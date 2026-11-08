Bihar News LIVE: सम्राट चौधरी ने दी दिवाली की बधाई, विवादों में बिहार विधान परिषद में भर्ती प्रक्रिया; बड़ी खबरें

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।

Bihar News LIVE: देश समेत पूरे बिहार में आज दिवाली की धूम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहारवासियों को दीपावली की बधाई दी है। सीएम ने एक्स पर लिखा, 'दीपमालिकाओं से देदीप्यमान साकेत नगरी और प्रभु श्रीराम के आदर्शों से आलोकित जन-जन का जीवन…“तमसो मा ज्योतिर्गमय।” यह दीपावली सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई आशाओं का प्रकाश लेकर आए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, इस पावन पर्व पर खुशियों के दीप जलाएं और एक विकसित, समृद्ध एवं उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का संकल्प लें। दीवाली में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने करीब 20 हजार प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी व कर्मी, होमगार्ड एवं रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की है। बिहार विधान परिषद में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद में नई बातों का पता चला है। अब यह जानकारी सामने आई है कि जिस एजेंसी को नियुक्ति प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो पहले से ही ब्लैकलिस्टेड थी। जानकारी के अनुसार, बिहार विधान परिषद की परीक्षा के लिए एजेंसी सीएस डाटा मेशन रिसर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को पूरी नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह एजेंसी भी विवाद एवं जांच के दायरे में आ गई है। सीएस डाटा मेशन रिसर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही हाईकोर्ट में रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट परीक्षा के तहत बहाली की प्रक्रिया हुई थी। इसमें गड़बड़ी पाए जाने के कारण हाईकोर्ट द्वारा इस एजेंसी को अगले तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया है।

8 Nov 2026, 08:17:00 AM IST Bihar News LIVE: छठ बाद नवनिर्वाचित आठ विधान पार्षद लेंगे शपथ Bihar News LIVE: बिहार विधान परिषद के आठ नवनिर्वाचित विधान पार्षद छठ महापर्व के बाद सदन की सदस्यता को लेकर शपथ ग्रहण करेंगे। जानकारी के अनुसार, विधान परिषद सचिवालय ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण का प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इन सभी सीटों के वर्तमान विधान पार्षदों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त होने वाला है। ऐसे में इन सभी सदस्यों को 18 नवंबर को सदस्यता की शपथ दिलाई जा सकती है। विधान परिषद में नये सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ ही सदन के अंदर कई चेहरे बदल जाएंगे। विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सभी चार सीटों पर निवर्तमान सदस्यों के चुनाव हार जाने के कारण नये चेहरे दिखेंगे। इनमें पिछले 30 वर्षों से विधान परिषद के सदस्य रहे भाजपा के नवल किशोर यादव नहीं दिखेंगे। कांग्रेस के डॉ. मदन मोहन झा भी सदन में नहीं दिखेंगे। तिरहुत निर्वाचन सीट से सदस्य भाकपा के संजय सिंह एवं सारण शिक्षक सीट से सदस्य रहे मो. अफाक अहमद भी चुनाव हार गए हैं।

8 Nov 2026, 08:15:05 AM IST Bihar News LIVE: वैशाली गोलंबर-राजेंद्रनगर पुल मार्ग 11 दिनों बाद खुला Bihar News LIVE: मेट्रो निर्माण कार्य के कारण बंद किया गया वैशाली गोलंबर स्थित राजेंद्र नगर रेलवे ओवरब्रिज मार्ग शनिवार को अब आम लोगों के आवागमन के लिए दोबारा खोल दिया गया है। पटना यातायात पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। मार्ग खुलने से राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, कदमकुआं और आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल, पटना मेट्रो के भूमिगत निर्माण कार्य के तहत राजेंद्र नगर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से मेट्रो टनल निर्माण का काम किया जा रहा था। इसी को देखते हुए 26 अक्तूबर से पुल पर यातायात बंद कर दिया गया था। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई थी। प्रशासन की ओर से इस मार्ग को 5 नवंबर तक बंद रखने की सूचना दी गई थी। 7 नबंर को बंद रास्ते को खोला गया, बंद होने से वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया था। आरएन सिंह मोड़, बहादुरपुर आरओबी, मुन्ना चक में जाम से लोगों को परेशानी हो रही थी।

8 Nov 2026, 08:12:41 AM IST Bihar News LIVE: फर्जी लिंक से लोग रहें सतर्क Bihar News LIVE: दीपावली पर साइबर अपराध से बचाव को लेकर साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई (सीसीएसयू) ने भी सलाह दी है। इकाई ने दीपावली ऑफर से संबंधित मोबाइल पर भेजे जाने वाले साइबर ठगों के लिंक से सावधान रहने की अपील की है। सीसीएसयू ने कहा है कि लालच भरे ऑफर से सावधान रखते हुए सुरक्षित दीवाली मनाएं। अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें और न हीं मोबाइल ओटीपी किसी को शेयर करें। ठगी के शिकार होने पर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

8 Nov 2026, 08:00:13 AM IST Bihar News LIVE: बिहार विधानमंडल में द्वितीय अनुपूरक बजट 30 नवंबर को पेश होगा बिहार विधानमंडल में 30 नवंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। इसी दिन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति भी सदन पटल पर रखी जाएगी। विधानमंडल के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र की शुरुआत 30 नवंबर से होगी। राज्यपाल ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। 30 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद में सदन की बैठक होगी। एक और दो दिसंबर को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्यों का निपटारा किया जाएगा। तीन दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2026-27 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा होगी और इसपर सहमति दी जाएगी। इसके बाद इससे संबंधित विनियोग विधेयक सदन में लाया जाएगा। चार दिसंबर को गैर सरकारी संकल्प के लिए निर्धारित किया गया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में शामिल किसी मांग पर कटौती प्रस्ताव की सूचना देने की अंतिम तिथि 30 नवंबर को दोपहर तीन बजे तक निर्धारित की गई है। वहीं, गैर सरकारी संकल्प के लिए चार दिसंबर और संकल्प की सूचना देने के लिए 19 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं, विधान परिषद में 30 नवंबर को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण, राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेशों को सदन पटल पर पेश किया जाएगा। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को पेश किया जाएगा। एक दिसंबर को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) पेश होगा। जबकि, दो एवं तीन दिसंबर को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य होंगे। चार दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद एवं इनसे संबंधित विनियोग विधेयक पेश होगा।

8 Nov 2026, 07:58:53 AM IST Bihar News LIVE: पर्व पर 20 हजार प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी की तैनाती Bihar News LIVE: दीवाली में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने करीब 20 हजार प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी व कर्मी, होमगार्ड एवं रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, विधि व्यवस्था के साथ सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखना पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से तेजी से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम गठित करने का निर्देश है। विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों की क्यूआरटी बनाई जायेगी। जरूरत पड़ने पर इन टीमों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा जायेगा।