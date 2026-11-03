Bihar News LIVE: बिहार में मैट्रिक और इंटर परीक्षा की आई तारीख, अनंत सिंह को नोटिस और बढ़ा विमानों का किराया;बड़ी खबरें

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर। (फाइल फोटो)

Bihar News LIVE: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए सेंटअप परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटर की सेंटअप परीक्षा 19 से 28 नवंबर तक होगी, प्रायोगिक परीक्षा 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी। मैट्रिक की सेंटअप 23 से 27 नवंबर तक होगी, जबकि प्रायोगिक परीक्षा 28 नवंबर को होगी। समिति के अनुसार परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। एजुकेशन के अलावा बिहार में सियासत की बात करें तो मोकमा के विधायक अनंत सिंह की विधायकी पर संकट गहरा गया है। विधानसभा सचिवालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। पूछा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के मद्देनजर क्यों न उनकी विस सदस्यता समाप्त कर दी जाए। इधर त्योहारों के इस सीजन में दिवाली-छठ से पहले बिहार से बाहर रहने वाले लोगों में बिहार पहुंचने की होड़ मची है। हालांकि, दिवाली छठ पर पटना आने वाले विमानों के किराये ने उड़ान भर ली है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरू सहित अन्य शहरों का विमान किराया तीन से चार गुना महंगा हो गया है। हालांकि, भारतीय रेलवे ने त्योहारों के मौसम में लोगों को बड़ी राहत भी दी है। दीपावली-छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। इसी क्रम में लुधियाना और पूर्व मध्य रेल के सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया एवं गया स्टेशनों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। Bihar News LIVE Updates-:

3 Nov 2026, 08:40:43 AM IST Bihar News LIVE: तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से 6 वर्षीय बालक की मौके पर ही हुई मौत Bihar News LIVE: बिहार के बांका जिले में पंजवारा-धोरैया स्टेट हाईवे 84 मुख्य मार्ग पर सोमवार देर रात तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से 6 वर्षीय बालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान विश्वकोरबा गदियन टोला निवासी दासों कुमार दास के 6 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बालक पेशाब करने के लिए सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान पंजवारा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में बालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पंजवारा और धोरैया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। हादसे के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, और परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

3 Nov 2026, 08:39:21 AM IST Bihar News LIVE: दिवाली-छठ पर चलेंगी विशेष ट्रेनें Bihar News LIVE: दीपावली-छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। इसी क्रम में लुधियाना और पूर्व मध्य रेल के सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया एवं गया स्टेशनों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। लुधियाना-सहरसा-लुधियाना पर्व विशेष ट्रेन( 04656/04655) मानसी- बरौनी-हाजीपुर-गोरखपुर-मुरादाबाद-यमुनानगर जगाधरी-अम्बाला कैंट के रास्ते लुधियाना से 06, 09 एवं 11 नवंबर को शाम 17.35 बजे से परिचालित होगी।…और पढ़ें