Bihar News LIVE: पीएम मोदी के दौरे की तैयारी तेज, छठ पूजा के दूसरे दिन आज खरना, बिहार की बड़ी खबरें

Bihar News LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आ रहे हैं। वैशाली के राजापाकर के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में उनका आगमन होना है जहां से बिहार को करोड़ों की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का उद्घाटन भी करेंगे जिसे नीतीश सेतु का नाम दिया गया है। पीएम के इस दौरे को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ऐक्शन में है। शु्क्रवार को डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव ने वैशाली डीएम से तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पीएम के स्वागत के लिए पूरी ताकत से लगे हैं। लोजपा सुप्रीमो सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनके संसदीय क्षेत्र में पीएम के आगमन पर काफी उत्साहित है।