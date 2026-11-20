Bihar News LIVE: पीएम मोदी के बिहार दौरे की तैयारी जोरों पर, बक्सर में सड़क हादसे में 6 की मौत; बिहार की बड़ी खबरें
Bihar News LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। वैशाली के जाफरपट्टी में उनकी जनसभा के लिए करीब 20 लाख वर्गफीट में पंडाल बन रहा है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बक्सर सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है।
Bihar News LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वैशाली में नीतीश सेतु के लोकार्पण साथ राजापाकर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान करीब 60 हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देंगे। पीएम के कार्यक्रम की प्रशासन और एनडीए के स्तर से जोरशोर से तैयारी चल रही है। वैशाली के जाफरपट्टी में करीब 20 लाख वर्गफीट में पीएम की सभा के लिए पंडाल तैयार किया जा रहा है। विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग रूटचार्ट तैयार किया गया है। इनके लिए 14 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने उन सभी स्थलों को निगरानी में ले लिया है जहां-जहां पीएम जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अक्षत बांटकर लोगों को पीएम की सभा में आने के लिए न्योता दे रहे हैं।
बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के सोनपा गांव के समीप चौसा-मोहनिया हाईवे पर गुरुवार की रात करीब आठ बजे हुए भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। एक आई-20 कार और बाइक के बीच हुई जोरदार हो गई। यूपी से कैमूर में आ रही बारात में कार आ रही थी जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त कार में पांच लोग सवार थे, जबकि बाइक पर तीन युवक सवार थे। हादसे में कार सवार तीन युवकों और बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, कार और बाइक पर सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान दो अन्य लोगों की भी मौत हो गई।
बिहार समेत कई राज्यों में ऑनलाइन सट्टेबाजी के अवैध कारोबार के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कमीशन के आधार पर फ्रेंचाइजी देकर इसे संचालित किया जा रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए दुबई में बैठे गिरोह के सरगना ने पटना, रांची, कोलकाता, दिल्ली, गाजियाबाद व प्रयागराज सहित कई शहरों में इसकी फ्रेंचाइजी दे रखी थी।
Bihar News LIVE: पीएम मोदी की सभा के लिए 20 लाख वर्गफीट में पंडाल
Bihar News LIVE: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 21 नवंबर को वैशाली आगमन को लेकर राजापाकर प्रखंड के जाफरपट्टी गांव में करीब 20 लाख वर्गफीट में भव्य और आकर्षक सभा मंच और पंडाल सज-धजकर तैयार हो गया है। दूसरे जिलों से आने वाले लोगों के लिए रूट चार्ट जारी कर दिया गया है। इन रूटों के लिए 14 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
Bihar News LIVE: पीएम मोदी के बिहार दौरे पर खास रूट चार्ट
Bihar News LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे पर वैशाली आ रहे हैं। जिले के राजापाकर के जाफरपट्टी में होने वाले कार्यक्रम की विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है। इसे लेकर राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन ने रूट चार्ट बनाया है। राज्य के अन्य जिलों से आने वाले वाहनों के सुगम परिचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा विस्तृत रूट चार्ट बनाया है ताकि निर्धारित मार्गों के माध्यम से वाहनों को संबंधित पार्किंग स्थलों तक पहुंचाया जा सकेगा।
Bihar News LIVE: बक्सर हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हुई
Bihar News LIVE: बिहार के बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के सोनपा गांव के समीप चौसा-मोहनिया हाईवे पर गुरुवार की रात हुए भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। हादसे के वक्त चार लोगों की मौत हुई थी। इलाज के दौरान दो घायलों ने दम तोड़ दिया। यूपी से कैमूर में आ रही बारात की कार और एक बाइक हादसे का शिकार बन गई।