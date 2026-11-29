बैठक के दौरान सीएम सम्राट चौधरी

Bihar News LIVE: बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सम्राट चौधरी आज बैठक करेंगे। जिसमें सभी जिलों के डीएम-एसपी शामिल होंगे। इससे पहले शनिवार को भी मीटिंग हुई। जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध और लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। झारखंड के रामगढ़ में हुए सड़क हादसे में नालंदा के 13 लोगों की मौत हो गई। सभी एक ही परिवार के है। दरभंगा में बाइक स्टार्ट नहीं होने पर गुस्साए बाप ने तीन साल के बेटे की हत्या कर दी। पटना के रिसोर्ट में बर्थडे पार्टी में डांस के साथ जाम भी छलकाए गए। पुलिस ने नशे में धुत नृतकी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

29 Nov 2026, 10:23:42 AM IST Bihar News LIVE: ट्रिपल मर्डर का आरोपी पुलिस से मुठभेड़ में गिरफ्तार Bihar News LIVE: खगड़िया के चौथम थानान्तर्गत करुआमोड़ में हुए चर्चित ट्रिपल हत्याकांड के मुख्य आरोपी एवं एक लाख रुपये के इनामी बदमाश मिथिलेश कुमार को पुलिस ने शनिवार की देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

29 Nov 2026, 10:22:25 AM IST Bihar News LIVE: बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो गुस्से में बेटे को मार डाला Bihar News LIVE: दरभंगा के लगमा गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान पिता ने हंसुआ से गला रेतकर अपने तीन वर्षीय इकलौते बेटे आर्यन की हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी पर हमला किया और खुद का गला काटकर आत्महत्या की कोशिश की

29 Nov 2026, 10:21:39 AM IST Bihar News LIVE: पटना के रिसोर्ट में डांस के साथ शराब पार्टी, 11 गिरफ्तार Bihar News LIVE: पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के राजापुल स्थित एक रिसोर्ट में बर्थडे पार्टी में डांस के साथ जाम छलकाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस टीम ने रिसोर्ट में छापेमारी कर दी। पुलिस को देखते ही पार्टी में अफरातफरी मच गई। छापेमारी के दौरान मौके से तीन लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने नशे में मिली एक महिला नर्तकी और रिसोर्ट मैनेजर समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

29 Nov 2026, 10:20:41 AM IST Bihar News LIVE: कानून व्यवस्था पर सीएम सम्राट की समीक्षा बैठक, सभी DM-SP बुलाए Bihar News LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा कि भ्रष्टाचार, अपराध और प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की समस्याओं के समाधान में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार से प्रारंभ दो दिवसीय ‘प्रशासनिक एवं विधि-व्यवस्था समीक्षा सम्मेलन’ के पहले दिन अधिकारियों को यह निर्देश दिया। इस दौरान 14 सरकारी विभागों के काम-काज की समीक्षा हुई। आज भी सभी जिलों के डीएम-एसपी के साथ बैठक जारी रहेगी।