बिहार में राजस्व विभाग में बड़ी बहाली की तैयारी है।

Bihar News LIVE: बिहार के अररिया जिले में बुधवार की आधी रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां तिलक समारोह से लौट रहे लोगों की स्कॉर्पियो कार पुल से नीचे सीधे नदी में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में मृत लोग सुपौल जिला के रहने वाले थे। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा गया है। इधर बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी की कर ली है। विभिन्न पदों पर कुल 3,310 कर्मियों की बहाली होगी। विभाग का लक्ष्य फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करना है। भविष्य में दो हजार और पदों पर बहाली होगी। डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर कहा कि 3310 पदों में 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 2,609 विशेष सर्वेक्षण अमीन और 191 विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि प्रयास है कि फरवरी तक सभी पदों पर कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित कर दी जाए। विकास परियोजनाओं के लिए समय पर जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष सेल का गठन किया जा रहा है।

19 Nov 2026, 08:44:02 AM IST Bihar News LIVE: पटना विवि में रोजगार मेला कल, 15 कंपनियां शामिल होंगी Bihar News LIVE: पटना विश्वविद्यालय में शुक्रवार को विद्यार्थियों के लिए कॅरियर के बेहतर अवसरों के द्वार खोलने के लिए रोजगार मेले का आयोजन होगा। विश्वविद्यालय के काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के तत्वावधान में जय प्रकाश नारायण अनुषद भवन में आयोजन सुबह 10 बजे से होगा। यह जॉब उत्सव मुख्य रूप से स्नातक और अंतिम वर्ष के छात्रों के प्लेसमेंट को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, ताकि उन्हें कॅरियर की सशक्त शुरुआत मिल सके। आयोजन का संचालन ‘महिंद्रा प्राइड क्लासरूम’ द्वारा ‘नांदी फाउंडेशन’ के सहयोग से किया जा रहा है। प्लेसमेंट सेल के प्रभारी प्रोफेसर (डॉ.) एसबी लाल ने पत्र जारी कर बताया कि इस जॉब उत्सव में लगभग 15 कंपनियों के एचआर प्रमुख हिस्सा लेने वाले हैं। उन्होंने सभी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से अनुरोध किया है कि वे इसकी सूचना अधिकतम छात्रों तक पहुंचाएं, जिससे वे पंजीकरण कराकर इस अवसर का लाभ उठा सकें। इस दौरान 2025 बैच के स्नातक भाग ले सकते हैं। आयोजन को लेकर विद्यार्थियों को कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे जॉब उत्सव में अपने अद्यतन (लेटेस्ट) सीवी (बायोडाटा) के साथ पासपोर्ट साइज के 4 रंगीन फोटो अवश्य साथ लेकर आएं। उद्घाटन पटना विवि के कुलपति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

19 Nov 2026, 08:43:31 AM IST Bihar News LIVE: मधुबनी मेंं सीडीपीओ पर लगे संगीन आरोप Bihar News LIVE: बिहार के मधुबनी जिले में एक सीडीपीओ की कारस्तानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस महिला अफसर पर सरकार के करोड़ों रुपये एक निजी बैंक अकाउंट में भेजने का आरोप लगा है। दरअअसल हरलाखी बाल विकास परियोजना कार्यालय के एसबीआई खाते से एक निजी व्यक्ति के दो बैंक खातों में 3 करोड़ 21 लाख 35 हजार 61 रुपये ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया है। विभागीय जांच में सरकारी राशि के इस कथित अवैध हस्तांतरण का खुलासा हुआ है।…और पढ़ें

19 Nov 2026, 08:31:23 AM IST Bihar News LIVE: बिहार समेत पांच राज्यों के 16 ठिकानों पर एक साथ छापे, छह गिरफ्तार Bihar News LIVE: बिहार एसटीएफ ने महादेव एप की तर्ज पर दुबई में बैठकर ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सरगना और उसकी पत्नी समेत छह सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं, 37 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनके ठिकानों से 22 लाख रुपये बरामद किए हैं। बंगाल, यूपी, दिल्ली और झारखंड पुलिस के सहयोग से छह शहरों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना में सात, कोलकाता में दो, दिल्ली में तीन, गाजियाबाद में एक, प्रयागराज में दो और रांची में एक ठिकाने पर छापेमारी की गई।…और पढ़ें