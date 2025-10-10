सम्राट चौधरी के घर पर मिले BJP-JDU के नेता, निकले तो मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दिया

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पर बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई। जो करीब 45 मिनट चली। हालांकि मीडिया के सवालों का जवाब भाजपा-जदयू के नेताओं ने नहीं दिया।

बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे लोजपा-आर के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भाजपा ने मना लिया है। जैसे ही दिल्ली में चिराग के साथ सीटों की डील लगभग तय होती दिखी। वैसे ही पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पर बीजेपी और जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। जो करीब 45 मिनट चली। इस बैठक में भाजपा और जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए जदयू और बीजेपी के नेताओं ने मीडिया के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि सीटों को लेकर बैठक में बात बनी नहीं है।

कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद जदयू नेता पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार से बात करके दोबारा शाम को फिर से बीजेपी नेताओं से मिलें। क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी से कहा था कि पहले पहले चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटें देख लेते हैं, फिर हम लोग आपस में सीटें बांटेंगे। वहीं एलजेपी-आर के अध्यक्ष चिराग पासवान को जेडीयू, बीजेपी और जीतनराम मांझी की हम की सीटिंग सीटें चाहिए, जो उनकी डिमांड है। शायद यही बात बीजेपी के नेताओं ने जदयू को बताई होगी कि आपकी कौन सीटें चिराग को चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि एक बार फिर बहुत जल्द बीजेपी और जेडीयू के नेता की मुलाकात हो।