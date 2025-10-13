मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना, 2010 की याद दिलाई; गिरिराज के निशाने पर चिराग?

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया पर कैंडिडेट के ऐलान को एक दिन के लिए टाल दिया गया है। सोमवार शाम को संयुक्त प्रेस वार्ता में चेहरों की घोषणा की सूचना की ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री और गिरिराज सिंह का बवाली पोस्ट आया है। राजनैतिक गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है कि गिरिराज सिंह ने किसपर तंज कसा है। उन्होंने 2010 में विधानसभा चुनाव के नतीजों की झलक दिखाई है जब बीजेपी-जदयू को 243 में से 206 सीटों पर जीत मिली थी और 37 सीटों पर समट चुके विपक्ष में लालू की राजद को 22 और रामविलास की लोजपा को मात्र 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था।