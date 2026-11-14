Bihar News LIVE: पीएम मोदी के दौरे की तैयारी तेज, छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना, बिहार की बड़ी खबरें
Bihar News LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर तैयारी जोरों पर है। 21 नवंबर को वे वैशाली के राजापाकर स्थित जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में उनका कार्यक्रम है। आज छठ पूजा के दूसरे दिन खरना है। चावल, गुड़ की खीर और रोटी का भोग लगाकर प्रसाद बांटा जाएगा।
Bihar News LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आ रहे हैं। वैशाली के राजापाकर के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में उनका आगमन होना है जहां से बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन भी करेंगे जिसे नीतीश सेतु का नाम दिया गया है। पीएम के इस दौरे को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ऐक्शन में है। शु्क्रवार को डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव ने वैशाली डीएम से तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पीएम के स्वागत के लिए पूरी ताकत से लगे हैं। लोजपा सुप्रीमो सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनके संसदीय क्षेत्र में पीएम के आगमन पर काफी उत्साहित है।
आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। आज खरना है। आज शाम को चावल, गुड़ से बनी खीर और रोटी का भोग लगाया जाएगा। यही प्रसाद सभी व्रती ग्रहण करेंगे। अन्य लोग भी खीर रोटी का प्रसाद खाएंगे। इसी के साथ 36 घंटों का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। पटना समेत सभी 38 जिलों में प्रशासन और निजी स्तर पर छठ घाटों को तैयार किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से चिह्नित छठ घाटों पर सुरक्षा, मेडिकल एवं अन्य सुविधियों की तैयारी की जा रही है। आज लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या नीतीश कुमार के आवास पर खरना का प्रसाद लेने जाने वाली हैं।
Bihar News LIVE: लेनदेन के विवाद में पार्टनर ने मारी गोली, मौत
Bihar News LIVE: अररिया जीरोमाइल स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार की शाम एक बिरयानी की दुकान में पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में एक कारोबारी ने अपने ही पार्टनर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जोकीहाट थाना क्षेत्र के सिकटिया निवासी गिट्टी-बालू कारोबारी 25 वर्षीय मंगल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
Bihar News LIVE: बिहार की ट्रेनों में भारी भीड़
Bihar News LIVE: छठ महापर्व पर प्रवासी बिहारी घर लौट रहे हैं। इस वजह से बिहार आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। ट्रेन में ठूंस-ठूंसकर लोग यात्रा कर रहे हैं। शौचालय में खड़े होकर आने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जेनरल डिब्बे के साथ रिजर्वेशन बॉगी में क्षमता से अधिक यात्री देखे जा रहे हैं।
Bihar News LIVE: नीतीश सेतु पर चहलकदमी करेंगे पीएम मोदी
Bihar News LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन नीतीश सेतु का उद्घाटन करेंगे और पुल पर चहलकदमी करेंगें। वहां से जाफरपट्टी तक सड़क मार्ग से पीएम के जाने का प्रोग्राम है। उनके बिहार दौरे से एनडीए के दलों का जोश हाई हो गया है। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने आगामी 18 नवम्बर को सीएम सम्राट चौधरी भी जाफरपट्टी जा सकते हैं।