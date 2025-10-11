Bihar News Elderly persons of old age home deprived of voting rights name not in list after SIR अपनों ने भगाया, सरकार ने भुलाया; वोट के अधिकार से भी वंचित, लोकतंत्र के महापर्व में छलक गया दर्द, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar News Elderly persons of old age home deprived of voting rights name not in list after SIR

अपनों ने भगाया, सरकार ने भुलाया; वोट के अधिकार से भी वंचित, लोकतंत्र के महापर्व में छलक गया दर्द

बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने कई बार जिलाधिकारी को आवेदन दिया, ताकि नाम मतदाता सूची में जुड़ सके पर अब तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन हाथों ने कभी देश की सरकारें चुनीं, आज स्याही की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मनोज कुमार, गया जीSat, 11 Oct 2025 09:56 AM
share Share
Follow Us on
अपनों ने भगाया, सरकार ने भुलाया; वोट के अधिकार से भी वंचित, लोकतंत्र के महापर्व में छलक गया दर्द

बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। लोकतंत्र के महापर्व में जब हर नागरिक गर्व से अपनी उंगली पर स्याही का निशान लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग करता है, तब देश की असली ताकत झलकती है। लेकिन, बोधगया के श्रीपुर गांव में स्थित वेदा वृद्धा आश्रम के बुजुर्गों के लिए यह पर्व हर बार एक अधूरा सपना बनकर रह जाता है। यहां रहने वाले बुजुर्गों के चेहरों पर वक्त की लकीरें हैं, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक वोट देने की इच्छा, देश के प्रति जिम्मेदारी का अहसास।

बोधगया स्थित वेदा वृद्धा आश्रम में 22 बुजुर्ग रहते हैं। कोई 10 साल से रह रहा है तो कोई 15 साल से। इतने लंबे समय तक एक ही जगह रहने के बावजूद अब तक उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ सका। आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने कई बार जिलाधिकारी को आवेदन दिया, ताकि नाम मतदाता सूची में जुड़ सके पर अब तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा यह है कि ये बुजुर्ग न तो वोट डाल पाते हैं और न ही वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि उनके पास जरूरी दस्तावेज ही नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:LIVE: सीट शेयरिंग पर फंसी NDA की गाड़ी? उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट से हड़कंप
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

कभी चुनी थी सरकार

इनमें से कई बुजुर्ग कभी मतदान केंद्रों तक लंबी कतारों में खड़े होकर वोट डालते थे, लेकिन आज उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। किसी के पास आधार कार्ड नहीं, किसी के पास वोटर आईडी नहीं। यह कहानी सिर्फ दस्तावेजों की कमी की नहीं, बल्कि उस लोकतंत्र की विडंबना की है जिसने इन बुजुर्गों को भुला दिया है। जिन हाथों ने कभी देश की सरकारें चुनीं, आज वही हाथ स्याही की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यह कहानी है उन उंगलियों की जिन पर अब भी स्याही लगने का इंतजार अधूरा है और लोकतंत्र की उस खामोशी की, जो हर चुनाव में और गहरी होती जा रही है।

ये भी पढ़ें:महागठबंधन में सबकी सीट घटेगी; कांग्रेस, मुकेश बने रहे तो RJD 138, बाकी को कितनी?
ये भी पढ़ें:बिहार में हॉट वीकेंड: NDA और महागठबंधन में सीट पर फैसला होगा, यह रहेगा फॉर्मूला

वोट डालने का करता है मन

15 वर्षों से आश्रम में रह रहीं शांति देवी बताती हैं, मैं पटना के दानापुर की रहने वाली हूं। पति के गुजरने के बाद परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। जब तक पति थे, साथ जाकर वोट डालती थी। अब तो न वोटर कार्ड है, न आधार कार्ड। मन करता है मतदान करने का, लेकिन जब नाम ही नहीं तो वोट कैसे दें? उनकी बातों में तड़प है और लोकतंत्र की उस अधूरी तस्वीर का दर्द भी जो सबको समान हक देने का दावा करती है।

ये भी पढ़ें:कौन बनेगा CM? ताजा सर्वे में तेजस्वी और पीके की छलांग, नीतीश का ग्राफ गिर रहा
ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में पहले ही दिन नामांकन करने पहुंच गए लालू यादव, बाकी दो कौन?

हर कोशिश की पर किसी अधिकारी ने नहीं सुनी

आश्रम की संचालिका वेदा बतातीं हैं कि हम उन लोगों को आश्रय देते हैं जिनका कोई नहीं है। अभी 22 लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड तक नहीं है। हमने कई बार आवेदन किया कि इनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वोटर कार्ड या आधार कार्ड रहेगा तभी तो वोट डालने जाएंगे। सरकार चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाती है। शिविर लगाए जाते हैं। लेकिन, इन बुजुर्गों तक उस व्यवस्था की किरण अब तक नहीं पहुंच पाई। लोकतंत्र की ताकत आम नागरिक के वोट से बनती है, लेकिन जिन बुजुर्गों ने कभी देश के लिए मतदान किया, आज वही इस अधिकार से वंचित हैं। बोधगया का यह वृद्धा आश्रम लोकतंत्र की उस अनकही सच्चाई को उजागर करता है, जो दिखाती है कि देश में आज भी कुछ ऐसे चेहरे हैं। जिनके पास जिंदा रहने का हक तो है पर वोट देने का हक नहीं।

पहले परिवार ने छोड़ा, अब प्रशासन ने भुला दिया

आश्रम में रहने वाले मिश्र रजक कहते हैं, जब जवान थे तब हर चुनाव में वोट देते थे। अब 6 साल से आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन तब से वोट नहीं दिया। पहले हमें परिवार वालों ने छोड़ दिया, अब लगता है सरकार ने भी छोड़ दिया। उनकी आवाज में एक पीड़ा साफ झलकती है। लोकतंत्र के उस हिस्से की, जो कागजों में तो समान अधिकार की बात करता है, पर जमीन पर इन बुजुर्गों के हिस्से में केवल उपेक्षा आई है।