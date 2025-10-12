Hindustan Hindi News
पहले जदयू, फिर हम, अब लोजपा; फिर बेटिकट होने की खबर पर BJP के हरि मांझी का भावुक पोस्ट आया

Bihar Election: बिहार चुनाव में बोधगया से टिकट नहीं मिलने की खबर से बीजेपी नेता हरि मांझी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं को टैग भी किया है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 12:44 PM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग की अंतिम तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। इस बीच गया के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता हरि मांझी का एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है। हरि मांझी ने बोधगया सीट पर टिकट नहीं मिलने की संभावना पर बड़ी बयान दिया है। मांझी 2014 में गया के सांसद बने लेकिन, 2019 में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई। 2024 में यह लोकसभा सीट जीतनराम मांझी ने मांग ली। इस विधानसभा चुनाव में बोधगया की सीट लोजपा के खाते में जाने की बात सामने आ रही है। हरि मांझी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, दिलीप जायसवाल समेत कई नेताओं को टैग किया है। 2020 में बोधगया विधानसभा सीट पर मात्र चार हजार वोट से राजद के सर्वजीत कुमार से हारे थे।

हरि मंझी ने लिखा है, " मुझे सूचना प्राप्त हुई की बोधगया विधानसभा सीट इस बार एनडीए गठबंधन में लोजपा के खाते में जा रही है। यह गठबंधन की सामूहिक रणनीति और संगठन के निर्णय का परिणाम है, जिसका मैं पूर्ण सम्मान करता हूँ।मुझे याद है कि 2019 में जब गया जी संसदीय सीट जदयू के हिस्से में आई थी, तब भी मैंने तन, मन और लगन से पार्टी के लिए कार्य किया और उस सीट को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जब हम पार्टी को यह सीट मिली, तब भी मैंने उसी समर्पण के साथ पार्टी के पक्ष में कार्य किया और विजयी होने में योगदान दिया।"

हरि मांझी आगे लिखते हैं, "आज जब बोधगया विधानसभा सीट मुझे नहीं मिल रही तब भी मेरा संकल्प वही है,मैं संगठन और पार्टी के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए एक कर्मठ और अनुशासित कार्यकर्ता की तरह मैदान में रहूँगा। मेरा उद्देश्य केवल टिकट पाना नहीं है, बल्कि पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाना और विजय पताका फहराना है।मुझे गर्व है कि मैं पार्टी का वफ़ादार सिपाही था, हूँ और हमेशा रहूँगा। बोधगया की धरती पर एनडीए की विजय श्री अवश्य स्थापित होगी - यही मेरा संकल्प है, यही मेरी प्रतिबद्धता है। जय बिहार।"

जानकारी के मुताबिक इस बार हरि मांझी बोधगया से लड़ने की पूरी तैयारी में थे। 2019 में उन्हें गया लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो 2020 में बोधगया विधानसभा लड़ाया गया था। हरि मांझी को राजद के सर्वजीत कुमार ने चार हजार वोटों से हरा दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ाएगी पर टिकट मांझी ले गए। इस बाद उनकी उम्मीदें बोधगया विधानसभा पर टिकी थीं।

