Bihar News LIVE: नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, बिहार के इस पुल का नाम नीतीश सेतु, मर्डर के आरोपी ASI को किसने मारा?

Bihar News LIVE

Bihar News LIVE: पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक बने सिक्स लेन पुल का नाम नीतीश सेतु रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को इसे जनता को समर्पित करेंगे। वैशाली मे एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जहर खाने से मौत हो गई जबकि एक बच्ची की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि घर का मुखिया राहुल कुमार लगातार परिवारिक जमीन बेच रहा था। मां और पत्नी के बार बार मना करने पर भी वह जमीन का सौदा कर रहा था। माना जा रहा है कि इसी वजह से मां और पत्नी ने यह कदम उठा लिया। राहुल घर छोड़कर फरार है। आज छठ महापर्व का आज नहाए-खाय व्रत है। आज गंगा समेत अन्य नदियों में पवित्र स्नान करने के बाद कद्दू भात का प्रसाद खाया जाएगा। छठ व्रति आज सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। कल खरना है और खीर रोटी का प्रसाद बनेगा। रविवार को सांध्य अर्घ्य और सोमवार को प्रातः अर्घ्य है। छठ को लेकर राज्य भर में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर तैयारी की जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का बिहार का सियासी पारा बढ़ाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार उनके चाचा हैं। छठ के अवसर पर उनके घर खरना का प्रसाद खाने जाएंगी। रोहिणी आचार्या का यह बयान तब आया है जब बीजेपी और जदयू के रिश्तों में खटास की खबरें आम हो रही हैं। राजद के ही भाई वीरेंद्र ने बिहार में बड़ा सियासी खेला होने का दावा किया था। विपक्षी दल यह कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मधुबनी में भीड़ पर गोलियां बरसाने वाले एएसआई की बोरी में बंद लाश मिली है। माना जा रहा है कि इसकी हत्या कर दी गई है। लाश के पास से उसका सर्विस पिस्टल और आधार कार्ड बरामद किया गया है। एक बैग में उसके सामानों के साथ कुछ कारतूस भी मिले हैं। 2 नवंबर को आरोपी बलिराजगढ़ में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। लोगों ने घेर लिया था तो दनादन फायरिंग करके चार लोगों को गोली मार दी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। फरार एएसआई की गिरफ्तारी के लिए 12 टीम छापेमारी कर रही थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 लाख का इनाम घोषित किया गया था।

13 Nov 2026, 12:05:03 PM IST Bihar News LIVE: कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर पुल का नाम नीतीश सेतु Bihar News LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम नीतीश सेतु होगा। शुक्रवार को उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर को बिहार आगमन हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल, जिसका नामकरण राज्य सरकार द्वारा नीतीश सेतु किया गया है, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राजापाकर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनोपयोगी एवं विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे।

13 Nov 2026, 11:42:43 AM IST Bihar News LIVE: नितिन नवीन ने छठ पूजन सामग्री का वितरण किया Bihar News LIVE: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना के दरियापुर में छठ पूजन सामग्री का वितरण किया। मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद सहित अन्य नेता मौजूद थे। मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस पर्व की शुरुआत का ही विशेष महत्व है। छठ लोक आस्था का पर्व है, और इसका पालन बिहार और देश भर में हिंदू परंपराओं का पालन करने वाले लोगों में गहरी श्रद्धा जगाता है। छठ के गीत हमें हमारे परिवार की पीढ़ियों की याद दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि कैसे हमारी दादियों और पूर्वजों ने इस पर्व को मनाया।

13 Nov 2026, 11:41:35 AM IST Bihar News LIVE: मुंगेर में गंगा नहाने के दौरान दो बच्चे डूबे, एक की मौत Bihar News LIVE: मुंगेर में शुक्रवार की सुबह शंकरपुर घाट में गंगा नहाने के स्नान के दौरान दो बच्चे डूब गए। एक बच्चे को रेस्क्यू टीम ने सकुशल निकाल लिया लेकिन दूसरे की मौत हो गई। एक ही उम्र 16 और दूसरे की 17 वर्ष थी। गंगा के बीच धार में नहाने के लिए नाव से दोनों लड़के कूद गए थे। परिजनों की चीख पुकार मच गई है।

13 Nov 2026, 11:39:36 AM IST Bihar News LIVE: मुख्यमंत्री नहाय-खाय की दी बधाई Bihar News LIVE: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छठ पूजा के नहाय-खाय की बधाई दी है। शुक्रवार को उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि लोक आस्था, पवित्रता एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के प्रथम दिन नहाय-खाय की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहे।

13 Nov 2026, 11:11:19 AM IST Bihar News LIVE: लालू-राबड़ी के घर पहुंचीं अक्षरा सिंह Bihar News LIVE: भोजपुरी सिंगर सह एक्ट्रेस अक्षरा सिंह छठ महापर्व के अवसर पर राजनेताओं का महाजुटान करने की तैयारी कर रही हैं। 15 नवंबर को संझिया अर्घ्य के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक समारोह के लिए वह पक्ष और विपक्ष के नेताओं को घूम-घूमकर न्योता दे रही हैं। गुरुवार को उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और रबड़ी देवी को निमंत्रण दिया।

13 Nov 2026, 09:24:41 AM IST Bihar News LIVE: मधुबनी गोली कांड के आरोपी ASI का मर्डर Bihar News LIVE: बिहार के मधुबनी में चार ग्रामीणों पर गोली चलाने और एक की जान लेने के आरोपी एएसआई चन्द्रमोहन सिंह का शव बंद बोरी में मिला। शव का चेहरा और सिर बुरी तरह क्षत-विक्षत था तथा उससे तेज दुर्गंध आ रही थी। शव के पास मिले थैले से आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कपड़े और कारतूस बरामद हुए हैं। चंद्र मोहन की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूरी खबर पढ़ें।

13 Nov 2026, 09:22:13 AM IST Bihar News LIVE: कटिहार में गंगा नहाने जा रहे तीन श्रद्धालुओं की मौत Bihar News LIVE: कटिहार में नारायणपुर पूर्णिया फोरलेन सड़क पर नारायणपुर पागलबाड़ी के पास शुक्रवार की अहले सुबह भीषण सड़क हादसे मे महिला सहित तीन लोगो की मौत हो गई है । सभी मृतक कटिहार शहर के बैगना का रहने वाले हैं। सभी अपनी कार पर सवार होकर गंगा स्नान करने मनिहारी जा रहे थे। इसी बीच पागलबाड़ी के पास फोरलेन सड़क पर खड़ी ट्रक के पीछे से जोड़दार टक्कर मार दिया । जिसमे महिला सहित तीन लोगो का घटना स्थल पर ही मौत हो गई है ।

13 Nov 2026, 08:51:45 AM IST Bihar News LIVE: वैशाली में जहरखुरानी से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत Bihar News LIVE: वैशाली के महुआ अनुमंडल और गरौल थाना अंतर्गत प्रेमराज के वार्ड संख्या 2 में एक ही परिवार के तीन की मौत हो गई है जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में सास, पूतोह और पुत्र शामिल हैं। गंभीर हालत में बेटी को इलाज के लिए भेजा गया है। घटना का कारण जहर खाकर मौत होना बताया जा रहा है। घटनास्थल पर डायल 112 पहुंची है।