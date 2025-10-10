Bihar News CSP operator shot dead over love affair in Motihari Bihar body found in field Bihar Crime: रात को घर से निकला, सुबह मिली लाश; प्रेम प्रसंग में CSP संचालक की गोली मारकर हत्या, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar News CSP operator shot dead over love affair in Motihari Bihar body found in field

Bihar Crime: रात को घर से निकला, सुबह मिली लाश; प्रेम प्रसंग में CSP संचालक की गोली मारकर हत्या

सीएसपी संचालक अनिल राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग में मर्डर की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 01:13 PM
share Share
Follow Us on
Bihar Crime: रात को घर से निकला, सुबह मिली लाश; प्रेम प्रसंग में CSP संचालक की गोली मारकर हत्या

बिहार के पूर्वी चंपारण में सीएचसी संचालक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना घोड़ासाहन थाना क्षेत्र के गुरमिया मठवा टोला ग्राम की है। मृतक 25 वर्षीय अनिल कुमार राम ता जिसकी बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर गुरमिया पकड़िया टोला सपही माई में मंदिर के निकट से शव को आज सुबह बरामद किया गया। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही जा रही है।

बदमाशों ने अनिल राम के सिर में गोली मार दी।। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अनिल राम , हीरा राम के 6 पुत्रों में सबसे छोटा था। वह घर पर ही छोटी दुकानदारी तथा मिनी सीएसपी चलाता था। गुरुवार की रात वह घर से निकला था लेकिन घर नहीं लौटा। परिजनों ने बतया कि किसी के बुलाने पर वह घर से बाहर निकला था। शुक्रवार की सुबह उसका शव खेत में बरामद किया गया। हत्या का कारण क्या है यह अब तक स्पष्ट नहीं है।

ये भी पढ़ें:बिहार में इन 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है JMM,हेमंत सोरेन ने रख दी अपनी मांग
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

स्थानीय लोगों से मिली सूचना के मुताबिक प्रेम प्रसंग अथवा आपसी रंजिश में हत्या कांड को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद पुलिस के पहुंचने से लोगों में आक्रोश भी देखा गया। पहुंचने पर पुलिस के सामने लोगों ने नारजगी और आक्रोश जताया। अनिल की हत्या से लोग दुखी दिखे। हालांकि डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में इंजीनियर के पास सात और पत्नी के नाम पर 3 जमीन, धनकुबेर निकला प्रणव

पुलिस अधीक्षक ने मामले के अनुसंधान के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। एफएसएल की टीम तथा श्वान दस्ता को भी घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। एसपी ने कहा है कि हत्या में संलिप्त आरोपियों की जल्द पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में 5 साल के बच्चे को कई टुकड़ों में काटा, बोरे में क्षत-विक्षत लाश मिली
ये भी पढ़ें:बिहार में नाबालिग छात्रा से 2 छात्रों ने किया रेप, 4 महीने की हुई गर्भवती
ये भी पढ़ें:बिहार में कोर्ट परिसर में खुद को आग क्यों लगाने लगी महिला, मची अफरातफरी