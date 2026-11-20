Bihar News LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वैशाली में नीतीश सेतु के लोकार्पण साथ राजापाकर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान करीब 60 हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देंगे। पीएम के कार्यक्रम की प्रशासन और एनडीए के स्तर से जोरशोर से तैयारी चल रही है। वैशाली के जाफरपट्टी में करीब 20 लाख वर्गफीट में पीएम की सभा के लिए पंडाल तैयार किया जा रहा है। विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग रूटचार्ट तैयार किया गया है। इनके लिए 14 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने उन सभी स्थलों को निगरानी में ले लिया है जहां-जहां पीएम जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अक्षत बांटकर लोगों को पीएम की सभा में आने के लिए न्योता दे रहे हैं।