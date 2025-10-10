Bihar news Boat accident in Aurangabad 6 drown in Sone River body of girl recovered बिहार के औरंगाबाद में नाव हादसा, सोन नदी में छह लोग डूबे; एक युवती की लाश मिली, तलाशी जारी, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के औरंगाबाद में नाव हादसा, सोन नदी में छह लोग डूबे; एक युवती की लाश मिली, तलाशी जारी

बिहार के औरंगाबाद में बड़ा नाव हादसा हुआ है। खेती करने सरेह की ओर जा रहे छह लोग डूब गए हैं। एक युवती की लाश निकाल ली गयी है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबादFri, 10 Oct 2025 12:25 PM
बिहार के औरंगाबाद में नाव हादसा, सोन नदी में छह लोग डूबे; एक युवती की लाश मिली, तलाशी जारी

Aurangabad Boat Drown: बिहार के औरंगाबाद में बड़ा नाव हादसा हुआ है। खेती करने सरेह की ओर जा रहे छह लोग डूब गए हैं। करीब एक दर्जन लोग नाव से सोन नदी पार कर रहे थे। डूबने वालों में कुछ लड़कियां भी शामिल हैं। घटना नवीनगर प्रखंड के बड़ेम गांव की है। एक युवती का शव नदी से निकाल लिया गया है। कुछ लोग तैर कर बाहर निकल गए। कम से कम 5 लोग गायब हैं। गोताखोरों की मदद से अन्य डूबे व्यक्तियों की तलाश की जा रही है।

मृत युवती की पहचान तमन्ना परवीन उम्र 21 वर्ष के रूप में की गई है। वह बड़ेम गांव के निवासी सलीम अंसारी की बेटी थी। शव को नदी से निकाल कर ले गए। घटना स्थल पर काफी भीड़ जुटी है। प्रशासन की टीम पहुंच गई है। एसडीआरआफ की टीम को बुलाया गया है। मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है। नदी पार करके रोज लोग खेती करने और पशु चारा लाने जाते हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक कम से कम पांच लोगों का पता नहीं चल रहा है। इसमें ज्यादातर युवतियां और महिलाएं है। एक युवती की लाश बरामद कर दी गई है। मृतका की पहचान बड़ेम थाना क्षेत्र के बड़ेम गांव निवासी सलीम अंसारी की 21 वर्षीय पुत्री तमन्ना परवीन के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और काफी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए। स्थानीय पुलिस के पहुंचने के बाद गोताखोरों को भी बुलाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर हैं।

जानकारी के अनुसार बड़ेम थाना क्षेत्र में सोन नदी दियारा में काफी संख्या में लोग सब्जी की खेती करते हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन में यहां खेती होती है। इस खेती को देखने और मजदूरी करने के लिए लोग एक तरफ से दूसरी तरफ नव से जाते हैं। सोन नदी में पानी अधिक था और नाव पर भार ज्यादा होने के कारण नाव नदी में पलट गई जिसके कारण उस पर सवार लोग डूबने लगे। किसी तरह आधा दर्जन लोग तैर कर बाहर आ गए जबकि पांच लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें से एक युवती की लाश बरामद हुई है।

ये हैं लापता

1) सोनी कुमारी, उम्र 21 साल, पिता नरेश चौधरी, ग्राम बड़ेम

2) रंजीता देवी, उम्र 30 साल, पति संजय चौधरी, ग्राम बड़ेम

3) मंजू कुमारी, उम्र 18 साल, पिता सुरेंद्र चौरसिया, ग्राम बड़ेम

4) काजल कुमारी, उम्र 18 साल, पिता जोगिंदर लाल, ग्राम बड़ेम

5) सविता देवी, उम्र 30 वर्ष, पति चितरंजन पासवान, ग्राम बड़ेम