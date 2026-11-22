बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।

Bihar News LIVE: बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आज से आगाज हो जाएगा। एक महीने चलने वाले इस मेले को लेकर राज्य सरकार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोनपुर मेले का उद्घाटन करेंगे। इधर नालंदा जिले में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) ने दस्तक दे दी है। डीएम आवास परिसर में दो सप्ताह पहले मृत मिले चार कौओं की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट सामने आते ही जिला से लेकर राज्य स्तर तक पशुपालन विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है। शहर के आसपास 12 किलोमीटर के दायरे में जहां-जहां पॉल्ट्री फॉर्म हैं, वहां के मुर्गों का सैंपल लेकर जांच को भेजा जा रहा है। पशु चिकित्सकों व कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. रेखा चौबे ने बताया कि 6 नवंबर को डीएम आवास परिसर में 4 कौए मृत पाए गए थे। चारों के सैंपल पहले पटना, फिर कोलकाता और वहां से भोपाल लैब भेजे गए थे, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है।

22 Nov 2026, 08:52:20 AM IST Bihar News LIVE: पशुपालन से लोगों की बढ़ी आमदनी Bihar News LIVE: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आमदनी बढ़ाने और उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने में पशुपालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पारंपरिक कृषि के साथ-साथ बकरी पालन, पॉल्ट्री, डेयरी और मत्स्य पालन ग्रामीण परिवारों के लिए आय के अतिरिक्त एवं स्थायी स्रोत के रूप में उभर रहे हैं, जिससे उनकी आय का विविधिकरण भी हो रहा है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जीविका के माध्यम से इन गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 9.18 लाख परिवार बकरी पालन से जुड़ चुके हैं। इन परिवारों को गांव के स्तर पर ही पशुओं के स्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार और बेहतर देखभाल संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 8 हजार 992 प्रशिक्षित पशु सखियां कार्यरत हैं। बकरी पालन के अलावा जीविका राज्य के 2.50 लाख परिवारों को पॉल्ट्री व्यवसाय से जोड़कर उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके अतिरिक्त, 1.98 लाख परिवार डेयरी गतिविधियों और 751 परिवार मत्स्य पालन के जरिए अपनी आजीविका को मजबूत बना रहे हैं। राज्य में 1108 पशु स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया जा चुका है, जहां पशुपालकों को प्राथमिक उपचार, पोषण और उचित देखभाल से जुड़ी जानकारी एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विभाग जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचाने के साथ-साथ पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण और बेहतर देखभाल से जुड़ी गतिविधियों को भी लगातार बढ़ावा दे रहा है। सरकार का प्रयास ग्रामीण परिवारों को आजीविका के विविध अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आमदनी में निरंतर वृद्धि करना है, और आने वाले समय में पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और समृद्धि का एक बेहद मजबूत आधार बनेगा।

22 Nov 2026, 08:49:40 AM IST Bihar News LIVE: नेपाल से सटे बिहार के जिलों में जमीन डील की होगी जांच Bihar News LIVE: नेपाल से सटे बिहार के जिलों में जमीन खरीद की बड़ी डील अब जांच के दायरे में आ गई है। आयकर विभाग (आईटी) और आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को जिलों के निबंधन कार्यालयों से रजिस्ट्री का ब्योरा भेजा गया है। महंगी जमीन लेने वालों की गतिविधियों और आय के स्रोत की जांच होगी। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर बिहार के पांच हजार से अधिक जमीन निबंधन के मामलों का ब्योरा संबंधित विभागों को दिया गया है।..और पढ़ें

22 Nov 2026, 08:31:28 AM IST Bihar News LIVE: बीसीआई के प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचित किए गए मनन मिश्रा Bihar News LIVE: बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य और मौजूदा बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा लगातार तीसरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचित हुए। स्टेट बार काउंसिल के 20 सदस्यों के समर्थन से निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। शनिवार को वरीय अधिवक्ता और बीसीआई के मौजूदा चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को एक बार फिर बिहार से बीसीआई के लिए प्रतिनिधि सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन के लिए बीसीआई ने सचिव अशोक कुमार पांडेय को निर्वाची पदाधिकारी (आरओ) नियुक्त कर पटना भेजा था। बीसीआई के मौजूदा चेयरमैन और राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने दस सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। तय समय के भीतर कोई अन्य सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। चुनाव में 20 सदस्यों ने भाग लिया। दो सदस्य चुनाव से अलग रहे। बिहार स्टेट बार काउंसिल में 25 निर्वाचित सदस्य और महाधिवक्ता पदेन सदस्य होते हैं। मौजूदा समय में 22 निर्वाचित सदस्य हैं। दो सदस्यों का निधन हो चुका है।

