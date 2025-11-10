Bihar Crime: जो बेटे का जीवन संवार रहा था,बाप ने उसे ही दी दर्दनाक मौत; खंती से फाड़ दिया सिर

संक्षेप: नीरज के पिता शंकर मिश्रा को अपने पुत्र का जितेंद्र के घर पर रहना पसंद नहीं था। रविवार को इसी बात पर विवाद हो गया और शंकर मिश्रा ने जितेंद्र की हत्या कर दी।

Bihar Crime: बिहार से सीतामढ़ी में एक व्यक्ति की खंती से मारकर इसलिए हत्या कर दी गयी क्योंकि वह गांव के एक युवक को अपने घर पर रखकर पढ़ाता था। हत्यारा कोई ओर नहीं बल्कि युवक का पिता है। सुरसंड थाना क्षेत्र के धनाढ़ी गांव में रविवार की घटना है। मृतक की पहचान धनाढ़ी गांव के वार्ड-2 निवासी रामरेखा मिश्र के पुत्र जितेंद्र मिश्रा (48) के रूप में की गई है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।

मिली जानकारी के अनुसार जितेंद्र मिश्रा पिछले एक वर्ष से अपने घर पर अकेले रह रहे थे। उनके परिवार के सदस्य दिल्ली में रहते हैं। गांव के ही शंकर मिश्रा का पुत्र नीरज कुमार पढ़ाई के लिए मृतक के घर पर रहता था। नीरज 11वीं का छात्र है। नीरज ने बताया कि जितेंद्र मिश्रा उसे पढ़ाते थे और उसका मार्गदर्शक थे।

बताया गया कि नीरज के पिता शंकर मिश्रा को अपने पुत्र का जितेंद्र के घर पर रहना पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। रविवार को नीरज जब अपने घर खाना खाने पहुंचा तो उसके पिता शंकर ने इस बात को लेकर गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। पिटाई से बचने के लिए नीरज भागकर जितेंद्र मिश्रा के घर पहुंच गया। उसके पीछे-पीछे उसका पिता भी वहां पहुंचा और जितेंद्र से उलझ गया। नीरज के बयान के अनुसार, जब जितेंद्र ने शंकर को समझाने का प्रयास किया तो उसने आवेश में आकर खंती से जितेंद्र मिश्रा के सिर पर वार कर दिया। वार इतना गहरा था कि मौके पर ही गंभीर रक्तस्राव शुरू हो गया।

आरोपी फरार घटना के बाद घायल जितेंद्र मिश्रा को नीरज ऑटो से सीएचसी सुरसंड लाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सुरसंड थाने के एसआई सीबी सिन्हा, राजीव कुमार पांडे और एएसआई राकेश कुमार अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। थानाध्यक्ष लालकिशोर गुप्ता ने बताया कि आरोपी शंकर और उसके परिवार के सदस्य घर छोड़कर फरार हैं और उनके घर पर ताला लटका मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।