Bihar News LIVE: बिहार में फ्री बिजली पर 1 दिसंबर से अभियान, सम्राट चौधरी और तेजस्वी ने परिवार संग मनाई दिवाली

मुख्यमंत्री सम्राट चौधऱी ने अपने परिवार संग दिवाली मनाई है।

Bihar News LIVE: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों और आयकरदाताओं से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने की अपील दोहराते हुए रविवार को कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में एक दिसंबर से विशेष अभियान शुरू करेगी। सम्राट चौधरी ने पटना के झुग्गी-बस्ती क्षेत्रों के लोगों के साथ दिवाली मनाने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में यह घोषणा की। उन्होंने स्थानीय निवासियों के बीच मिठाइयां भी बांटीं। मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह पटना में आयोजित युवा संसद में कहा था कि राज्य सरकार बिजली सब्सिडी पर सालाना करीब 23,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने संपन्न परिवारों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की थी, ताकि बचाए गए संसाधनों का इस्तेमाल विकास कार्यों में किया जा सके। इधर पूरे बिहार में दिवाली पर्व की धूम रही। राज्य में लोगों ने बड़ी ही धूमधाम से पर्व मनाया है। रोशनी से जगमग हुए घऱों के बीच लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ दिवाली मनाई। हालांकि, तेज प्रताप यादव अकेले ही दिवाली मनाते नजर आए।

9 Nov 2026, 07:44:30 AM IST Bihar News LIVE: तेजस्वी यादव ने परिवार संग मनाई दिवाली Bihar News LIVE: बिहार समेत पूरे देश में दीपावली का त्योहार पूरे हर्ष औऱ उल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के अवसर पर कई खास तस्वीरें सामने आईं। इसी तरह की कुछ तस्वीरें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर की है। इन तस्वीरों में तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के संग दीपावली मनाते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें वो अपनी पत्नी, बेटी कात्यायनी और बेटे ईराज के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इन तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी नजर आ रहे हैं। हालांकि, दिवाली के खास मौके पर शेयर की गई इन तस्वीरों में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।…और पढ़ें

9 Nov 2026, 07:42:47 AM IST Bihar News LIVE: बाढ़ में युवक को मारी गोली Bihar News LIVE: पटना से सटे बाढ़ में अपराधियों ने एक ढाबा संचालक के भाई को गोली मार दी है। हासनचक गांव में फोरलेन के पास युवक प्रमोद कुमार को गोली मारी गई है। युवक को गोली लगने के बाद फिलहाल उसकी गंभीर है और उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है।

9 Nov 2026, 07:32:58 AM IST Bihar News LIVE: मुजफ्परपुर में फिर गैस रिसाव Bihar News LIVE: मुजफ्फरपुर के रामबाग चक वासु मोहल्ले (मिठनपुरा) में रविवार रात करीब 8:30 बजे पीएनजी पाइपलाइन से अचानक गैस लीक होने लगी। इससे इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई। 2 नवंबर को गोबरसही में हुए भयानक ब्लास्ट की घटना से डरे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए। दुकानदार की सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद ने फायर ब्रिगेड और आईओसीएल (IOCL) की टीम को बुलाया। एसडीपीओ टाउन-1 सुरेश कुमार और एसडीएम पूर्वी आनंद भी हालात का जायजा लेने वहां पहुंच गए। आईओसीएल की टीम ने तत्परता दिखाते हुए महज आधे घंटे की मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर पूरी तरह काबू पा लिया और गैस सप्लाई दोबारा बहाल कर दी।

9 Nov 2026, 07:16:18 AM IST Bihar News LIVE: मंत्री विजय सिन्हा ने किसानों की समृद्धि पर दिया जोर Bihar News LIVE: बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए किसानों की समृद्धि, महिला सशक्तीकरण, युवाओं को रोजगार और गरीबों के कल्याण पर जोर दिया। उन्होंने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सामाजिक एकता की अपील की। साथ ही बिहार में कृषि विकास और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की घोषणा की।