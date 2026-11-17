बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।

Bihar News LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गन्ना किसानों को अहम तोहफा देंगे। सम्राट चौधरी आज राजधानी पटना से गन्ना विकास रथ-2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस रथ के जरिए आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। बताया जा रहा है कि यह रथ राज्य के विभिन्न गांवों में जाकर किसानों को गन्ने की उन्नत किस्मों और खेती के बारे में जानकारी देगी। इधर पूरे देश में स्वास्थ्य योजनाओं की राशि खर्च नहीं करने वाले राज्यों में बिहार चौथे स्थान पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएचएम) के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज की सुविधाओं के विकास में स्वास्थ्य विभाग की चाल बेहद धीमी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं असम के बाद बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि समय पर खर्च नहीं हो पा रही है। मरीजों के इलाज की बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 13 नवंबर, 2026 तक 316 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए जा सके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और गांवों से लेकर जिला स्तर तक चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख कार्य और योजनाएं पूरी्रकी जानी है, जो अबतक पूरी नहीं हो सकी है। • राशि खर्च नहीं होने से इनके अलावे• शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी लाने, संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण, • स्वास्थ्य सेवाओं में आउट ऑफ पॉकेट (जेब से होने वाले) खर्च को कम करने तथा स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और हर गांव में ‘आशा’ की तैनाती सुनिश्चित करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।

17 Nov 2026, 08:15:24 AM IST Bihar News LIVE: 75 पार के राशन कार्डधारियों का होगा सर्वे Bihar News LIVE: जन वितरण प्रणाली के तहत 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारियों की पहचान के लिए राज्य में सर्वे होगा। सीएम सम्राट चौधरी की घोषणा के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इसे लेकर विभाग की ओर से निर्देश जारी किया जाएगा। मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने नये साल से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी को उनके घर पर अनाज पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया है। बुजुर्गों के अनाज प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो और घर बैठे उन्हें इसकी सुविधा मिले, इसे लेकर उक्त कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में राज्यभर में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को चिह्नित करने के लिए सर्वे किया गया था। सर्वे के बाद राज्यभर में ऐसे राशन कार्डधारियों की संख्या छह लाख 87 हजार पायी गई है। इन परिवारों में 28 लाख उपभोक्ता हैं।

17 Nov 2026, 08:14:21 AM IST Bihar News LIVE: सूबे की 958 जीविका दीदियां मैट्रिक उत्तीर्ण Bihar News LIVE: जीविका के सेकेंड चांस कार्यक्रम के तहत राज्य की 958 महिलाओं ने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। इनमें 30 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं। जीविका की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ सेकेंड चांस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में यह कार्यक्रम 20 जिलों के 87 प्रखंडों में चलाया गया। इसके तहत कुल 1320 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिनमें से 1081 महिलाओं के परीक्षा फॉर्म भरे गए। इनमें से 1029 महिलाओं ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबीओएसइ) की मैट्रिक परीक्षा दी और 958 महिलाओं ने इसे पास भी कर लिया। इनमें से 558 महिलाओं ने प्रथम श्रेणी, 357 ने द्वितीय श्रेणी और 43 महिलाओं ने तृतीय श्रेणी में परीक्षा पास की है। बांका, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर और वैशाली-इन छह जिलों का रिजल्ट शत-प्रतिशत रहा, यानी यहां परीक्षा में बैठने वाली सभी महिलाएं पास हो गईं। वहीं, पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा 223 महिलाएं परीक्षा में शामिल हुईं, जिनमें से 212 ने सफलता पाई। 739 महिलाएं ऐसी थीं जिनकी उम्र 30 साल या उससे अधिक थी। इनमें 484 महिलाएं 30 से 39 साल की, 227 महिलाएं 40 से 49 साल की और 28 महिलाएं 50 साल से ज्यादा उम्र की थीं।

17 Nov 2026, 08:12:16 AM IST Bihar News LIVE: तीन जिले में नियोजन मेले की तिथि बदली Bihar News LIVE: युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने तीन जिले में प्रस्तावित नियोजन मेला की तिथि में बदलाव किया है। विभाग के अनुसार मधेपुरा में 20 नवंबर को लगने वाला रोजगार मेला अब 27 नवंबर को लगेगा। वहीं सुपौल में अब 24 के के बदले 30 नवंबर को रोजगार मेला का आयोजन होगा। दूसरी तरफ रोहतास में लगने वाला 18 नवंबर को रोजगार मेला अब आठ फरवरी 2027 को लगेगा।