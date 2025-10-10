Bihar News BJP JDU leaders met at Samrat Chaudhary house but when they left they did not answer media questions सम्राट चौधरी के घर पर मिले BJP-JDU के नेता, निकले तो मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दिया, Bihar Hindi News - Hindustan
एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को पटना में  डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पर बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई। जो करीब 45 मिनट चली। हालांकि मीडिया के सवालों का जवाब भाजपा-जदयू के नेताओं ने नहीं दिया।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 10 Oct 2025 02:31 PM
बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे लोजपा-आर के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भाजपा ने मना लिया है। जैसे ही दिल्ली में चिराग के साथ सीटों की डील लगभग तय होती दिखी। वैसे ही पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पर बीजेपी और जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। जो करीब 45 मिनट चली। इस बैठक में भाजपा और जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए जदयू और बीजेपी के नेताओं ने मीडिया के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि सीटों को लेकर बैठक में बात बनी नहीं है।

कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जदयू नेता पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार से बात करके दोबारा शाम को फिर से बीजेपी नेताओं से मिलें। क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी से कहा था कि पहले पहले चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें देख लेते हैं, फिर हम लोग आपस में सीटें बांटेंगे। वहीं एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान को जेडीयू, बीजेपी और जीतनराम मांझी की हम की सीटिंग सीटें चाहिए, जो उनकी डिमांड है। शायद यही बात बीजेपी के नेताओं ने जदयू को बताई होगी कि आपकी कौन सीटें चिराग को चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि एक बार फिर बहुत जल्द बीजेपी और जेडीयू के नेता की मुलाकात हो।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर हुई इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी,जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा आदि नेता बैठक में शामिल रहे। जेडीयू के साथ बैठक से पहले बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी। इस दौरान सीट शेयरिंग पर बात हुई।