Bihar Crime: रात को घर से निकला, सुबह मिली लाश; प्रेम प्रसंग में CSP संचालक की गोली मारकर हत्या

सीएसपी संचालक अनिल राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग में मर्डर की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

बिहार के पूर्वी चंपारण में सीएचसी संचालक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना घोड़ासाहन थाना क्षेत्र के गुरमिया मठवा टोला ग्राम की है। मृतक 25 वर्षीय अनिल कुमार राम ता जिसकी बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर गुरमिया पकड़िया टोला सपही माई में मंदिर के निकट से शव को आज सुबह बरामद किया गया। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही जा रही है।

बदमाशों ने अनिल राम के सिर में गोली मार दी।। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक अनिल राम , हीरा राम के 6 पुत्रों में सबसे छोटा था। वह घर पर ही छोटी दुकानदारी तथा मिनी सीएसपी चलाता था। गुरुवार की रात वह घर से निकला था लेकिन घर नहीं लौटा। परिजनों ने बतया कि किसी के बुलाने पर वह घर से बाहर निकला था। शुक्रवार की सुबह उसका शव खेत में बरामद किया गया। हत्या का कारण क्या है यह अब तक स्पष्ट नहीं है।

स्थानीय लोगों से मिली सूचना के मुताबिक प्रेम प्रसंग अथवा आपसी रंजिश में हत्या कांड को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद पुलिस के पहुंचने से लोगों में आक्रोश भी देखा गया। पहुंचने पर पुलिस के सामने लोगों ने नारजगी और आक्रोश जताया। अनिल की हत्या से लोग दुखी दिखे। हालांकि डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है।