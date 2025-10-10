लालू की कार की फिर घेराबंदी; RJD में टिकट पर घमासान; राबड़ी के घर के बाहर 'अखाड़ा'

बिहार चुनाव के ऐलान बाद आरजेडी में टिकटों को लेकर घमासान जारी है। राबड़ी आवास के बाहर सियासी अखाड़ा बन गया है। शुक्रवार को राजद कार्यकर्ताओं ने लालू यादव की कार को घेर लिया। पूर्व विधायक सरोज यादव को बड़हरा सीट से टिकट देने की मांग कर रहे हैं।

बिहार चुनाव के ऐलान के बाद से टिकट को लेकर सियासी दलों में खींचतान शुरू हो गई है। शुक्रवार को पटना स्थित राबड़ी आवास के बाहर राजद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जब आरजेडी चीफ लालू यादव का काफिला निकाला तो उसे घेरने की कोशिश की। इस दौरान पूर्व विधायक सरोज यादव के समर्थन में तख्ती लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सरोज यादव को बड़हरा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए। इससे पहले भी बुधवार की रात को भी पार्टी कार्यकर्ता सरोज यादव के समर्थन में राबड़ी आवास पर जुटे थे।

शुक्रवार पूर्व सीएम राबड़ी आवास के बाहर बैठे समर्थकों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का निकलते समय घेराव किया। अंगरक्षकों ने लालू के काफिले को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी समर्थक राबड़ी आवास के बाहर जुटे हुए हैं। इससे पहले मसौढ़ी की महिला विधायक रेखा पासवान के खिलाफ राजद समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया था। राजद कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर घंटों हंगामा किया। राजद कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रेखा पासवान ने बीते 10 साल में मसौढ़ी के लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया है।

इसके अलावा मखदुमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास का भी भी लोगों ने राबड़ी आवास पहुंच कर विरोध किया था। कार्यकर्ता राबड़ी आवास में घुस गए थे। लोगों का कहना है कि विधायक ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। अगर फिर से उम्मीदवार बनाया गया, तो पार्टी की हार तय है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वैसे-वैसे अपने नेता को टिकट दिलाने के लिए कार्यकर्ता पूरा जोर लगा दे रहे हैं। राबड़ी आवास सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है।