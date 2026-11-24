कार्तिक पूर्णिमा पर कई लोगों ने गंगा स्नान किया है।

Bihar News LIVE: जनता दल (यूनाइटेड) आज पूरे बिहार में सुशासन दिवस मना रही है। सुशासन दिवस के तहत पार्टी विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आय़ोजित करेगी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएगी। बिहार के अलग-अलग जिलों में सुबह के वक्त भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। पटना, शिवहर, अररिया और बांका समेत कुछ अन्य जिलों में भूकंप के ये झटके महसूस हुए हैं। इधर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मंगलवार को कृतिका नक्षत्र, परिध और शिव योग में गंगा के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई है। ज्योतिषाचार्य अखिलेश शुक्ला बताते हैं कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सोमवार सुबह 11.42 बजे के बाद से शुरू हो रहा है। ज्योतिषाचार्य पीके युग बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव-दीपावली मनाने का विधान है। शाम को प्रदोष काल में घाटों और मंदिरों में दीपदान किया जाएगा। इस दिन जलाए गए दीप का विशेष महत्व होता है। कई श्रद्धालु साल भर के दीप(365 दीपक) एक साथ देव-दीपावली के दिन जलाकर पुण्य के भागी बनते हैं। इस दिन गंगा स्नान के बाद दान का विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं

24 Nov 2026, 10:51:16 AM IST Bihar News LIVE: व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य Bihar News LIVE:ठंड के मौसम में कोहरे के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका कम करने के लिए परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग टेप लगाना अनिवार्य किया है। विभाग ने कहा है कि वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप नहीं होने अथवा निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर वाहन को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। सोमवार को राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई।राज्य परिवहन ने कहा कि ठंड एवं कोहरे के दौरान सड़क पर वाहनों की दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसे देखते हुए व्यावसायिक वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप का अधिष्ठापन अनिवार्य किया गया है। सख्ती से पालन कराने के लिए जिलों को निर्देश दिया गया है। साथ ही सड़क सुरक्षा को देखते हुए निजी वाहनों में भी रिफ्लेक्टिव टेप का उपयोग किये जाने के लिए आमजन को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है।

24 Nov 2026, 10:46:00 AM IST Bihar News LIVE: लोकसेवक की मौत के बाद भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त होगी Bihar NEWS LIVE: भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में लोकसेवक की मृत्यु के बाद भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई स्वत: समाप्त नहीं होगी। सोमवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर, 2025 से 20 नवंबर 2026 तक के फैसलों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने द स्टेट ऑफ बिहार द्वारा विजलेंस बनाम सुधा सिंह, एसएलपी (सीआर) नंबर 7454/2025 एवं एसएलपी (सीआर) डायरी नंबर - 15698/2025 द स्टेट ऑफ बिहार द्वारा विजलेंस बनाम उमा देवी में 20 मार्च 2026 को पारित फैसले में स्पष्ट किया है कि बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत आरंभ की गई संपत्ति जब्ती की कार्रवाई केवल इस कारण स्वत: समाप्त नहीं हो जाती है कि संबंधित लोकसेवक की मृत्यु हो गई है।..और पढ़ें

24 Nov 2026, 10:30:59 AM IST Bihar News LIVE: बिहारशरीफ में कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ी भीड़ Bihar NEWS LIVE: कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को बिहारशरीफ के कोसुक घाट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही महिला, पुरुष और बच्चे पंचाने नदी में स्नान, दीपदान और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने लगे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा की और महिलाओं ने तुलसी पूजन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ से घाट पर मेले जैसा नजारा रहा। कोसुक घाट का धार्मिक महत्व भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण पांडवों के साथ राजगीर जाने के दौरान इसी घाट पर रुके थे और पंचाने नदी में स्नान किया था। इसी कारण इसे गोविंद क्षेत्र से जुड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि कार्तिक पूर्णिमा पर यहां स्नान और दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कोसुक घाट के समीप लगे बाबा चौहरमल मेले में पूजा-अर्चना के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। मेले में कृषि उपकरण, लकड़ी के सामान, खिलौने और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की दुकानें सजी थीं। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और खान-पान की दुकानें भी आकर्षण का केंद्र रहीं। मेले में परम, सुथनी और शकरकंद की दुकानों पर लोगों की खूब भीड़ रही। कार्तिक पूर्णिमा पर परम और सुथनी खाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। बुजुर्गों से मिली इस परंपरा को नई पीढ़ी भी निभा रही है। श्रद्धालुओं ने स्नान और पूजा के बाद इनकी खरीदारी की।

