVE: भोजपुर के बिहिया थाना क्षेत्र के रामडिहरा गांव में रविवार की रात स्कॉर्पियो से दो भाइयों सहित नौ लोगों को कुचलने के मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृत दिनेश यादव और कमलेश यादव के भतीजे मुन्ना कुमार की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी पर ‌गाली-गलौज और मारपीट करने के बाद स्कॉर्पियो से कुचल कर दोनों भाइयों की हत्या करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं।‌ इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित स्कॉर्पियो चालक रितेश यादव को मंगलवार की दोपहर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के नयका टोला मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। बिहार में दो आईएएस अफसरों का प्रोमोशन हुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संतोष कुमार मल्ल एवं पंकज कुमार को अपर मुख्य सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान की गई है। दोनों 1997 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। इन्हें शीर्ष वेतनमान ग्रेड पे-17 में प्रोन्नत किया गया है। इनके साथ ही, 45 आईएएस अधिकारियों को एक जनवरी 2027 के प्रभाव से प्रधान सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव के पदों पर प्रोन्नति दी गई है। आज चित्रगुप्त मनाया जा रहा है। यह पर्व भाई दूज के साथ मनाया जाता है। इसमें यमराज के सहयोगी भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। कहते जाता है कि चित्रगुप्त भगवान ही प्रत्येक प्राणी के जन्म से मृत्यु तक के सभी कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। इन्हें 'कर्मों का गुप्त लेखाकार' भी कहा जाता है। कहते हैं कि चित्रगुप्त भगवान की विधि विधान पूजा करने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का प्रभाव कम होकर पुण्य की प्राप्ति होती है।

11 Nov 2026, 09:28:58 AM IST Bihar News LIVE: भाजपा और जदयू के बीच कोई समस्या नहीं: श्रवण Bihar News LIVE: ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा और जदयू के संबंधों को लेकर कहा है कि कहां कोई समस्या नहीं है। एमएलसी चुनाव के बाद दोनों दलों के बीच कुछ मुद्दों पर खटास जरूर आई है, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। दोनों दलों के नेता आपस में बैठकर बातचीत करेंगे और मतभेदों का समाधान निकाल लेंगे। वे मंगलवार को यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व इन मुद्दों की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने एनडीए गठबंधन को अटूट बताया। एक सवाल के जवाब में श्रवण कुमार ने नीतीश कुमार के फिर से राजद के साथ जाने की अटकलों को भी खारिज किया।

11 Nov 2026, 09:22:58 AM IST Bihar News LIVE: अनंत सिंह के समधी बहू के लिए बनवा रहे घर Bihar News LIVE: बिहार में इन दिनों एक शादी बेहद ही चर्चा में है। मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी जल्द ही दुल्हन बनने जा रही हैं और उनकी शादी को भव्य बनाने में उनके पिता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाहुबली के नाम से चर्चित अनंत सिंह इस शादी में अपने दामाद ऋषिकेश को लग्जरी लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट करने वाले हैं। इधर अनंत सिंह के समधी यानी ऋषिकेश के पिता अपनी बहू के लिए बिहटा में चार मंजिला मकान बनवा रहे हैं। बता दें कि ऋषिकेश काफी समय से अमेरिका में रहते हैं। उनकी पढ़ाई भी वहां से हुई और वो वहां नौकरी भी करते हैं। ऋषिकेश के पिता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बिहटा में बन रहे इस चार मंजिला मकान का गृहप्रवेश उनकी बहू के आने के बाद होगा। एक तरफ जहां अनंत सिंह के गांव नदावां में इस शादी को लेकर उत्सव जैसा माहौल है तो वहीं ऋषिकेश के घऱ में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं।…और पढ़ें

11 Nov 2026, 09:21:01 AM IST Bihar News LIVE: बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता को छत से फेंका Bihar News LIVE: बिहार में गैंगरेप पीड़िता से हैवानियत की गई है। बेगूसराय जिले में चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव में जिस महिला से चार माह पहले बंधक बनाकर सामूहिक दरिंदगी कर उसके प्राइवेट पार्ट में कारतूस व लकड़ी के टुकड़े डाल दिए गए थे, उसे सोमवार रात करीब 12 बजे दो बदमाशों ने जबरन छत पर ले जाकर नीचे फेंक दिया। पीड़ित महिला का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है।..और पढ़ें

