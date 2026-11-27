बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।

Bihar News LIVE: बिहार मे अंतरराष्ट्रीय राजगीर महोत्सव का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दीप जलाकर कर तीन दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके साथ ही, राजगीर की धरती पर कला, संस्कृति और संगीत का उत्सव शुरू हो गया। उद्घाटन समारोह में वक्ताओं द्वारा नीतीश कुमार की विकास गाथा के बखानों के बीच सुरीली धुनों से सांस्कृतिक विरासत वाली राजगीर की पंच पहाड़ियां गूंज उठीं। लोगों ने राजगीर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ इसकी विकास यात्रा को रेखांकित किया। इधर पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत के मामले में अनन्य उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजकुमार चौधरी ने गुरुवार को चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर सात-सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाने वालों में कोटवा थाना क्षेत्र के दीपऊ निवासी अजय कुमार यादव और ललन यादव तथा तुरकौलिया थाना क्षेत्र के राजेश सहनी और नवल किशोर यादव उर्फ गब्बर यादव शामिल हैं। 15 अप्रैल 2023 को जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, एक महिला की आंखों की रोशनी चली गई थी।

27 Nov 2026, 09:28:46 AM IST Bihar News LIVE: बिहार में 2030 तक रोज एक करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होगा : सम्राट Bihar News LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 48 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर एक करोड़ लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पशुपालन, डेयरी विकास और दूध संग्रहण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। मुख्यमंत्री गौधन योजना के माध्यम से उत्तम क्वालिटी की गाय और भैंस खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे पशुपालकों को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उत्तम नस्ल की गाय, भैंस से दूध उत्पादन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बकरी पालन को भी विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। सुधा के माध्यम से रोज एक लाख लीटर बकरी के दूध की भी बिक्री की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पशुधन से प्राप्त संसाधनों का उपयोग जैविक खाद के उत्पादन में किया जायेगा। बिहार सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति बनाई है। इससे बायोगैस उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे।

27 Nov 2026, 09:24:49 AM IST Bihar News LIVE: डाकबंगला से रुकनपुरा तक सड़क चौड़ीकरण शुरू Bihar News LIVE: पटना में नेहरू पथ को जाम मुक्त बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके तहत डाकबंगला चौराहे से रुकनपुरा तक तीन मीटर तक सड़क चौड़ी होगी। पथ निर्माण विभाग की ओर से चयनित एजेंसी ने अतिक्रमण मुक्त व खाली जगहों पर काम शुरू किया है। गोल्फ क्लब के बाहर से पुराने टूटे नालों को हटाने, साफ-सफाई करने तथा फुटपाथ पर लगे पेवर ब्लॉक को हटाया जा रहा है। वन विभाग, पटना गोल्फ क्लब और नगर निगम समेत अन्य संबंधित विभागों से एनओसी मिलते ही काम रफ्तार पकड़ लेगा। पेड़ों के स्थानांतरण और पाइपलाइन, केबल को शिफ्ट करने के लिए विभागीय स्तर पर तालमेल बिठाया जा रहा है। Xपथ निर्माण विभाग ने इस परियोजना के लिए नौ माह की समयसीमा तय की है। अधिकारियों के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

27 Nov 2026, 09:23:20 AM IST Bihar News LIVE: पटना एम्स में बिहार का पहला स्किन बैंक बनेगा Bihar News LIVE: आग और तेजाब से झुलसे लोगों के लिए पटना एम्स में स्किन बैंक बनेगा। यह राज्य का पहला स्किन बैंक होगा। स्वास्थ्य विभाग ने एम्स के बर्न्स सेंटर में स्किन बैंक स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3.07 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह ब्लड बैंक और आई बैंक की तरह काम करेगा। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ प्रो. (ब्रिगेडियर) डॉ. राजू अग्रवाल ने इस उपलब्धि पर बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग की टीम और विभागाध्यक्ष डॉ. वीणा कुमारी को बधाई दी। मृत्यु के बाद स्वेच्छा से दान की गई त्वचा को निर्धारित चिकित्सकीय प्रक्रियाओं के तहत प्राप्त कर जरूरतमंद मरीजों के उपचार में उपयोग किया जा सकता है। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के लिए मानव त्वचा एक महत्वपूर्ण जैविक ड्रेसिंग का काम करती है। यह जख्मों को अस्थायी रूप से ढकने, शरीर से तरल पदार्थों की कमी रोकने और संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद करती है।