24 Nov 2026, 10:24:23 AM IST Bihar New LIVE: देवघर जा रहे ढाका के पांच व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना की मौत, तीन जख्मी Bihar NEWS LIVE: ढाका से देवघर जा रहे ढाका के एक ही परिवार के पांच व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।मृतकों में ढाका निवासी शेखर गुप्ता की मां मीना देवी (50), बहन पल्लवी देवी (28), बहनोई राकेश गुप्ता (30), एक रिश्तेदार ढाका के ही बादल कुमार (10) व चालक शामिल हैं। राकेश गुप्ता व पल्लवी गुप्ता आदापुर थाना क्षेत्र के धबधबवा गांव के निवासी हैं। जख्मी व्यक्तियों में शेखर गुप्ता, उनकी बहन स्वीटी गुप्ता उर्फ गोल्डी व भांजा उज्ज्वल ( 2 ) शामिल हैं। सभी जख्मी लोगों का इलाज वहां के स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। बताया गया है कि शेखर गुप्ता अपने भांजा के मनौती का भाड़ा उतारने को लेकर सोमवार की रात्रि करीब ग्यारह बजे स्कार्पियो से ढाका से देवघर के लिए जा रहे थे। इसी दौरान लखीसराय जिले के तेतरघाट थाना क्षेत्र के गुनसागर के समीप स्कार्पियो की टक्कर ट्रक से हो गई। घटना रात्रि करीब चार बजे की है। घटना में स्कार्पियो के परखचे उड़ गए। घटना के बाद इसकी सूचना जैसे ही ढाका में मिली परिजन में कोहराम मच गया। शेखर गुप्ता के घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। शाम तक मृतको का शव ढाका पहुंचने की संभावना है।

24 Nov 2026, 10:23:29 AM IST Bihar NEWS LIVE: JDU मना रहा सुशासन दिवस Bihar NEWS LIVE: जनता दल (यूनाइटेड) आज बिहार में सुशासन दिवस मना रही है। मंगलवार को सुशासन दिवस के अवसर पर पार्टी की ओर से प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों, सामाजिक बदलाव और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इससे पहले सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को जदयू की ओर से पूरे प्रदेश में भव्य दीपोत्सव मनाया गया। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मुख्य आयोजन हुआ। यहां 1001 दीप प्रज्वलित कर सुशासन, विकास और नई उम्मीदों का संदेश दिया गया। महिला कार्यकर्ताओं ने मंगलाचरण के साथ दीपोत्सव का शुभारंभ किया।…और पढ़ें

24 Nov 2026, 10:05:17 AM IST Bihar NEWS LIVE: पूर्णिया में ड्रोन की मदद से अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी Bihar NEWS LIVE: मद्यनिषेध अभियान के तहत अवैध शराब के निर्माण एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सकुवा टोला थाना भवानीपुर तथा धार टोला थाना धमदाहा क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से छापेमारी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई अवर निरीक्षक मद्यनिषेध अनुप कुमार के नेतृत्व में की गई। छापेमारी के दौरान विभिन्न संदिग्ध ठिकानों की ड्रोन के माध्यम से निगरानी एवं जांच की गई। कार्रवाई में अवैध रूप से तैयार चुलाई शराब एवं शराब निर्माण में प्रयुक्त जावा गुड़ बरामद किया गया, जिसे नियमानुसार मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया। साथ ही शराब के निर्माण एवं भंडारण में प्रयुक्त डब्बों तथा अन्य बर्तनों को भी मौके पर ही नष्ट किया गया। मद्यनिषेध विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं कारोबार के विरुद्ध तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए लगातार निगरानी और छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध शराब के नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा ऐसे गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

24 Nov 2026, 10:04:12 AM IST Bihar NEWS LIVE: लोकसेवक की मौत के बाद भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त होगी Bihar NEWS LIVE: भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में लोकसेवक की मृत्यु के बाद भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई स्वत: समाप्त नहीं होगी। सोमवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर, 2025 से 20 नवंबर 2026 तक के फैसलों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने द स्टेट ऑफ बिहार द्वारा विजलेंस बनाम सुधा सिंह, एसएलपी (सीआर) नंबर 7454/2025 एवं एसएलपी (सीआर) डायरी नंबर - 15698/2025 द स्टेट ऑफ बिहार द्वारा विजलेंस बनाम उमा देवी में 20 मार्च 2026 को पारित फैसले में स्पष्ट किया है कि बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत आरंभ की गई संपत्ति जब्ती की कार्रवाई केवल इस कारण स्वत: समाप्त नहीं हो जाती है कि संबंधित लोकसेवक की मृत्यु हो गई है। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन एवं न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ ने 2 नवंबर 2026 को बिहार राज्य बनाम फूलपरी कुमारी, आपराधिक अपील संख्या - 5212/2026, उदभूत विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या - 15711/2026 में प्रतिपादित किया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्देश के आधार पर आय से अधिक संपत्ति की गणना में सोना रखने की मात्रा का हवाला देना मात्र, उस संपत्ति के अर्जन का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं माना जा सकता। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आय से अधिक संपत्ति के अभियोजन में इन प्रावधानों के आधार पर स्वत: छूट नहीं मिलती है। अभियुक्त को आभूषण के अर्जन का स्रोत बताना होगा।

24 Nov 2026, 10:02:10 AM IST Bihar News LIVE: 899 राजस्व कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई Bihar News LIVE: राज्य के सभी 899 राजस्व न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई शुरू कर दी गई है। इससे अब आम नागरिकों को बार-बार कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे मामलों की ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) के अंतर्गत वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस व्यवस्था से आम लोगों विशेष रूप से गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें सुलभ तरीके से न्याय मिल सकेगा। बिहार में राजस्व से जुड़े करोड़ों आवेदन एवं मामले लंबित रहते हैं। नई व्यवस्था से मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी और न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा। यह पहल सात निश्चय-3 के अंतर्गत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ का लक्ष्य प्राप्त करने में अहम साबित होगी। न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सुनवाई की पूरी रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन उपलब्ध रहेगा। उन्होंने पारित आदेशों की स्क्रूटिनी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।