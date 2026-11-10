Bihar News LIVE: आज होगी सम्राट कैबिनेट की बैठक, नितिन नवीन का 3 दिवसीय बिहार दौरा; बड़ी खबरें

आज सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक होगी।

Bihar News LIVE: आज सम्राट चौधरी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम 5 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। इधर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद नितिन नवीन तीन दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। नकारी के अनुसार भाजपा अध्यक्ष पटना पहुंचने के बाद गंगा किनारे छठ घाट की तैयारियों का जायजा लेंगे। नितिन नवीन स्टीमर से नासरीगंज से गायघाट तक गंगा के घाटों हो रही तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद वे भाजपा के संस्थापक सदस्य व पूर्व सांसद आरके सिन्हा को श्रद्धांजलि देने अन्नपूर्णा भवन जाएंगे। बुधवार को चित्रगुप्ता पूजा के अवसर पर शहर के विभिन्न पूजा-पंडालों में पूजा-अर्चना करेंगे। पार्टी के वरीय नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान वे प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी लेंगे। गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष सुबह साढ़े आठ बजे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और फिर वे देर शाम पटना पहुंचेंगे। वे दिवगंत सांसद आरके सिन्हा के ब्रह्मभोज और प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। संभावना है कि वे छठ महापर्व तक बिहार में ही निवास करें। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार के त्वरित विकास के लिए राजधानी के अशोक कन्वेंशन सेंटर में 12 और 13 जनवरी को ग्लोबल कन्वेंशन ऑन ट्रांसफॉर्मिंग बिहार 2027 का आयोजन होगा। इसमें देश-विदेश के 1500 लोगों का जुटान होगा। इस आयोजन में शामिल होने और सुझाव देने के लिए उप मुख्यमंत्री और कन्वेंशन के संरक्षक विजय चौधरी ने पोर्टल भी लॉन्च किया। आयोजन इंस्टीटयूट फॉर ह्यूमन डेवपमेंट, बिहार फाउंडेशन और नालंदा विवि द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले बिहार में लोग रहना नहीं चाहते थे, आज बाहर से लोग यहां आकर बस रहे हैं। राज्य में नीतीश कुमार ने ही राज्य के विकास की अभिकल्पना की, इसी पर आज सरकार आगे बढ़ रही है।

10 Nov 2026, 07:54:17 AM IST Bihar News LIVE: पटना की उड़ानों का किराया छठ के दस दिनों के बाद सामान्य होगा Bihar News LIVE: पटना हवाई अड्डे पर मंगलवार से गहमागहमी बढ़ेगी। नहाय खाय और खरना के पहले बड़ी संख्या में लोग घर पहुंचेंगे। पटना आने में 15 नवंबर के बाद और पटना से जाने में 24 नवंबर के बाद ही लोगों को किराये में राहत के आसार है। पटना से उड़ान भरने वाले विमानों में दस दिनों तक किराया सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहार के समय मांग अधिक और सीटें कम होने के कारण किराया बढ़ता है। जैसे जैसे मांग कम होगी, किराया भी सामान्य होगा। छठ में पटना आने रहे यात्रियों से उनके परिजनों ने उड़ान से कम से कम दो घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने को कहा है। सामान की जांच और अन्य औपचारिकताओं में समय लग सकता है। इस बीच, हवाई अड्डा प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर किराया दो से तीन गुना तक महंगा हो गया है। दिल्ली मार्ग पर सबसे अधिक दबाव देखा जा रहा है। दिल्ली से पटना आने वाली अधिकांश उड़ानों में सीटें लगभग भरी हुई हैं। सामान्य दिनों में जो किराया पांच से छह हजार रुपये के आसपास रहता था, वह अब 18 हजार से 24 हजार तक पहुंच गया है। छठ बाद पटना से वापसी का भाड़ा इससे अधिक है। कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद मार्ग पर भी किराया बढ़ा हुआ है।

10 Nov 2026, 07:52:52 AM IST Bihar News LIVE: पीएम देश से बेरोजगारी क्यों नहीं मिटा पा रहे : तेजस्वी Bihar News LIVE: राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, आप देश से बेरोजगारी क्यों नहीं मिटा पाते हैं? आपने बिहार में कारखाने क्यों नहीं लगवाये? आपने देश में महंगाई चार गुना बढ़ा दिया। सोमवार को वे प्रदेश राजद कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दिमागी नक्सलियों वाले बयान से जुड़े सवाल पर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चीन लगातार भारत की सीमा के अंदर घुसता जा रहा है। रुपया कमजोर होता जा रहा है और डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि मुझे लगता है कि बयान देने से ज्यादा जरूरी है कि देश से बेरोजगारी मिटाने पर काम हो। पीएम ये सब काम करते तो जेन जी उन पर सवाल नहीं उठाते।

