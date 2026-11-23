बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी।

Bihar News LIVE: बिहार विधान परिषद के लिए नव निर्वाचित आठ सदस्य आज अपने पद औऱ गोपनीयता की शपथ लेंगे। विधान परिषद में उपसभापति आज उनको पद की शपथ दिलाएंगे। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजस्व न्यायालय के ऑनलाइन सेवाओं का आज उद्घाटन करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल सहित विभाग के अन्य अधिकारी लोकार्पण समारोह में मौजूद रहेंगे। जिला व प्रखंड स्तरीय राजस्व अधिकारी वर्चुअल मोड में उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जुड़ेंगे। अधिकारियों के अनुसार जमीन से जुड़े मामलों में आम लोगों की ओर से अंचल से लेकर प्रमंडल तक मामला दायर किया जाता है। अंचल में सीओ तो अनुमंडल में भूमि सुधार उप समाहर्ता मामलों की सुनवाई करते हैं। जिले में एडीएम और डीएम तो प्रमंडल में प्रमंडलीय आयुक्त जमीन से जुड़े मामलों पर निर्णय सुनाते हैं। बिहार के सभी राजस्व न्यायालय ऑनलाइन हो गए हैं। देश में बिहार पहला राज्य है जिसने अंचल से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक के राजस्व न्यायालय को ऑनलाइन कर दिया है। इधर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने राज्य में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2027 को लेकर आज राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। दोपहर बाद होने वाली इस बैठक में राजनीतिक दलों से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) को लेकर सलाह, सुझाव लिये जाएंगे। साथ ही, उनसे इस पुनरीक्षण अभियान में बढ़कर सहयोग करने की अपील की जाएगी।

23 Nov 2026, 09:18:55 AM IST Bihar News LIVE: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का निर्णय Bihar News LIVE: राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और वोट बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पार्टी कार्यालय में रविवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तनवीर अंसारी ने की। संचालन मोहिबउल हीरा ने किया। बैठक में तनवीर हसन, सरदार रणजीत सिंह, वसीम अहमद, मुन्ना हैदर, कौसर खान, अख्तर अली आदि मौजूद रहे।

23 Nov 2026, 09:17:24 AM IST Bihar News LIVE: प्रखंड मुख्यालयों में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक आज बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक होगी। प्रदेश मुखिया महासंघ सह त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय ने बताया कि बैठक में पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में सरकार के महत्वाकांक्षी सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने, अभियान के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं, फंड की कमी, पंचायतों की वित्तीय स्थिति एवं लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

23 Nov 2026, 09:12:41 AM IST Bihar News LIVE: बिहार में 8 नवनिर्वाचित विधान पार्षद लेंगे शपथ Bihar News LIVE: बिहार विधान परिषद् के चार स्नातक एवं चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, 2026 के निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सोमवार को होगा। विधान परिषद सचिवालय ने रविवार को बताया कि सभी नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ ग्रहण किया जायेगा। कार्यक्रम विधान परिषद् उपभवन सभागार में होगा।..और पढ़ें

23 Nov 2026, 09:09:30 AM IST Bihar News LIVE: नीतीश सेतु पर पोस्टर फाड़ने वालों पर ऐक्शन Bihar News LIVE: बिहार के बहुचर्चित 'नीतीश सेतु'के उद्घाटन के बाद यहां हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शनिवार को ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन कर चले जाने के बाद पोस्टर फाड़ने और अपशब्द का प्रयोग करने के मामले में वैशाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी राघोपुर ने इस मामले में 11 लोगों पर नामजद एवं 100-150 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।..और खबरें

23 Nov 2026, 09:08:00 AM IST Bihar News LIVE: पप्पू यादव के काफिले की कार हादसे की शिकार Bihar News LIVE: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव के काफिले की कार हादसे की शिकार हो गई है। इस हादसे में पप्पू यादव बाल-बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कटिहार के सालमारी में आयोजित निजी कार्यक्रम मे शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान कटिहार के कदवा थाना के कुम्हरी पेट्रोल पंप के पास उनके साथ सुरक्षा के लिए चल रही पुलिस की गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हो गई। इस घटना में हल्की चोट पुलिस कर्मी को आई है। हादसे के बाद सांसद कुम्हरी से ही वापस पूर्णिया के लिए लौट गए। सूचना पर कदवा थाना की पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और सड़क से उतरी गाड़ी को बाहर निकाला।..और पढ़ें

23 Nov 2026, 09:04:11 AM IST Bihar News LIVE: बिहार बोर्ड की मैट्रिक सेंटअप परीक्षा आज से Bihar News LIVE: बिहार बोर्ड की मैट्रिक 2027 की सेंटअप परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। परीक्षा 27 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा में अनुपस्थित रहने या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे छात्रों का प्रवेश पत्र नहीं जारी किया जाएगा। परीक्षा दो पाली में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक और दूसरी पाली शाम 5:15 बजे तक होगी। शुरुआत के अतिरिक्त 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। इस दौरान छात्रों को उत्तरपुस्तिका पर कुछ भी लिखने की अनुमति नहीं होगी। पहले दिन पहली पाली में मातृभाषा और दूसरी पाली में द्वितीय मातृभाषा विषय की परीक्षा होगी। 25 नवंबर को पहली पाली में विज्ञान और दूसरी पाली में सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। 26 को पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में अंग्रेजी सामान्य विषय की परीक्षा होगी। 27 नवंबर को पहली पाली में एच्छिक विषय और दूसरी पाली में व्यावसायिक विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र पर छात्रों को किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।