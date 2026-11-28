Bihar News LIVE

Bihar News LIVE: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी साल 17 फरवरी को उन्होंने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया था। विश्वविद्यालय सिंडिकेट से अवैतनिक अवकाश(लियन) की मंजूरी नहीं मिलने का बाद मंत्री और विधान पार्षद रहते उनकी नौकरी विवादों में घिर गई। माना जा रहा है कि विपक्ष के दबाव और लोकभवन की टिप्पणी के बाद बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने से पहले अशोक चौधरी ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कॉलेज में अपना इस्तीफा सौंप दिया है जिसपर विश्वविद्यालय से मंजूरी मिलना बाकी है। सीएम सम्राट चौधरी आज राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। सीएम की बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी/एसएसपी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेंगे। विधानमंडल का सत्र शुरू होने से पहले यह बैठक की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आज और कल दो दिन सीएम अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। बिहारी महिलाओं के सिंदूर और छठ महापर्व पर अपमान जनक टिप्पणी करने के आरोपी कॉमेडियन यश माहेश्वरी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गयी है। यश की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली और राजस्थान में छापेमारी की गयी। हालांकि, उसकी गिरफ्तारी नहीं का जा सकी। यश का मोबाइल बंद मिला परिवार वालों ने कुछ नहीं बताया। कॉमेडियन का मौबाइल बंद मिला।

28 Nov 2026, 10:47:41 AM IST Bihar News LIVE: गोपाल मंडल ने फिर दिया विवादित बयान Bihar News LIVE: पूर्व विधायक गोपाल मंडल का एक और विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने अपने जदयू में जाने की संभावनाओं से भी इनकार किया। कहा कि जब 6 साल के लिए निकाल दिया गया तो क्यों जाएंगे। उन्होंने अपने बयान में विधायक अनंत सिंह और आनंद मोहन को फाइटर नेता भी बताया। उनके इस बयान पर एनडीए के कई नेताओं ने विरोध जताया है।

28 Nov 2026, 10:36:17 AM IST Bihar News LIVE: पूर्व सांसद अजीत कुमार मेहता का निधन Bihar News LIVE: समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से चार बार सांसद रहे पूर्व सांसद, शिक्षाविद् एवं स्वतंत्रता सेनानी अजीत कुमार मेहता का निधन हो गया। उन्होंने शनिवार की अहले सुबह करीब तीन बजे दिल्ली के नोएडा स्थित अपनी बेटी के आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से समस्तीपुर सहित राजनीतिक और शैक्षणिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया जाएगा।

28 Nov 2026, 10:20:43 AM IST Bihar News LIVE: अशोक चौधरी के इस्तीफे पर सीनेट की बैठक Bihar News LIVE: मंत्री अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे पर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय सीनेट की आज बैठक होने वाली है। इसी साल 17 फरवरी को पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस विभाग में योगदान दिया था। विवाद के बाद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा।

28 Nov 2026, 10:17:50 AM IST Bihar News LIVE: जेठानी ने लोहे के रॉड से फोड़ा सिर Bihar News LIVE: कटिहार के सालमारी थाना क्षेत्र के बालूगंज हुरा हाजरा में बकरी के मक्का की फसल खाने के विवाद में जेठानी पर देवरानी की लोहे की रॉड से पिटाई कर सिर फोड़ने का आरोप लगा है। घायल अरजान खातून के पति मेराज आलम के अनुसार, उनकी पत्नी बकरी लेकर घर लौट रही थीं। इसी दौरान जेठानी साहेला खातून ने बकरी द्वारा मक्का की फसल खाने का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि साहेला ने अपने बच्चों के साथ मिलकर अरजान की पिटाई कर दी।

28 Nov 2026, 10:14:35 AM IST Bihar News LIVE: कोहरे में पुलिस की जीप पलटी, चार घायल Bihar News LIVE: मुंगेर में कोहरे के कारण पुलिस की गाड़ी पलट गई। हादसे में चार पुलिसकर्मी जख्मी हो गए जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

28 Nov 2026, 10:10:21 AM IST Bihar News LIVE: गलती का अहसास हो गया Bihar News LIVE: मंत्री अशोक चौधरी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि है कि लगता है कि उन्हें अपनी गलती का अहसास हो गया है।

28 Nov 2026, 10:07:15 AM IST Bihar News LIVE: चरस की तस्करी में एक को 15 वर्ष की सजा Bihar News LIVE: बगहा में एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडेय ने चरस के साथ पकड़े गए एक तस्कर को 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जूर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तस्कर को 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता रामनगर थाना क्षेत्र के बरजवा निवासी मो. सगीर है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 12 मार्च 2024 की है।

28 Nov 2026, 09:59:24 AM IST Bihar News LIVE: अररिया में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद बवाल Bihar News LIVE: अररिया में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद सड़क पर भारी बवाल हुआ।जिस कार की चपेट में आने से बच्चे की मौत हुई उसे आक्रोशित लोगों ने आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया। घटना बीती रात की है।