10 Nov 2026, 07:51:56 AM IST Bihar News LIVE: देश को अस्थिर करने की सोच वाले ‘दिमागी नक्सल’ Bihar News LIVE: पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान का समर्थन किया है। सोमवार को एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए भाजपा नेता ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल पर हुए कहा कि जो लोग देश में अराजकता फैलाने या देश को अस्थिर करने की सोच रखते हैं, वे ही ‘दिमागी नक्सली’ हैं। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की को रोकने वाली ताकतों के खिलाफ सभी देशवासियों को एकजुट होना चाहिए। आगामी 21 नवंबर को पीएम के बिहार दौरे पर भाजपा नेता ने कहा कि एनडीए सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार और पूरा देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। दीपावली पूरे देश में खुशियों के साथ मनाई गई। उन्होंने देश-प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई भी दी। निजी दौरे पर आए भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व सीएम नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा से भी मुलाकात की। भाजपा नेता ने अपनी बेटी की शादी का न्यौता सीएम सहित अन्य नेताओं को दिया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी आदि थे।

10 Nov 2026, 07:50:51 AM IST Bihar News LIVE: जनवरी से नये नंबर से चलेंगी 12 जोड़ी ट्रेनें Bihar News LIVE: जनवरी 2027 से 12 जोड़ी नई ट्रेनों का परिचालन नये नंबर से होगा। हावड़ा-धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस नए नंबर 13387 से चलेगी। अमृतसर-सहरसा गरीबरथ 14694, सहरसा-अमृतसर गरीबरथ 14693,पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्स. 13255 और चंडीगढ़-पाटलीपुत्र एक्स. 13256, राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी 13291 और नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी 13292, पटना-रांची जनशताब्दी 13265,रांची-पटना जनशताब्दी 13266, इस्लामपुर-नई दिल्ली मगध 18633, नई दिल्ली-इस्लामपुर मगध 18634, एर्णाकुलम-पटना एक्स. 16360 पटना-एर्णाकुलम एक्स. 16359 नंबर से चलेगी।

10 Nov 2026, 07:49:03 AM IST Bihar News LIVE: जेडीयू ‘सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’ करेगी Bihar News LIVE: जनता दल (यूनाइटेड) ने पूरे बिहार में ‘सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’ कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान बनाया है। इसके तहत जदयू 24 नवंबर को सभी जिलों में ‘सुशासन दिवस-नीतीश संवाद’ कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके माध्यम से पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की मौजूदगी में वर्चुअल बैठक हुई। इसमें जिला कार्यक्रम प्रभारी, जिलाध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में नीतीश कुमार ने तैयारियों की जानकारी ली और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।..और पढ़ें

10 Nov 2026, 07:45:19 AM IST Bihar News LIVE: बिहार में अब तापमान गिरेगा, मौसम अपडेट Bihar News LIVE:बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। हालांकि अभी इसकी गति धीमी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में धुंध का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ेगा। अगले तीन से चार दिनों में सुबह के समय कई जिलों में मध्यम स्तर का कोहरा छाने के आसार हैं। दिन में धूप खिली रहेगी, जबकि सुबह और रात के समय हल्की ठंड के साथ सिहरन महसूस होगी।..और पढ़ें

10 Nov 2026, 07:40:31 AM IST Bihar News LIVE: पटना-औरंगाबाद एनएच अब फोरलेन बनेगा Bihar News LIVE: पटना से औरंगाबाद तक एनएच 139 के फोरलेन बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय सड़क परिहवन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे फोरलेन में विकसित करने को लेकर तैयार एलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। इस सड़क पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। लोगों को हमेशा जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। इस समस्या के निदान की कवायद पथ निर्माण विभाग कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 झारखंड के हरिहरगंज के पास से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में यह औरंगाबाद, ओबरा, दाउदनगर और अरवल होते हुए पटना तक आती है।..और पढ़ें