22 Nov 2026, 08:30:07 AM IST Bihar News LIVE: टीआरई-3 के जरिये नियुक्त शिक्षकों के आवासीय प्रमाणपत्रों की जांच होगी Bihar News LIVE: विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा टीआरई-3 के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों के आवासीय प्रमाणपत्रों की जांच होगी। उत्तर प्रदेश के कई अभ्यर्थियों पर फर्जी आवासीय प्रमाणपत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी हासिल करने की शिकायत मिली है। प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराने का अनुरोध किया : इसके बाद शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को पत्र लिखकर प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराने का अनुरोध किया है। मामला सहयोग पोर्टल पर दर्ज एक परिवाद से जुड़ा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने आयोग को पत्र के साथ परिवाद की छायाप्रति भी भेजी है। इसमें टीआरई-3 के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों के आवासीय प्रमाणपत्रों की जांच कराने और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। पत्र की प्रतिलिपि सहयोग पोर्टल के नोडल पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह और अमित विक्रम को भी भेजी गई है।

22 Nov 2026, 08:28:48 AM IST Bihar News LIVE: सरकारी स्कूलों के अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों का ब्योरा सभी जिलों से तलब Bihar News LIVE: अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों से विस्तृत जानकारी मांगी है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित प्रपत्र में अप्रशिक्षित शिक्षकों का ब्योरा उपलब्ध कराएं। इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय अवर निरीक्षकों को तीन दिनों के अंदर जानकारी देने को कहा गया है। शिक्षकों की नियुक्ति की तारीख के आधार पर अलग-अलग सूची तैयार करनी होगी। इसमें पहले नियुक्त शिक्षकों के साथ बाद में नियुक्त और सेवा से बर्खास्त किए गए शिक्षकों का भी ब्योरा देना होगा।दरअसल, राज्य सरकार ने अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक डीएलएड की अनिवार्य योग्यता हासिल करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 31 मार्च 2015 की तारीख निर्णायक कटऑफ तय की गई है। इस तिथि से पहले नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को निर्धारित अवधि में डीएलएड करना होगा, जबकि इसके बाद आवश्यक प्रशिक्षण योग्यता के बिना नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति अवैध मानी जाएगी।शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2026 के आदेश के आलोक में जिलों को कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से एक अक्तूबर 2026 को जारी निर्देश में कहा गया है कि 31 मार्च 2015 के बाद आवश्यक प्रशिक्षण योग्यता के बिना नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित की जाए। बाद में डीएलएड की योग्यता हासिल कर लेने से ऐसी नियुक्तियों को वैध नहीं माना जाएगा।

22 Nov 2026, 08:20:03 AM IST Bihar News LIVE: शिक्षक अभ्यर्थियों के आवेदन की एआई से जांच होगी Bihar News LIVE: टीआरई-4 के आवेदनों की एआई के जरिए जांच होगी। बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रंजन ने बीपीएससी अध्यक्ष को जांच के लिए पत्र लिखा है। सचिव ने लिखा है कि चतुर्थ चरण शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन आए हैं। भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, विश्वसनीयता के लिए यह कदम उठाया गया है। अभ्यर्थियों के सभी तरह के शैक्षणिक-प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, आरक्षण संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन होगा। तकनीक का उपयोग कर फर्जी जानकारी देने वालों की पहचान की जाएगी। यही नहीं, अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पहले ही रद्द हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। आयोग से कहा गया है कि चौथे चरण की नियुक्ति परीक्षा के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की एआई और आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से जांच कराई जाए।..और पढ़ें