11 Nov 2026, 08:49:08 AM IST Bihar News LIVE: घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल होंगे तैनात Bihar News LIVE: छठ महापर्व के दौरान पटना में छठ घाटों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारियों की गई हैं। घाटों पर अतिरिक्त बल की तैनाती होगी। प्रमुख घाटों पर वॉच टावरों पर बनाए गए हैं और सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने कहा कि पर्व पर सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यातायात के सुचारु संचालन के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने लोगों से पुलिस अधिकारी के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

11 Nov 2026, 08:33:51 AM IST Bihar News LIVE: बख्तियारपुर-ताजपुर पुल पर खर्च होंगे 4572.53 करोड़ Bihar News LIVE: गंगा नदी पर बन रहे बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना की संशोधित लागत 4572.53 करोड़ रुपये को तीसरी बार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। परियोजना में 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है। इसके अलावा परियोजना को भौतिक रूप से पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 1834.305 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी गई है। इस पुल के निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। साथ ही क्षेत्रीय संपर्कता, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा ब्रिज अगले साल तैयार हो जाएगा। इस पुल का निर्माण कार्य फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। बाढ़ का पानी उतरने और दूर्गा पूजा का त्योहार खत्म होने के बाद इस अहम प्रोजेक्ट का काम तेज कर दिया गया है। पुल का लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

11 Nov 2026, 08:32:43 AM IST Bihar News LIVE: मुजफ्फरपुर में पत्नी ने दो बच्चों संग लगाई फांसी Bihar News LIVE: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सदर थाने के फरदो गोला लक्ष्मी नगर गली नंबर तीन में गहने गिरवी रखने को लेकर पति से विवाद के बाद मंगलवार को एक महिला अपने दो बच्चों के साथ कमरे में ही दुपट्टे का फंदा लगाकर लटक गई। इसमें मां रीना कुमारी(28)और बेटी आकृति कुमारी उर्फ टूटू (5) की मौत हो गई, जबकि फंदा टूट जाने से बेटा अंशुमान उर्फ कल्लू कुमार (02) नीचे गिर गया। इससे उसकी जान बच गई। अंशुमान फंदे पर लटकी मां व बहन के शव के नीचे खड़ा रो रहा था। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि कोचिंग संचालक सह ट्यूशन टीचर निर्भय कुमार ने दो साल पहले पत्नी के गहने गिरवी रखकर बहन की शादी के लिए कर्ज लिया था।..और पढ़ें

11 Nov 2026, 08:01:31 AM IST Bihar News LIVE: पांच साल में सात हजार युवा सीखेंगे एडवांस एआई Bihar News LIVE: बिहार में एआई क्षेत्र में कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले पांच वर्षों में राज्य के सात हजार स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को एडवांस एआई का प्रशिक्षण मिलेगा। वहीं, 100 से अधिक स्टार्टअप्स को डिजिटल सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म की सुविधा दी जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में सिंगापुर की कंपनी ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के चयन को मंजूरी मिली। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल फाइनेंस व लिनक्स फाउंडेशन की मदद से पांच महीने का उन्नत एआई सर्टिफिकेशन कार्यक्रम चलेगा।

11 Nov 2026, 08:00:05 AM IST Bihar News LIVE: बिहार में 8 IAS सचिव स्तर पर प्रोन्नत Bihar News LIVE: बिहार में 2011 बैच के आठ आईएएस अधिकारियों को सचिव स्तर (ग्रेड स्तर 14 ) में प्रोन्नत किया गया है। इनमें हिमांशु शर्मा, शीर्षत कपिल अशोक, डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे, उज्जवल सिंह, नरेश झा, ब्रजेश कुमार, नवीन कुमार, उदयन मिश्रा शामिल हैं। वहीं, 2014 बैच के 34 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। इनमें उदिता सिंह, रोशन कुशवाहा, शशांक शुभंकर, आदित्य प्रकाश, अमित पांडेय, यशपाल मीणा, सौरभ जोरवाल, श्याम बिहारी मीणा, संजय कुमार, संगीता सिंह, मुकेश कुमार, गौतम पासवान, रंजीत कुमार, कल्पना कुमारी, प्रवीण कुमार, मृत्युंजय कुमार, डॉ. नंदलाल आर्य, सुजीत कुमार, रजनीश सिंह, राकेश रंजन, संजय कुमार, शंभूशरण ,राजेश सिंह, राजेश कुमार, सुनील कुमार, माधव कुमार सिंह, अहमद महमूद, विनायक मिश्र, सुमन कुमार, कुमार मंगलम, मो. वारिश खां, अखिलेश सिंह, राजेश भारती एवं अतुल कुमार वर्मा शामिल हैं।