27 Nov 2026, 09:15:27 AM IST Bihar News LIVE: खेमनीचक मेट्रो स्टेशन अगले माह तक चालू होगा Bihar News LIVE: पटना मेट्रो रेल का पांचवां स्टेशन खेमनीचक दिसंबर अंत तक खोलने का लक्ष्य है। कार्य अंतिम चरण में है। मेट्रो का भूतनाथ और मलाही पकड़ी के बीच पड़ने वाला स्टेशन रेड लाइन और ब्लू लाइन का इंटरचेंज स्टेशन के रूप में काम करेगा। इस स्टेशन से अभी भी मेट्रो ट्रेनें गुजर रही हैं। इस स्टेशन पर काम चलने के कारण इसपर स्टॉपेज नहीं दिया गया है। पटना मेट्रो रेल प्रबंधन ने इसका निर्माण पूरा होने के बाद इस स्टेशन को यात्रियों के लिए खोला जाएगा। अभी यह ‘पास थ्रू’ स्टेशन है। इस स्टेशन के शुरू होने से पटना न्यू बाइपास के दक्षिण के मोहल्लों में रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। खेमनीचक, जगनपुरा के लोगों को आईएसबीटी बस पड़ाव और मलाही पकड़ी तक आने-जाने का विकल्प मिल जाएगा। अभी मलाही पकड़ी आने के लिए उन्हें बाइपास पार कर 90 फीट कॉर्नर से ऑटो या रिक्शा पकड़ना पड़ता था।

27 Nov 2026, 08:37:42 AM IST Bihar News LIVE: आज कई इलाकों में कटी रहेगी बिजली Bihar News LIVE: पटना में रखरखाव के लिए शुक्रवार को कई इलाकों में तीन घंटे तक बिजली कटी रहेगी। 12 से 2 बजे तक पाटलिपुत्र स्पोटर्स कॉम्पलेक्स के आसपास एफ सेक्टर, डी सेक्टर, आरएमएस कॉलोनी जबकि सुबह साढ़े दस से डेढ़ बजे तक एलसीटी घाट, गोसाईं टोला की बिजली बाधित रहेगी। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बेली रोड लड्डू गोपाल सर्विस लेन, अभियंता नगर की बिजली प्रभावित रहेगी।

27 Nov 2026, 08:18:12 AM IST Bihar News LIVE:रेलवे ट्रैक पर फंसी बस, ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन Bihar News LIVE: मधुबनी में झंझारपुर-लौकहा रेलखंड पर बरहारा हाल्ट के पास गुरुवार तड़के बड़ा हादसा टल गया। अवैध रास्ते से रेल पटरी पार करने के दौरान बारातियों से भरी बस ट्रैक पर फंस गई। इसी बीच सामने से आ रही स्पेशल ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बस से करीब 50 फीट पहले ट्रेन रोक दी। बस का पहिया फंसते ही चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

27 Nov 2026, 08:16:57 AM IST Bihar News LIVE: सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर केस Bihar News LIVE: गया जी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी और धमकी भरी पोस्ट करने के मामले में चंदौती थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में पोस्ट करने वाले युवक की पहचान हबीपुर गांव निवासी गुड्डू यादव के रूप में हुई। थानाध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

27 Nov 2026, 08:16:03 AM IST Bihar News LIVE:घूस लेने वाला दारोगा 10 साल बाद बर्खास्त Bihar News LIVE: मुजफ्फरपुर जिले में दस हजार रुपये की घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए दारोगा अरुणजय कुमार को तिरहुत डीआईजी चंदन कुशवाहा ने गुरुवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। काजी मोहम्म्दपुर थाना में पोस्टेड दारोगा अरुणजय कुमार को निगरानी की विशेष टीम ने छाता चौक के पास 19 सितंबर 2016 की सुबह गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वह मधेपुरा जिला बल में तैनात था। दस साल चली विभागीय जांच के बाद दारोगा की बर्खास्तगी का आदेश मधेपुरा एसपी को भेजा गया है।